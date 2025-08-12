Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο
Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο
Παρελθόν από τον «Δικέφαλο» αναμένεται να αποτελέσει ο Έλληνας φόργουορντ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στη λύση της συνεργασίας τους
Σήμερα, Τρίτη, έκανε την πρώτη προπόνησή του ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με τον νέο προπονητή, Γιούρι Ζντόβτς να πιάνει δουλειά στην «PAOK Sports Arena» ενόψει της νέας σεζόν.
Από την συγκέντρωση των «ασπρόμαυρων» απουσίαζε ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ μετά από μία σεζόν στη Θεσσαλονίκη, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στη διαδικασία λύσης της συνεργασίας τους.
Την περασμένη σεζόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μέτρησε 1.2 πόντους και 1.1 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος μόλις σε 14 παιχνίδια σε περίπου 5' μέσο όρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Από την συγκέντρωση των «ασπρόμαυρων» απουσίαζε ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ μετά από μία σεζόν στη Θεσσαλονίκη, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στη διαδικασία λύσης της συνεργασίας τους.
Την περασμένη σεζόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μέτρησε 1.2 πόντους και 1.1 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος μόλις σε 14 παιχνίδια σε περίπου 5' μέσο όρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα