Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο
Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο

Παρελθόν από τον «Δικέφαλο» αναμένεται να αποτελέσει ο Έλληνας φόργουορντ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στη λύση της συνεργασίας τους

Σήμερα, Τρίτη, έκανε την πρώτη προπόνησή του ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με τον νέο προπονητή, Γιούρι Ζντόβτς να πιάνει δουλειά στην «PAOK Sports Arena» ενόψει της νέας σεζόν. 

Από την συγκέντρωση των «ασπρόμαυρων» απουσίαζε ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ μετά από μία σεζόν στη Θεσσαλονίκη, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στη διαδικασία λύσης της συνεργασίας τους.

Την περασμένη σεζόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μέτρησε 1.2 πόντους και 1.1 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος μόλις σε 14 παιχνίδια σε περίπου 5' μέσο όρο.

