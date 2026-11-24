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Στον δήμο Καλλιθέας περνά υπόγειο πάρκινγκ 437 θέσεων που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια
Στον δήμο Καλλιθέας περνά υπόγειο πάρκινγκ 437 θέσεων που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια
«Με παρέμβαση Μητσοτάκη αποδίδεται στον Δήμο Καλλιθέας το υπόγειο πάρκινγκ 437 θέσεων της οδού Δημητρακοπούλου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της περιοχής
Στον Δήμο Καλλιθέας αναμένεται να παραδοθεί, έπειτα από παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπόγειο πάρκινγκ των 437 θέσεων στάθμευσης στη συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Σωκράτους, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και πολλά χρόνια.
Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, σχετική νομοθετική ρύθμιση έχει προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση μιας σημαντικής υποδομής που αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης στην πόλη.
«Κομβικό σημείο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του εξέθετα αναλυτικά το πρόβλημα [...] Με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προκειμένου να δρομολογηθούν, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, οι απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση του υπόγειου σταθμού στον Δήμο μας», ανέφερε ο δήμαρχος Καλλιθέας.
Μια σημαντική εξέλιξη, έπειτα από επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης! Το υπόγειο πάρκινγκ των 437 θέσεων στάθμευσης, που βρίσκεται επί των οδών Δημητρακοπούλου και Σωκράτους, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην παράδοσή του στον Δήμο Καλλιθέας και στη λειτουργία του προς όφελος των πολιτών.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα την αξιοποίηση αυτής της σημαντικής υποδομής που παραμένει κλειστή επι χρόνια, την ώρα που το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη μας γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Με επιμονή και συστηματική προσπάθεια προχωρήσαμε σε επανειλημμένες συναντήσεις και παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιδιώκοντας να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ του Υπουργείου και της Κατασκευάστριας Εταιρείας εξαιτίας των οποίων παρέμενε το πάρκινγκ κλειστό για πολλά χρόνια.
Κομβικό σημείο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του εξέθετα αναλυτικά το πρόβλημα ζητώντας την παρέμβασή του για την εξεύρεση οριστικής λύσης καθώς και τη δυνατότητα συνάντησης μαζί του. Με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προκειμένου να δρομολογηθούν, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, οι απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση του υπόγειου σταθμού στον Δήμο μας.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην προώθηση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ψήφιση, η οποία επιτέλους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παράδοση του πάρκινγκ στον Δήμο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το προσωπικό ενδιαφέρον του και την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση της λύσης.
Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μέχρι την αποκατάσταση της φθοράς που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις από την πάροδο των χρόνων που το πάρκινγκ ήταν κλειστό και την απόδοσή του προς χρήση στους πολίτες. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
Γιατί η Καλλιθέα χρειάζεται λύσεις, έργα και αποτελέσματα. Και αυτή ήταν, είναι και θα είναι η δική μας δέσμευση απέναντι στους συμπολίτες μας».
Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, σχετική νομοθετική ρύθμιση έχει προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση μιας σημαντικής υποδομής που αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης στην πόλη.
«Κομβικό σημείο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του εξέθετα αναλυτικά το πρόβλημα [...] Με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προκειμένου να δρομολογηθούν, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, οι απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση του υπόγειου σταθμού στον Δήμο μας», ανέφερε ο δήμαρχος Καλλιθέας.
Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτησή του:«ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 437 ΘΕΣΕΩΝ
Μια σημαντική εξέλιξη, έπειτα από επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης! Το υπόγειο πάρκινγκ των 437 θέσεων στάθμευσης, που βρίσκεται επί των οδών Δημητρακοπούλου και Σωκράτους, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην παράδοσή του στον Δήμο Καλλιθέας και στη λειτουργία του προς όφελος των πολιτών.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα την αξιοποίηση αυτής της σημαντικής υποδομής που παραμένει κλειστή επι χρόνια, την ώρα που το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη μας γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Με επιμονή και συστηματική προσπάθεια προχωρήσαμε σε επανειλημμένες συναντήσεις και παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιδιώκοντας να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ του Υπουργείου και της Κατασκευάστριας Εταιρείας εξαιτίας των οποίων παρέμενε το πάρκινγκ κλειστό για πολλά χρόνια.
Κομβικό σημείο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του εξέθετα αναλυτικά το πρόβλημα ζητώντας την παρέμβασή του για την εξεύρεση οριστικής λύσης καθώς και τη δυνατότητα συνάντησης μαζί του. Με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προκειμένου να δρομολογηθούν, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, οι απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση του υπόγειου σταθμού στον Δήμο μας.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην προώθηση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ψήφιση, η οποία επιτέλους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παράδοση του πάρκινγκ στον Δήμο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το προσωπικό ενδιαφέρον του και την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση της λύσης.
Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μέχρι την αποκατάσταση της φθοράς που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις από την πάροδο των χρόνων που το πάρκινγκ ήταν κλειστό και την απόδοσή του προς χρήση στους πολίτες. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
Γιατί η Καλλιθέα χρειάζεται λύσεις, έργα και αποτελέσματα. Και αυτή ήταν, είναι και θα είναι η δική μας δέσμευση απέναντι στους συμπολίτες μας».
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