Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έδωσε συνέντευξή στα πλαίσια της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία





Μιλώντας στο ptolemeos.gr, ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως «η κυβέρνηση δεν είχε ούτε σχέδιο, ούτε ενεργειακή στρατηγική για την απολιγνιτοποίηση ούτε παρέχει εγγυήσεις για τους ανθρώπους και την οικονομία της Δ. Μακεδονίας», για να προσθέσει πως «η ΔΕΗ καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος των καρτέλ όχι της κοινωνίας».







Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, απαιτείται «συνολική μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ με εκσυγχρονισμό του πλαισίου, δίκαιες και έγκαιρες αποζημιώσεις, εξασφάλιση πόρων για τη βιωσιμότητα του», υπογραμμίζοντας πως «οι πυλώνες της πολιτικής μας προσπάθειες είναι: παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δίκαιη ανάπτυξη, αναδιανομή του πλούτου, ισχυρό κοινωνικό κράτος, αποκατάσταση της δημοκρατίας και των θεσμών, ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία και μια εξωτερική πολιτική με εθνική αυτοπεποίθηση».



«Η ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει μια νέα πολιτική αρχή με τις αξίες και τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς αλλά με διαφορετική αντίληψη για την οργάνωση, τη συμμετοχή και την άσκηση πολιτικής» επισημαίνει ο κ. Τσίπρας, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να μετέχουν στην ΕΛ.Α.Σ. με στόχο μαι ισχυρή προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.



Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα Αναλυτικά η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον «Πτολεμαίο»:



Κύριε Πρόεδρε, η Δυτική Μακεδονία βιώνει τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης, με το Ν. Κοζάνης να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτάχυνε δραστικά το χρονοδιάγραμμα, αλλά στην κυβέρνησή σας είχε επίσης μειωθεί η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα. Είχε ήδη δρομολογηθεί η ενεργειακή μετάβαση. Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, θεωρείτε ότι η δική σας κυβέρνηση έκανε όσα έπρεπε για να προετοιμάσει την περιοχή; Τι θα κάνατε διαφορετικά;



Η δική μου διακυβέρνηση δεν αρνήθηκε την ανάγκη απεξάρτησης από τον λιγνίτη. Το δικό μας σχέδιο ήταν πιο αργό και πιο δίκαιο. Επέλεξε όμως μια σταδιακή μετάβαση, με ενίσχυση των ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακές κοινότητες και ειδικούς πόρους για τις λιγνιτικές περιοχές. Το δικό μας σχέδιο προέβλεπε περιορισμό της συμμετοχής του λιγνίτη στο 17% έως το 2030. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε την ταχεία απολιγνιτοποίηση τον Σεπτέμβριο του 2019, χωρίς διαβούλευση και χωρίς έτοιμο σχέδιο. Το Αμύνταιο έκλεισε τον Απρίλιο του 2020, η διαβούλευση άρχισε τον Οκτώβριο του 2020 και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022. Δηλαδή, η μετάβαση ξεκίνησε πριν σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα.



Το δικό μας σχέδιο προέβλεπε σταδιακή απόσυρση των παλαιότερων λιγνιτικών μονάδων, καθώς ολοκληρωνόταν ο κύκλος ζωής τους, όχι απότομο κλείσιμο. Η κατεύθυνση ήταν να καλυφθεί σταδιακά το κενό της λιγνιτικής παραγωγής με ανανεώσιμες πηγές και συστήματα αποθήκευσης. Αυτό ήταν μια ουσιαστική πολιτική επιλογή, να μη φύγει η χώρα από τον λιγνίτη για να εγκλωβιστεί σε νέες μακροχρόνιες εξαρτήσεις από το φυσικό αέριο. μονάδες, πριν δημιουργήσει επαρκή δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε βιαστικά εγχώριες μονάδες, πριν δημιουργήσει επαρκή δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης. Έτσι, αύξησε την εξάρτηση της χώρας από το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο και το αμερικανικό LNG. Σήμερα, σε ορισμένες συνθήκες, το LNG είναι ακριβότερο ακόμη και από τον λιγνίτη.



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Η Μονάδα «ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία. Χωράει με τα σημερινά δεδομένα στο σύστημα ως λιγνιτική; Αποδέχεστε τα “τεχνοκρατικά” επιχειρήματα περί μη οικονομικότητας του λιγνίτη;



Η Πτολεμαΐδα 5 κόστισε 1,5 δισ. ευρώ και δεν έχει ακόμη αποσβεστεί. Η μετατροπή της σε φυσικό αέριο σημαίνει ουσιαστικά κατασκευή νέας μονάδας. Προτείνουμε να συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ζήτησε να παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον έως τον Μάρτιο του 2027. Η προσωρινή διατήρησή της εξασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια και χρόνο για να δημιουργηθούν οι νέες υποδομές και οι θέσεις εργασίας.



Έστω ότι σε λίγους μήνες εκλέγεστε πρωθυπουργός. Θα προσπαθήσετε να μεταβάλλετε το ιδιοκτησιακό στάτους της ΔΕΗ; Ποια θα είναι η βασική σας θέση για την πορεία της εταιρείας, ως εκπρόσωπος του βασικού της μετόχου; Και τι απαντάτε στις σφοδρές επικρίσεις της ΝΔ ότι την περίοδο 2015-2019 χρεωκοπήσατε την επιχείρηση;



Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να μας κατηγορούν ότι χρεοκοπήσαμε τη ΔΕΗ, όταν τα επίσημα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι το καθαρό χρέος της μειώθηκε από 4,9 δισ. ευρώ το 2014 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2019. Χωρίς να αυξήσουμε ένα ευρώ τους λογαριασμούς ρεύματος. Η ΔΕΗ το 2019 είχε θετική καθαρή θέση άνω των 3 δισ. ευρώ και διατηρούσε τον στρατηγικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία.



Ας δούμε, όμως, τι συμβαίνει σήμερα. Έχουμε μια διοίκηση με αποδοχές και μπόνους που έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε μια διαφημιστική φτάνει τα 170 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.



«Η κοινωνία χρειάζεται μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης» τονίζει σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας , σε συνέντευξή του που παραχώρησε στα πλαίσια της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.Μιλώντας στο ptolemeos.gr, ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως «η κυβέρνηση δεν είχε ούτε σχέδιο, ούτε ενεργειακή στρατηγική για την απολιγνιτοποίηση ούτε παρέχει εγγυήσεις για τους ανθρώπους και την οικονομία της Δ. Μακεδονίας», για να προσθέσει πως «η ΔΕΗ καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος των καρτέλ όχι της κοινωνίας».«Στοχεύουμε στο μηδενισμό του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών στις περιοχές απολιγνιτοποίησης για 20 χρόνια μέσα από ενεργειακές κοινότητες, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας» υποστήριξε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, σημειώνοντας πως «το σχέδιο μας για τη Δ. Μακεδονία περιλαμβάνει φθηνότερο ρεύμα, σταθερές δουλειές, παραγωγικές επενδύσεις, προστασία του περιβάλλοντος».Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, απαιτείται «συνολική μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ με εκσυγχρονισμό του πλαισίου, δίκαιες και έγκαιρες αποζημιώσεις, εξασφάλιση πόρων για τη βιωσιμότητα του», υπογραμμίζοντας πως «οι πυλώνες της πολιτικής μας προσπάθειες είναι: παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δίκαιη ανάπτυξη, αναδιανομή του πλούτου, ισχυρό κοινωνικό κράτος, αποκατάσταση της δημοκρατίας και των θεσμών, ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία και μια εξωτερική πολιτική με εθνική αυτοπεποίθηση».«Η ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει μια νέα πολιτική αρχή με τις αξίες και τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς αλλά με διαφορετική αντίληψη για την οργάνωση, τη συμμετοχή και την άσκηση πολιτικής» επισημαίνει ο κ. Τσίπρας, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να μετέχουν στην ΕΛ.Α.Σ. με στόχο μαι ισχυρή προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.Αναλυτικά η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον «Πτολεμαίο»:Η δική μου διακυβέρνηση δεν αρνήθηκε την ανάγκη απεξάρτησης από τον λιγνίτη. Το δικό μας σχέδιο ήταν πιο αργό και πιο δίκαιο. Επέλεξε όμως μια σταδιακή μετάβαση, με ενίσχυση των ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακές κοινότητες και ειδικούς πόρους για τις λιγνιτικές περιοχές. Το δικό μας σχέδιο προέβλεπε περιορισμό της συμμετοχής του λιγνίτη στο 17% έως το 2030. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε την ταχεία απολιγνιτοποίηση τον Σεπτέμβριο του 2019, χωρίς διαβούλευση και χωρίς έτοιμο σχέδιο. Το Αμύνταιο έκλεισε τον Απρίλιο του 2020, η διαβούλευση άρχισε τον Οκτώβριο του 2020 και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022. Δηλαδή, η μετάβαση ξεκίνησε πριν σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα.Το δικό μας σχέδιο προέβλεπε σταδιακή απόσυρση των παλαιότερων λιγνιτικών μονάδων, καθώς ολοκληρωνόταν ο κύκλος ζωής τους, όχι απότομο κλείσιμο. Η κατεύθυνση ήταν να καλυφθεί σταδιακά το κενό της λιγνιτικής παραγωγής με ανανεώσιμες πηγές και συστήματα αποθήκευσης. Αυτό ήταν μια ουσιαστική πολιτική επιλογή, να μη φύγει η χώρα από τον λιγνίτη για να εγκλωβιστεί σε νέες μακροχρόνιες εξαρτήσεις από το φυσικό αέριο. μονάδες, πριν δημιουργήσει επαρκή δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε βιαστικά εγχώριες μονάδες, πριν δημιουργήσει επαρκή δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης. Έτσι, αύξησε την εξάρτηση της χώρας από το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο και το αμερικανικό LNG. Σήμερα, σε ορισμένες συνθήκες, το LNG είναι ακριβότερο ακόμη και από τον λιγνίτη.Το πραγματικό ζήτημα, επομένως, δεν ήταν αν θα φύγουμε από τον λιγνίτη. Ήταν με ποιο σχέδιο, με ποια ενεργειακή στρατηγική και με ποιες εγγυήσεις για τους ανθρώπους και την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.Η Πτολεμαΐδα 5 κόστισε 1,5 δισ. ευρώ και δεν έχει ακόμη αποσβεστεί. Η μετατροπή της σε φυσικό αέριο σημαίνει ουσιαστικά κατασκευή νέας μονάδας. Προτείνουμε να συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ζήτησε να παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον έως τον Μάρτιο του 2027. Η προσωρινή διατήρησή της εξασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια και χρόνο για να δημιουργηθούν οι νέες υποδομές και οι θέσεις εργασίας.Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να μας κατηγορούν ότι χρεοκοπήσαμε τη ΔΕΗ, όταν τα επίσημα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι το καθαρό χρέος της μειώθηκε από 4,9 δισ. ευρώ το 2014 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2019. Χωρίς να αυξήσουμε ένα ευρώ τους λογαριασμούς ρεύματος. Η ΔΕΗ το 2019 είχε θετική καθαρή θέση άνω των 3 δισ. ευρώ και διατηρούσε τον στρατηγικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία.Ας δούμε, όμως, τι συμβαίνει σήμερα. Έχουμε μια διοίκηση με αποδοχές και μπόνους που έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε μια διαφημιστική φτάνει τα 170 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Η ΔΕΗ καθοδηγούσε ως Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, καθοδηγούσε τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας, ενώ σήμερα τι κάνει η ΔΕΗ; Η ΔΕΗ σήμερα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος της ανατροφοδότησης των καρτέλ. Το ρεύμα είναι πάνω από 50% ακριβότερο σε σχέση με το 2019 και η ενεργειακή φτώχεια φτάνει το 18,1%.



Για τη ΔΕΗ, όπου το ποσοστό του Δημοσίου περιορίστηκε στο 34% σκανδαλωδώς με της μη συμμετοχή του δημοσίου στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το 2021, η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει έναν νέο, ενεργό δημόσιο ρόλο στην αγορά ενέργειας με ανακατεύθυνση των κεφαλαίων εντός της χώρας αντί για νέες επενδύσεις σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, με μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους Έλληνες πολίτες, σε συνδυασμό με άλλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις που ετοιμάζουμε για τη μείωση του κόστους του ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.



Στη Δυτική Μακεδονία κατευθύνονται σημαντικοί ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Καταγράψτε μας τα σημαντικότερα λάθη που κρίνετε ότι υπάρχουν στο κυβερνητικό σχέδιο για την κατεύθυνση και την κατανομή αυτών των πόρων. Αν είχατε την ευθύνη του σχεδιασμού, που θα δίνατε προτεραιότητα;



Η Δυτική Μακεδονία έδωσε ρεύμα σε όλη τη χώρα για δεκαετίες. Όταν αποφασίστηκε να κλείσουν τα λιγνιτικά εργοστάσια, έπρεπε να υπάρχει απάντηση σε δύο βασικά ερωτήματα: πού θα βρουν δουλειά οι εργαζόμενοι και πώς θα ζεσταθούν οι πόλεις;



Από το πρόγραμμα των 1,027 δισ. ευρώ, μόλις 46 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 4,5%, προβλέφθηκαν για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των εδαφών. Δεν υπήρξε ενιαίος φορέας ευθύνης ούτε ουσιαστικός έλεγχος των αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, οι μονάδες έκλεισαν πριν ολοκληρωθούν τα δίκτυα και οι υποδομές αποθήκευσης, αυξάνοντας την εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και το LNG.



Στις 30 Ιουνίου 2026 είχαν εγκριθεί 530,6 εκατ. ευρώ για έργα της περιοχής, είχαν δεσμευτεί 341,5 εκατ., αλλά είχαν πληρωθεί στους δικαιούχους μόλις 83,8 εκατ. Επιπλέον, είχαν καταγραφεί 27,2 εκατ. ευρώ πληρωμές σε αναδόχους με έδρα εκτός Περιφέρειας. Πρέπει να μάθουμε πόσα χρήματα έμειναν τελικά στην τοπική οικονομία.



Η δική μας πρόταση είναι ένα πρόγραμμα 1,43 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027–2030, με ενεργά ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία. Έχει έξι άξονες: ενιαία διοίκηση, νέες παραγωγικές δραστηριότητες, θέσεις εργασίας, ενεργειακό μέρισμα, αξιοποίηση των λιγνιτικών εκτάσεων και δεκαετή συμφωνία με τη ΔΕΗ. Κάθε τρίμηνο θα δημοσιοποιούνται οι πληρωμές, οι ανάδοχοι, η πορεία των έργων και οι θέσεις εργασίας. Με συμμετοχή δήμων, εργαζομένων, συνεταιρισμών, πανεπιστημίου και τοπικών φορέων.



Προτείνουμε δεκαετή συμφωνία Κράτους, Περιφέρειας, Δήμων και ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα αναλαμβάνει την αποκατάσταση των εδαφών που της αναλογούν, θα διασφαλίζονται οι τηλεθερμάνσεις, θα συμμετέχουν οι τοπικές επιχειρήσεις στα μεγάλα έργα και θα δημιουργούνται σταθερές δουλειές και ερευνητικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο.



Οι κάτοικοι της περιοχής δικαιούνται ανταποδοτικό όφελος. Στόχος μας είναι να μηδενιστεί το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών στις περιοχές απολιγνιτοποίησης για 20 χρόνια, μέσα από ενεργειακές κοινότητες, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας.



Προβλέπουμε δύο παρεμβάσεις: Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα Ρεύματος για τα ευάλωτα νοικοκυριά και Περιφερειακό Ταμείο Ενεργειακής Ανταποδοτικότητας. Θα στηρίξουμε ενεργειακές κοινότητες δήμων και πολιτών, αποθήκευση ενέργειας, τηλεθερμάνσεις και ανακαινίσεις κατοικιών. Είναι σημαντικό ότι το 42,1% της ενεργειακής κατανάλωσης της Περιφέρειας αφορά τα νοικοκυριά.



Για την περίοδο 2027–2030 προβλέπουμε 200 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το ΠΕΚΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικούς ανταποδοτικούς πόρους. Στις πρώτες 100 ημέρες θα γίνει η απαραίτητη μελέτη. Μέσα σε 12 μήνες θα λειτουργούν το Ταμείο και τα δύο πρώτα συλλογικά έργα. Σε τέσσερα χρόνια το πρόγραμμα θα έχει επεκταθεί σε όλη την Περιφέρεια.



Τον Απρίλιο του 2025 είχαν παραληφθεί από τη ΔΕΗ 45.330 στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία. Στις πρώτες 100 ημέρες θα δημιουργήσουμε δημόσιο χάρτη που θα δείχνει ποια έκταση ανήκει σε ποιον, σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι αποκατάσταση χρειάζεται και αν διαθέτει νερό. Παράλληλα, θα θεσμοθετήσουμε ενιαία Μονάδα Αποστολής, με στόχο να μειωθεί κατά 30% ο χρόνος αδειοδότησης των έργων.



Μέσα σε 12 μήνες, το 100% των εκτάσεων θα έχει ψηφιακή νομική και περιβαλλοντική ταυτότητα. Κατάλληλες εκτάσεις θα δοθούν με μακροχρόνια μίσθωση σε νέους αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς, μαζί με δρόμους, νερό και υποδομές. Δεν θα μετατραπούν όλες αυτομάτως σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Θα υπάρχουν ανεξάρτητοι έλεγχοι, ρήτρες για επενδυτές που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους και εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Θα αναβαθμιστούν επίσης οι τηλεθερμάνσεις και οι υποδομές στις δύο παραγωγικές ζώνες.



Το Αμύνταιο δείχνει ότι υπάρχουν λύσεις: η δημοτική επιχείρηση προετοίμαζε εναλλακτική θέρμανση από το 2015, υπέγραψε το έργο το 2018 και κράτησε τα σπίτια ζεστά μετά το κλείσιμο του σταθμού.



Αυτό είναι το σχέδιό μας: φθηνότερο ρεύμα, σταθερές δουλειές, παραγωγικές επενδύσεις και προστασία του περιβάλλοντος. Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να πληρώνει το κόστος της μετάβασης χωρίς να έχει μερίδιο στα οφέλη της. Πρέπει να αποκτήσει ξανά προοπτική, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους.



Από το 2012 που άρχισε να πέφτει η δυναμική του λιγνίτη μειώνονται οι θέσεις εργασίας στην εξόρυξη και την ηλεκτροπαραγωγή. Εδώ και χρόνια ακούμε για τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στη μεταλιγνιτική εποχή. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία παραμένει έντονη η ανησυχία για την απασχόληση και την αναπτυξιακή προοπτική. Ποιες συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες θα επιδιώξετε να κινητροδοτήσετε ώστε να αντικαταστήσουν τις θέσεις εργασίας που χάνονται από τη ΔΕΗ και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις;



Από το 2019 έως το 2024, το πραγματικό ΑΕΠ της Περιφέρειας μειώθηκε κατά 18%, ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 5,6%. Είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 244 περιφέρειες. Η ανεργία είναι 14%, έναντι 9,8% πανελλαδικά. Η περιοχή έχασε σχεδόν 30.000 κατοίκους, δηλαδή το 10,1% του πληθυσμού της, μέσα σε μία δεκαετία.



Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει ανθρώπους με μεγάλη τεχνογνωσία: ηλεκτρολόγους, μηχανοτεχνίτες, χειριστές, μηχανικούς και εργαζομένους με εμπειρία σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει επίσης αγρότες και κτηνοτρόφους με σημαντική παραγωγική γνώση.



Πάνω σε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό θα στηρίξουμε τη νέα οικονομία.



Στην Κοζάνη και την Εορδαία μπορούμε να αναπτύξουμε επιχειρήσεις επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, συντήρησης δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης. Στην αγροδιατροφή, χρειάζονται υποδομές αποθήκευσης και μεταποίησης: ένα σύγχρονο ψυγείο βοηθά τον μηλοπαραγωγό να πουλήσει όταν τον συμφέρει, ενώ ένα τυροκομείο επιτρέπει στον κτηνοτρόφο να κρατήσει μεγαλύτερο μέρος της αξίας του προϊόντος του. Στη Φλώρινα και στα πρώην ορυχεία, η αποκατάσταση εδαφών και υδάτων μπορεί να δημιουργήσει πολυετή τεχνική εργασία.



Οι βασικοί κλάδοι του σχεδίου μας είναι η μεταποίηση, η αγροδιατροφή, οι καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, η κυκλική οικονομία, οι ψηφιακές υποδομές, η έρευνα και οι εξαγωγές, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΚΕΤΑ.



Οι επιδοτήσεις θα δίνονται με όρους. Πραγματικές προσλήψεις, σωστές αμοιβές και διατήρηση των θέσεων. Στόχος είναι τουλάχιστον το 70% των ενισχυμένων επενδύσεων να λειτουργεί μετά από τρία χρόνια. Θα δημιουργηθούν δύο πιλοτικές παραγωγικές ζώνες με έτοιμες υποδομές και γρήγορες άδειες. Η κατάρτιση θα συνδέεται με συγκεκριμένους εργοδότες και αμειβόμενη πρακτική. Στόχος είναι τουλάχιστον 70% των εργαζομένων να διατηρούν τη δουλειά τους στους 12 μήνες και τουλάχιστον 70% των θέσεων να είναι πλήρεις και δηλωμένες, με έλεγχο μέσω ΕΡΓΑΝΗ.



Οι πληροφορίες λένε ότι στην περιοδεία σας περιλαμβάνονται οι Πύργοι και το Μεσόβουνο, περιοχές με σημαντική παραγωγή μήλων και κερασιών. Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν ζητήματα κόστους, αποζημιώσεων, διάθεσης προϊόντων και κλιματικών κινδύνων. Ποιες συγκεκριμένες αλλαγές προτείνετε στο σύστημα αγροτικών αποζημιώσεων και στη στήριξη των δενδροκαλλιεργειών; Θα μπορούσε επιτέλους να ικανοποιηθεί το αίτημα χιλιάδων αγροτών για αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ;



Οι Πύργοι και το Μεσόβουνο είναι περιοχές όπου η παραγωγή μήλων και κερασιών αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης. Μιλάμε για χιλιάδες παραγωγούς και για μια ολόκληρη τοπική οικονομία που στηρίζεται στη δενδροκαλλιέργεια. Και όμως, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διπλή απειλή, από τη μία το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης και από την άλλη τις ολοένα συχνότερες ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα.



Το είδαμε με τον παγετό του Μαρτίου του 2025, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους -10 βαθμούς. Χιλιάδες στρέμματα επλήγησαν, ακόμη και σε στάδια ανάπτυξης που δεν καλύπτονται επαρκώς από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.



Έχουμε σχέδιο να μεταρρυθμίσουμε ριζικά τον ΕΛΓΑ. Με εκσυγχρονισμό του πλαισίου του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει τους σύγχρονους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική κρίση, τόσο για το φυτικό όσο και για το ζωικό κεφάλαιο. Δίκαιες και έγκαιρες αποζημιώσεις και με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ώστε οι παραγωγοί να μην μένουν επί μήνες στην αναμονή. Εξασφάλιση σταθερών και επαρκών πόρων για τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Άμεση ενεργοποίηση μηχανισμών στήριξης.



Επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας των δενδροκαλλιεργειών. Με αντιπαγετική προστασία, αντιχαλαζιακά συστήματα, σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, εξοικονόμηση νερού και επενδύσεις στην προσαρμογή της παραγωγής στην κλιματική αλλαγή. Η αποζημίωση είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί να περιμένουμε κάθε χρόνο την επόμενη καταστροφή.



Για τον ΕΛΓΑ υπάρχει και μια άμεση εκκρεμότητα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το φθινόπωρο του 2026 ειδικό πρόγραμμα έως 50 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημιές του παγετού του 2025. Όμως η ενίσχυση μπορεί να καλύψει έως το 50% της αξίας της απωλεσθείσας παραγωγής και υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς. Για τα κεράσια, μάλιστα, το ποσοστό μείωσης παραγωγής που χρησιμοποιείται ως βάση του προγράμματος είναι 90%. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ζημιά, αλλά και πόσο απέχουμε από την πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.



Δεν αρκεί, λοιπόν, να ανακοινώνονται έκτακτα προγράμματα κάθε φορά που συμβαίνει μια καταστροφή. Χρειάζεται μόνιμη αλλαγή του κανονισμού και ένα σύστημα που θα προστατεύει τον παραγωγό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη ζημιά.



Η επίσκεψή σας στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιείται σε μια περίοδο αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και αναζήτησης νέων πολιτικών συσχετισμών. Ποιος είναι ο ρόλος που επιφυλάσσετε στη Δυτική Μακεδονία μέσα στο πολιτικό εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ποια τα πρόσωπα με τα οποία θα πορευτείτε; Πως απευθύνεστε στους δυτικομακεδόνες, παλιούς συντρόφους σας, που σήμερα βρίσκονται σε άλλα πολιτικά κόμματα;



Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν δημιουργήθηκε για να αναπαράγει τους παλιούς κομματικούς συσχετισμούς, αλλά για να συγκροτήσει μια νέα, ευρύτερη προοδευτική δύναμη με κυβερνητική προοπτική.



Δεν θέλουμε μια Αριστερά που απλώς καταγράφει τη δυσαρέσκεια. Θέλουμε μια Αριστερά που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης.



Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να είναι ένας περιφερειακός σταθμός ενός πολιτικού εγχειρήματος που σχεδιάζεται στην Αθήνα. Θέλω να είναι ένας από τους τόπους όπου αυτό το εγχείρημα θα διαμορφωθεί, θα αποκτήσει κοινωνικές ρίζες και θα δοκιμαστεί στην πράξη. Η περιοχή έχει μεγάλη ιστορική και πολιτική διαδρομή. Έχει ανθρώπους με αγώνες, με εμπειρία, με βαθιά σχέση με την Αριστερά και τη δημοκρατική παράταξη. Αλλά έχει και μια νέα γενιά που δεν θέλει να ζει με τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Θέλει προοπτική, ευκαιρίες, συμμετοχή και μια πολιτική που να μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη ζωή της.



Αυτό ακριβώς θέλουμε να εκφράσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μια νέα πολιτική αρχή, με τις αξίες και τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς, αλλά με διαφορετική αντίληψη για την οργάνωση, τη συμμετοχή και την άσκηση της πολιτικής.



Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, δεν ξεκινάμε με συμφωνίες κορυφής και κατανομή θέσεων. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Θέλουμε ανθρώπους με κοινωνική αναφορά, επιστημονική γνώση, επαγγελματική εμπειρία, ανθρώπους που έχουν παρουσία στην τοπική κοινωνία και θέλουν να προσφέρουν.



Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή. Όποιος και όποια πιστεύει ότι χρειάζεται μια νέα, ισχυρή προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα.



Κύριε Πρόεδρε, ανεξάρτητα από το ποσοστό της ΕΛΑΣ στις εθνικές εκλογές, αν λάβετε βάσει της συνταγματικής πρόβλεψης εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς θα απευθυνθείτε ώστε να τη σχηματίσετε; Σε ποιους πυλώνες θα βασιστεί αυτή η προσπάθεια σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης και τι ρόλο θα παίξει ο κατακερματισμός της κεντροαριστεράς;



Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ιδρύσαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για να διαχειριστούμε ένα ποσοστό ή για να διεκδικήσουμε έναν ρόλο συμπληρωματικό στις πολιτικές εξελίξεις. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνικής πλειοψηφίας, να είμαστε πρώτο κόμμα και να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης.



Εάν ο ελληνικός λαός μας δώσει αυτή την εντολή, θα απευθυνθώ σε όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης με σαφή προγραμματική συμφωνία.



Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι να κάνουμε σήμερα μια αριθμητική άσκηση για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα πάνω σε ποιο πολιτικό σχέδιο μπορεί να συγκροτηθεί μια διαφορετική κυβέρνηση.



Οι πυλώνες αυτής της προσπάθειας είναι συγκεκριμένοι: παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δίκαιη ανάπτυξη, αναδιανομή του πλούτου, ισχυρό κοινωνικό κράτος, αποκατάσταση της δημοκρατίας και των θεσμών, ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία και μια εξωτερική πολιτική με εθνική αυτοπεποίθηση.



Αυτά είναι τα ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να αναζητήσουμε συγκλίσεις. Και ασφαλώς, η συνεργασία προϋποθέτει πολιτική βούληση και από τις άλλες πλευρές.



Η κοινωνία χρειάζεται μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη. Η ενότητα αποκτά νόημα όταν έχει πολιτικό περιεχόμενο, κοινό σχέδιο και προοπτική εξουσίας.

23.11.2026, 11:37