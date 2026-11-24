Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Σε κρίσιμη κατάσταση 77χρονη ποδηλάτισσα μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα στη Λάρισα
Σε κρίσιμη κατάσταση 77χρονη ποδηλάτισσα μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα στη Λάρισα
Η γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας - Συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός της μοτοσικλέτας
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 77χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν το ποδήλατο που οδηγούσε συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στον Τύρναβο.
Η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.
Η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.
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