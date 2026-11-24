Η επάνοδος του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές και τον κλάδο ημιαγωγών