Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω Nvidia, σταθεροποιητικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω Nvidia, σταθεροποιητικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Η επάνοδος του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές και τον κλάδο ημιαγωγών
Από τα ασιατικά χρηματιστήρια ξεκίνησε το νέο κύμα ισχυρών αγορών, με την Ταϊβάν να καταγράφει άνοδο άνω του 9%, τη Νότια Κορέα να ακολουθεί με κέρδη που ξεπερνούν το 7% και την Ιαπωνία να ενισχύεται πάνω από 4%.
Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αναζωπυρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, πυροδοτώντας εντυπωσιακή ανάκαμψη των μετοχών ημιαγωγών μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.
Στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής ανάκαμψης βρίσκονται οι ασιατικές αγορές, με τους τεχνολογικούς ομίλους να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted ενισχύεται άνω του 9%, με τις μετοχές της TSMC και της Hon Hai Precision Industry να πλησιάζουν το ημερήσιο όριο ανόδου του 10%.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi καταγράφει άλμα άνω του 7%, με τη Samsung Electronics να σημειώνει κέρδη περίπου 8% και την SK Hynix να ενισχύεται σχεδόν κατά 10%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 4,05%, με τις εταιρείες που συνδέονται με τους ημιαγωγούς να οδηγούν την άνοδο. Θετική εικόνα παρουσιάζει και η Αυστραλία, όπου ο S&P/ASX 200 κερδίζει 1,62%.
Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,39%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύεται κατά 0,57% στις πρώτες συναλλαγές.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται οριακά ανοδικά, στις 637,40 μονάδες, μετά το άλμα 1,7% που κατέγραψε τη Δευτέρα, στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του εδώ και σχεδόν έναν μήνα.
Η εικόνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι μεικτή, με τις αγορές να αναζητούν κατεύθυνση μετά την ισχυρή ανάκαμψη της Δευτέρας.
Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,07% στις 637,40 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,43 μονάδων.
Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχωρεί κατά 0,11% στις 25.308,69 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,26% στις 8.065,74 μονάδες.
Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αναζωπυρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, πυροδοτώντας εντυπωσιακή ανάκαμψη των μετοχών ημιαγωγών μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.
Στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής ανάκαμψης βρίσκονται οι ασιατικές αγορές, με τους τεχνολογικούς ομίλους να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted ενισχύεται άνω του 9%, με τις μετοχές της TSMC και της Hon Hai Precision Industry να πλησιάζουν το ημερήσιο όριο ανόδου του 10%.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi καταγράφει άλμα άνω του 7%, με τη Samsung Electronics να σημειώνει κέρδη περίπου 8% και την SK Hynix να ενισχύεται σχεδόν κατά 10%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 4,05%, με τις εταιρείες που συνδέονται με τους ημιαγωγούς να οδηγούν την άνοδο. Θετική εικόνα παρουσιάζει και η Αυστραλία, όπου ο S&P/ASX 200 κερδίζει 1,62%.
Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,39%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύεται κατά 0,57% στις πρώτες συναλλαγές.
Φρένο στο ευρωπαϊκό ράλιΣε φάση σταθεροποίησης περνούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το εντυπωσιακό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν μέρος των κερδών τους και στρέφουν εκ νέου την προσοχή τους στις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται οριακά ανοδικά, στις 637,40 μονάδες, μετά το άλμα 1,7% που κατέγραψε τη Δευτέρα, στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του εδώ και σχεδόν έναν μήνα.
Η εικόνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι μεικτή, με τις αγορές να αναζητούν κατεύθυνση μετά την ισχυρή ανάκαμψη της Δευτέρας.
Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,07% στις 637,40 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,43 μονάδων.
Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχωρεί κατά 0,11% στις 25.308,69 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,26% στις 8.065,74 μονάδες.
Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% στις 10.482,63 μονάδες.
Πτωτικά κινούνται οι αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 0,13% στις 48.958,36 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να υποχωρεί κατά 0,30% στις 19.123,90 μονάδες.
Πτωτικά κινούνται οι αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 0,13% στις 48.958,36 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να υποχωρεί κατά 0,30% στις 19.123,90 μονάδες.
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