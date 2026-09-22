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Μουσείο Ακρόπολης: Διοργανώνει έκθεση αφιερωμένη στην Αρχαία Αρμενία
Μουσείο Ακρόπολης: Διοργανώνει έκθεση αφιερωμένη στην Αρχαία Αρμενία
Θα περιλαμβάνει περίπου 200 αρχαιότητες από διαφορετικές περιόδους
Άγνωστες και εντυπωσιακές πτυχές ενός πλούσιου αρχαίου πολιτισμού θα «φωτίσει» η έκθεση με τίτλο «Αρχαία Αρμενία», που θα φιλοξενήσει το Μουσείο Ακρόπολης από τα μέσα Νοεμβρίου του 2026 έως την Άνοιξη του 2027. Αυτή θα είναι η πρώτη μιας σειράς εκθέσεων με στόχο την ανάδειξη σημαντικών αρχαίων πολιτισμών.
Η Αρμενία είναι γνωστή και από άλλες μεγάλες εκθέσεις κυρίως για τον χριστιανικό πολιτισμό της, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά για την χώρα αυτή και τον πολιτισμό της από τα Παλαιολιθικά χρόνια, την Εποχή του Χαλκού, την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά, κλασσικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι την αυγή του Χριστιανισμού στον 4ο αι. μ.Χ.
Η έκθεση που ετοιμάζεται θα αποτελείται από περίπου 200 αρχαιότητες όλων των παραπάνω περιόδων, με έμφαση σε ένα από τα γοητευτικότερα κεφάλαια του αρχαίου πολιτισμού της Αρμενίας, αυτό της περιόδου της Urartu, που ανοίγει «παράθυρα» προς τους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής, της ανατολικής Μεσογείου, της Κύπρου, της Κρήτης και του Αιγαίου στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου.
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