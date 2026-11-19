Μαρινάκης: Θρασύδειλοι έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία
Μαρινάκης: Θρασύδειλοι έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία
Δριμεία επίθεση στους δράστες της επίθεσης στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι που είχε γίνει στις αρχές του μήνα εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την ανάληψη της ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης»
Δριμεία επίθεση στους δράστες της επίθεσης στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι που είχε γίνει στις αρχές του μήνα εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης, μετά την ανάληψη της ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».
Σε αυτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για «θρασύδειλους» που «έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία».
Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έστειλε κι ένα μήνυμά μέσω της ανάρτησής του, λέγοντας: «Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν».
Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση με γκαζάκια είχε σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Πλεύρη. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου βρίσκεται το γραφείο του υπουργού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:
Οι θρασύδειλοι που επιτίθενται με γκαζάκια σε σπίτια, δικηγορικά και πολιτικά γραφεία φαίνεται πως έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
Το να στοχοποιείται το σπίτι ενός φοιτητή ή το γραφείο ενός νέου δικηγόρου για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις δεν είναι ούτε ακτιβισμός, ούτε αντίσταση.
Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν.
Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν.
Στη Δημοκρατία οι ιδέες αντιμετωπίζονται με ιδέες και όχι με γκαζάκια. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο με τον φόβο, θα διαπιστώσουν ότι ούτε μας τρομοκρατούν, ούτε μας σταματούν.
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο ίδιος ο Θάνος Πλεύρης έγραψε: «Με τους ντυμένους μασκαράδες "πυρήνες της άμεσης δράσης" που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.»
Σε αυτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για «θρασύδειλους» που «έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία».
Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έστειλε κι ένα μήνυμά μέσω της ανάρτησής του, λέγοντας: «Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν».
Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση με γκαζάκια είχε σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Πλεύρη. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου βρίσκεται το γραφείο του υπουργού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:
Οι θρασύδειλοι που επιτίθενται με γκαζάκια σε σπίτια, δικηγορικά και πολιτικά γραφεία φαίνεται πως έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
Το να στοχοποιείται το σπίτι ενός φοιτητή ή το γραφείο ενός νέου δικηγόρου για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις δεν είναι ούτε ακτιβισμός, ούτε αντίσταση.
Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν.
Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν.
Στη Δημοκρατία οι ιδέες αντιμετωπίζονται με ιδέες και όχι με γκαζάκια. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο με τον φόβο, θα διαπιστώσουν ότι ούτε μας τρομοκρατούν, ούτε μας σταματούν.
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο ίδιος ο Θάνος Πλεύρης έγραψε: «Με τους ντυμένους μασκαράδες "πυρήνες της άμεσης δράσης" που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.»
Με τους ντυμένους μασκαράδες «πυρήνες της άμεσης δράσης» που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 19, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα