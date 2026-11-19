Μαρινάκης: Θρασύδειλοι έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία

Δριμεία επίθεση στους δράστες της επίθεσης στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι που είχε γίνει στις αρχές του μήνα εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την ανάληψη της ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης»