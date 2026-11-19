Σε εξέλιξη η Σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία με την συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη
Σε εξέλιξη η Σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία με την συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη
Στο Βερολίνο συναντώνται οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Σε εξέλιξη βρίσκεται στην καγκελαρία η σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή 36 χωρών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και περισσότερων από 30 αρχηγών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πριν από την επίσημη έναρξη της συνόδου, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε σύντομες συναντήσεις, αρχικά με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και κατόπιν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ (Ε3) και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνέντευξη Τύπου της Ε3 από κοινού με τον κ. Ζελένσκι και την αμερικανική αντιπροσωπεία έχει προγραμματιστεί για τις 18:15 (ώρα Ελλάδος).
Στο επίκεντρο των σημερινών συνομιλιών - «της μεγαλύτερης μέχρι τώρα συνάντησης για την Ουκρανία», όπως σημείωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ - βρίσκονται αφενός η επαναβεβαίωση της προσήλωσης των συμμάχων της Ουκρανίας στην στήριξή της και αφετέρου η διερεύνηση της προοπτικής έναρξης ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή και της Ευρώπης. «Βασικά στοιχεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, είτε αφορούν κυρώσεις είτε την αρχιτεκτονική ασφαλείας, μπορούν να επιλυθούν μόνο μαζί μας τους Ευρωπαίους. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το γνωρίζουν πολύ καλά», δήλωσε ο κ. Μερτς, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προσερχόμενος στην καγκελαρία επανέλαβε την έκκληση για συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα λάβει όλα όσα χρειάζεται τον επόμενο χειμώνα και μετά, για να είναι ισχυρή, αλλά και για να προετοιμαστεί για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο κ. Ρούτε.
Στο Βερολίνο ήδη από χθες το βράδυ έχει τεθεί σε ισχύ το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας GS1, ενώ από τις πρώτες πρωινές χώρες έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την καγκελαρία και το κοινοβούλιο, έχουν σφραγιστεί τα φρεάτια και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παρακείμενη γραμμή του μετρό, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και στα ποτάμια της πόλης. Κλειστός θα παραμείνει και ο εναέριος χώρος του Βερολίνου σχεδόν καθ’ολη τη διάρκεια της ημέρας και στο αεροδρόμιο αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα έως και αύριο το βράδυ. Την περιφρούρηση της συνόδου, του αυριανού Γερμανο-ουκρανικού Οικονομικού Φόρουμ και της 72ής συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από 20 έως 23 Νοεμβρίου έχουν αναλάβει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, αλλά και ελεύθερων σκοπευτών.
Πριν από την επίσημη έναρξη της συνόδου, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε σύντομες συναντήσεις, αρχικά με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και κατόπιν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ (Ε3) και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνέντευξη Τύπου της Ε3 από κοινού με τον κ. Ζελένσκι και την αμερικανική αντιπροσωπεία έχει προγραμματιστεί για τις 18:15 (ώρα Ελλάδος).
Στο επίκεντρο των σημερινών συνομιλιών - «της μεγαλύτερης μέχρι τώρα συνάντησης για την Ουκρανία», όπως σημείωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ - βρίσκονται αφενός η επαναβεβαίωση της προσήλωσης των συμμάχων της Ουκρανίας στην στήριξή της και αφετέρου η διερεύνηση της προοπτικής έναρξης ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή και της Ευρώπης. «Βασικά στοιχεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, είτε αφορούν κυρώσεις είτε την αρχιτεκτονική ασφαλείας, μπορούν να επιλυθούν μόνο μαζί μας τους Ευρωπαίους. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το γνωρίζουν πολύ καλά», δήλωσε ο κ. Μερτς, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προσερχόμενος στην καγκελαρία επανέλαβε την έκκληση για συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα λάβει όλα όσα χρειάζεται τον επόμενο χειμώνα και μετά, για να είναι ισχυρή, αλλά και για να προετοιμαστεί για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο κ. Ρούτε.
Στο Βερολίνο ήδη από χθες το βράδυ έχει τεθεί σε ισχύ το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας GS1, ενώ από τις πρώτες πρωινές χώρες έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την καγκελαρία και το κοινοβούλιο, έχουν σφραγιστεί τα φρεάτια και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παρακείμενη γραμμή του μετρό, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και στα ποτάμια της πόλης. Κλειστός θα παραμείνει και ο εναέριος χώρος του Βερολίνου σχεδόν καθ’ολη τη διάρκεια της ημέρας και στο αεροδρόμιο αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα έως και αύριο το βράδυ. Την περιφρούρηση της συνόδου, του αυριανού Γερμανο-ουκρανικού Οικονομικού Φόρουμ και της 72ής συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από 20 έως 23 Νοεμβρίου έχουν αναλάβει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, αλλά και ελεύθερων σκοπευτών.
Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα