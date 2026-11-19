«Το έχω βάρος στην ψυχή μου» είπε η Κασιμάτη για το tweet του 2013 και τον Γιώργο Παπανδρέου - «Έχω μέσα μου τις αξίες του ΠΑΣΟΚ»
«Το έχω βάρος στην ψυχή μου» είπε η Κασιμάτη για το tweet του 2013 και τον Γιώργο Παπανδρέου - «Έχω μέσα μου τις αξίες του ΠΑΣΟΚ»
«Έχω αναγνωρίσει τα λάθη μου» ανέφερε για την ανάρτηση με τη φράση «μόνο οι καλοί πεθαίνουν», που είχε προκαλέσει σάλο το 2013, μετά την τραγωδία στον Μαραθώνιο της Βοστόνης
Τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, έπειτα από 16 χρόνια, εξήγησε η Νίνα Κασιμάτη, αναφερόμενη παράλληλα στο επίμαχο tweet που είχε κάνει το 2013, με αφορμή την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς φωτογράφιζε τον Γιώργο Παπανδρέου.
«Από το ΠΑΣΟΚ είχα αποχωρήσει πριν από 16 χρόνια. Ανήκα σε μια αριστερή ομάδα του ΠΑΣΟΚ που λεγόταν Νέος Αγωνιστής. Είχαμε αποφασίσει να αποχωρήσουμε το 2010 λόγω της ασκούμενης πολιτικής», ανέφερε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN, εξηγώντας ότι, παρά την αποχώρησή της, δεν έπαψε να αισθάνεται συνδεδεμένη με τον πολιτικό χώρο.
«Τιμώ και έχω μέσα μου τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Οι συνθήκες ωρίμασαν, άλλες συνθήκες άλλαξαν. Μετά από μακρά περισυλλογή αποφάσισα να επανενταχθώ στο κόμμα μου», σημείωσε.
«Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν», είχε γράψει τότε, προκαλώντας σάλο, καθώς η ανάρτηση είχε ερμηνευθεί ως αιχμή κατά του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.
«Επέστρεψα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπήκα σε χρονοκάψουλα και γύρισα στο 2010. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Νομίζω ότι έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι μέσα από την κρίση και τη διαχείριση της κρίσης από τα κόμματα. Αυτή την περίοδο είναι αναγκαία η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ [...] Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Το έχω βάρος μέσα στην ψυχή μου», είπε.
Αναφερόμενη ειδικότερα στον Γιώργο Παπανδρέου, υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνεργαστεί στενά στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ότι οι πολιτικές σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί.
«Ένα tweet ή κάτι αποσπασματικό δεν είμαι εγώ, ούτε είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση που έχω για τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε μαζί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει κοινές μάχες για τη χώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αποκαταστήσει πολιτικά τις σχέσεις μας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια αντιπαράθεση. Άλλωστε και εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον. Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο. Δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη».
«Οι άνθρωποι δεν είναι η απομόνωση πέντε λόγων τους μέσα σε 16, 25 ή 30 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε. Και άλλοι μίλησαν έτσι εκείνη την εποχή. Έχω να πω παραδείγματα», υπογράμμισε.
«Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια δυναμική κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ το μόνο κόμμα που έχει ανοδική πορεία. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει καθεστωτικά χαρακτηριστικά», υποστήριξε.
«Γι' αυτόν τον λόγο δεν τους αρέσει που το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επανενώνεται με τη βάση του», κατέληξε.
«Από το ΠΑΣΟΚ είχα αποχωρήσει πριν από 16 χρόνια. Ανήκα σε μια αριστερή ομάδα του ΠΑΣΟΚ που λεγόταν Νέος Αγωνιστής. Είχαμε αποφασίσει να αποχωρήσουμε το 2010 λόγω της ασκούμενης πολιτικής», ανέφερε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN, εξηγώντας ότι, παρά την αποχώρησή της, δεν έπαψε να αισθάνεται συνδεδεμένη με τον πολιτικό χώρο.
«Τιμώ και έχω μέσα μου τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Οι συνθήκες ωρίμασαν, άλλες συνθήκες άλλαξαν. Μετά από μακρά περισυλλογή αποφάσισα να επανενταχθώ στο κόμμα μου», σημείωσε.
Τι είπε για το επίμαχο tweet του 2013 και τον Γιώργο ΠαπανδρέουΗ Νίνα Κασιμάτη κλήθηκε να σχολιάσει και την ανάρτηση που είχε κάνει το 2013, μετά την τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
«Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν», είχε γράψει τότε, προκαλώντας σάλο, καθώς η ανάρτηση είχε ερμηνευθεί ως αιχμή κατά του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.
«Επέστρεψα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπήκα σε χρονοκάψουλα και γύρισα στο 2010. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Νομίζω ότι έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι μέσα από την κρίση και τη διαχείριση της κρίσης από τα κόμματα. Αυτή την περίοδο είναι αναγκαία η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ [...] Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Το έχω βάρος μέσα στην ψυχή μου», είπε.
Αναφερόμενη ειδικότερα στον Γιώργο Παπανδρέου, υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνεργαστεί στενά στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ότι οι πολιτικές σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί.
«Ένα tweet ή κάτι αποσπασματικό δεν είμαι εγώ, ούτε είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση που έχω για τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε μαζί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει κοινές μάχες για τη χώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αποκαταστήσει πολιτικά τις σχέσεις μας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια αντιπαράθεση. Άλλωστε και εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον. Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο. Δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη».
«Οι άνθρωποι δεν είναι η απομόνωση πέντε λόγων τους μέσα σε 16, 25 ή 30 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε. Και άλλοι μίλησαν έτσι εκείνη την εποχή. Έχω να πω παραδείγματα», υπογράμμισε.
«Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επανενώνεται με τη βάση του»Η Νίνα Κασιμάτη αναφέρθηκε και στη σημερινή πολιτική συγκυρία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις προϋποθέσεις να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης.
«Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια δυναμική κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ το μόνο κόμμα που έχει ανοδική πορεία. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει καθεστωτικά χαρακτηριστικά», υποστήριξε.
«Γι' αυτόν τον λόγο δεν τους αρέσει που το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επανενώνεται με τη βάση του», κατέληξε.
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