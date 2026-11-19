Ο συλληφθείς που στραγγάλισε την 61χρονη είπε στις Αρχές ότι πίστευε ότι η σύζυγός του είχε λιποθυμήσει – Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας





Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο γραφείο του εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, απ' όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία.





Το χρονικό της φρίκης σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας όταν σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.







Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν η γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του, ο 63χρονος δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν νεκρή και θεώρησε πως είχε χάσει τις αισθήσεις της. Τότε επιχείρησε να την επαναφέρει, χτυπώντας την στην κοιλιά και τον θώρακα και προσπαθώντας να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.



Ο 63χρονος δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απολογία στην προανακριτική υπηρεσία, καθώς βρίσκεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Ωστόσο, κατά την προφορική αναφορά του στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι η σύζυγός του παρουσίαζε συχνά κρίσεις και ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιβεβαιώνεται και από γιατρό.



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Παράλληλα, μαρτυρίες άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και συγγενών, κάνουν λόγο για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της γυναίκας κατά καιρούς, αναφέροντας ακόμη και περιστατικά κατά τα οποία φέρεται να πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.





Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε στις 19:00 το απόγευμα ο καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στο Θησείο.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο γραφείο του εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, απ' όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία.Το χρονικό της φρίκης σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας όταν σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο άνδρας προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ αφού την είχε σκοτώσει, πιστεύοντας ότι είχε απλώς λιποθυμήσει. Μάλιστα, στην προσπάθειά του να την επαναφέρει, τη χτύπησε στην κοιλιά και τον θώρακα, με αποτέλεσμα να της σπάσει πλευρά.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν η γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του, οδεν αντιλήφθηκε ότι ήταν νεκρή και θεώρησε πως είχε χάσει τις αισθήσεις της. Τότε επιχείρησε να την επαναφέρει, χτυπώντας την στην κοιλιά και τον θώρακα και προσπαθώντας να της κάνειΟ 63χρονος δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απολογία στην προανακριτική υπηρεσία, καθώς βρίσκεται στην. Ωστόσο, κατά την προφορική αναφορά του στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι η σύζυγός του παρουσίαζε συχνά κρίσεις και ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιβεβαιώνεται και από γιατρό.Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η 61χρονη συμπεριφέρθηκε επιθετικά απέναντί του και ότι εκείνος αντέδρασε αρχικά χτυπώντας τη με μία γροθιά.Παράλληλα, μαρτυρίες άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και συγγενών, κάνουν λόγο για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της γυναίκας κατά καιρούς, αναφέροντας ακόμη και περιστατικά κατά τα οποία φέρεται να πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η αιτία θανάτου της 61χρονης ήταν ο στραγγαλισμός.



Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσε επίσης κακώσεις στον θώρακα, ενώ το σώμα της γυναίκας έφερε τραύματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 63χρονος φέρεται να έκλεισε το στόμα της γυναίκας με το χέρι και να την πίεσε στον θώρακα.





Η 61χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Αίθρας στο Θησείο, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11).



Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του ίδιου του συζύγου της στις Αρχές, κατά το οποίο φέρεται να είπε: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».



Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην κατοικία εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον 63χρονο, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι.



Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και όσα προηγήθηκαν του θανάτου της γυναίκας.