Μητσοτάκης: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε νέα κτίρια σε Σαντορίνη και Μύκονο τα επόμενα 20 χρόνια

«Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε» είπε ο πρωθυπουργός για τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό - Προανήγγειλε χρέωση για τα σκάφη στο θαλάσσιο πάρκο των νότιων Κυκλάδων