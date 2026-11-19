Η χώρα χρειάζεται πραγματική προοπτική διακυβέρνησης λέει ο Απόστολος Πάνας, που «βλέπει» προς Τσίπρα μετά την παραίτησή του από βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Η χώρα χρειάζεται πραγματική προοπτική διακυβέρνησης λέει ο Απόστολος Πάνας, που «βλέπει» προς Τσίπρα μετά την παραίτησή του από βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Μιλά για έναν «ισχυρό, ενωμένο και πλειοψηφικό προοδευτικό πόλο, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης» και προσθέτει ότι «αυτό απαιτεί πολιτική γενναιότητα, υπερβάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Απόστολος Πάνας εξηγεί γιατί παραιτήθηκε από βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ ταυτόχρονα «δείχνει» προς το κόμμα Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας ότι θα είναι πολιτικά παρών.
Σε συνέχεια της ομιλίας του στη Βουλή, όπου ανακοίνωσε αιφνιδίως ότι παραιτείται από βουλευτής, ο κ. Πάνας μιλά για πολιτική διαφωνία και συνειδητή απόφαση. Επαναλαμβάνει την άποψη που είχε καταθέσει και πρόσφατα, προκαλώντας τη δυσφορία της Χ. Τρικούπη, για συνεργασία των δυνάμεων της κεντροαριστεράς: «Η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό, ενωμένο και πλειοψηφικό προοδευτικό πόλο, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης» λέει ο κ. Πάνας και προσθέτει ότι «αυτό απαιτεί πολιτική γενναιότητα, υπερβάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις». Το καρφί για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σαφές, καθώς δεν εκτιμά ότι έχει πραγματική προοπτική διακυβέρνησης, ούτε επιδεικνύει γενναιότητα για συγκλίσεις με τα όμορα κόμματα.
Η ανάρτηση Πάνα:
«Στην πολιτική μπήκα για να είμαι χρήσιμος, όχι θεατής
Σήμερα, από το βήμα της Βουλής, κατέθεσα δημόσια τις πολιτικές μου θέσεις, τις διαφωνίες μου και τους λόγους που με οδήγησαν σε μια δύσκολη, αλλά συνειδητή απόφαση.
Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό, ενωμένο και πλειοψηφικό προοδευτικό πόλο, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης.
Αυτό απαιτεί πολιτική γενναιότητα, υπερβάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις.
Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην εμπιστοσύνη των πολιτών, ανακοίνωσα την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.
Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει αποχώρηση από την ενεργό πολιτική.
Ευχαριστώ τους πολίτες της Χαλκιδικής για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκαναν.
Η Χαλκιδική είναι ο τόπος μου. Είναι οι άνθρωποί της, οι αγωνίες τους και οι προσδοκίες τους. Η σχέση μου μαζί τους δεν καθορίζεται από αξιώματα και κοινοβουλευτικές έδρες.
Θα συνεχίσω να είμαι παρών, να αγωνίζομαι και να διεκδικώ για τον τόπο μας.
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ».
Σε συνέχεια της ομιλίας του στη Βουλή, όπου ανακοίνωσε αιφνιδίως ότι παραιτείται από βουλευτής, ο κ. Πάνας μιλά για πολιτική διαφωνία και συνειδητή απόφαση. Επαναλαμβάνει την άποψη που είχε καταθέσει και πρόσφατα, προκαλώντας τη δυσφορία της Χ. Τρικούπη, για συνεργασία των δυνάμεων της κεντροαριστεράς: «Η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό, ενωμένο και πλειοψηφικό προοδευτικό πόλο, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης» λέει ο κ. Πάνας και προσθέτει ότι «αυτό απαιτεί πολιτική γενναιότητα, υπερβάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις». Το καρφί για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σαφές, καθώς δεν εκτιμά ότι έχει πραγματική προοπτική διακυβέρνησης, ούτε επιδεικνύει γενναιότητα για συγκλίσεις με τα όμορα κόμματα.
Η ανάρτηση Πάνα:
«Στην πολιτική μπήκα για να είμαι χρήσιμος, όχι θεατής
Σήμερα, από το βήμα της Βουλής, κατέθεσα δημόσια τις πολιτικές μου θέσεις, τις διαφωνίες μου και τους λόγους που με οδήγησαν σε μια δύσκολη, αλλά συνειδητή απόφαση.
Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό, ενωμένο και πλειοψηφικό προοδευτικό πόλο, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης.
Αυτό απαιτεί πολιτική γενναιότητα, υπερβάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις.
Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην εμπιστοσύνη των πολιτών, ανακοίνωσα την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.
Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει αποχώρηση από την ενεργό πολιτική.
Ευχαριστώ τους πολίτες της Χαλκιδικής για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκαναν.
Η Χαλκιδική είναι ο τόπος μου. Είναι οι άνθρωποί της, οι αγωνίες τους και οι προσδοκίες τους. Η σχέση μου μαζί τους δεν καθορίζεται από αξιώματα και κοινοβουλευτικές έδρες.
Θα συνεχίσω να είμαι παρών, να αγωνίζομαι και να διεκδικώ για τον τόπο μας.
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ».
Ο κ. Πάνας δείχνει πως οδεύει για το κόμμα Τσίπρα. Ο ίδιος όταν ερωτάται, δεν το αποκλείει, αλλά απαντά: «Πρώτα θα ανέβω στη Χαλκιδική να μιλήσω με τη γυναίκα μου, τους συνεργάτες μου και τους ψηφοφόρους μου, που αιφνιδιάστηκαν και αυτοί. Την όποια πολιτική μου απόφαση θα την ανακοινώσω όταν την πάρω». Λέει σε συνομιλητές του ότι ο λόγος που αποφάσισε να φύγει δεν ήταν ούτε ο κίνδυνος απώλειας της βουλευτικής του έδρας, ούτε κάτι άλλο, αλλά μια ουσιαστική πολιτική διαφωνία επί της στρατηγικής. «Δεν πήγαινε άλλο, δεν άντεχα άλλο να υπηρετώ μια πολιτική με την οποία διαφωνώ». Διευκρινίζει πάντως πως με τον Ανδρουλάκη δεν έχει προσωπικό πρόβλημα, γι' αυτό και τον ευχαρίστησε στη Βουλή.
Είναι πάντως σαφές ότι ο κ. Πάνας «χωράει» στις δύο προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για όσους θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ: Να μην είναι βουλευτές και να μην θεωρούν δεδομένη την υποψηφιότητά τους στις επικείμενες εκλογές. Ο Απόστολος Πάνας, αφενός παραιτήθηκε και παρέδωσε την βουλευτική του έδρα, αφετέρου δήλωσε ότι η σχέση του με τους πολίτες της Χαλκιδικής «δεν καθορίζεται από αξιώματα και κοινοβουλευτικές έδρες».
Δείτε την ομιλία του Απ. Πάνα στη Βουλή, νωρίτερα, όπου ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα:
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