



Δείτε την ομιλία του Απ. Πάνα στη Βουλή, νωρίτερα, όπου ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα:





Χαλκιδικής «δεν καθορίζεται από αξιώματα και κοινοβουλευτικές έδρες».

Ο κ. Πάνας δείχνει πως οδεύει για το κόμμα Τσίπρα. Ο ίδιος όταν ερωτάται, δεν το αποκλείει, αλλά απαντά: «Πρώτα θα ανέβω στη Χαλκιδική να μιλήσω με τη γυναίκα μου, τους συνεργάτες μου και τους ψηφοφόρους μου, που αιφνιδιάστηκαν και αυτοί. Την όποια πολιτική μου απόφαση θα την ανακοινώσω όταν την πάρω». Λέει σε συνομιλητές του ότι ο λόγος που αποφάσισε να φύγει δεν ήταν ούτε ο κίνδυνος απώλειας της βουλευτικής του έδρας, ούτε κάτι άλλο, αλλά μια ουσιαστική πολιτική διαφωνία επί της στρατηγικής. «Δεν πήγαινε άλλο, δεν άντεχα άλλο να υπηρετώ μια πολιτική με την οποία διαφωνώ». Διευκρινίζει πάντως πως με τον Ανδρουλάκη δεν έχει προσωπικό πρόβλημα, γι' αυτό και τον ευχαρίστησε στη Βουλή.Είναι πάντως σαφές ότι ο κ. Πάνας «χωράει» στις δύο προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για όσους θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ: Να μην είναι βουλευτές και να μην θεωρούν δεδομένη την υποψηφιότητά τους στις επικείμενες εκλογές. Ο Απόστολος Πάνας, αφενός παραιτήθηκε και παρέδωσε την βουλευτική του έδρα, αφετέρου δήλωσε ότι η σχέση του με τους πολίτες της