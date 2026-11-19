Οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη
Οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη
Ανέλαβαν την ευθύνη και για άλλες δύο επιθέσεις σε γραφεία στελεχών της ΝΔ σε Φιλοθέη και Πεδίον του Άρεως
H αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου, με κείμενο που δημοσιεύτηκε σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Εκτός από την επίθεση στο γραφείο του κ. Πλεύρη από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, η ίδια ομάδα ανέλαβε ευθύνη και για μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων σε γραφεία στελεχών της ΝΔ.
Εκτός από την επίθεση στο γραφείο του κ. Πλεύρη από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, η ίδια ομάδα ανέλαβε ευθύνη και για μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων σε γραφεία στελεχών της ΝΔ.
- Συγκεκριμένα υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις:
- -Στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, Μανώλη Ρενιέρη, στη Νέα Φιλοθέη, στις 6 Νοεμβρίου.
- -Στο δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη ΝΔ στην Αργολίδα και αντιπροέδρου του ΔΣΑ, Ζώη Σταυρόπουλου, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, στις 11 Νοεμβρίου.
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