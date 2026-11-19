Φλωρίδης: Κάποιες από τις διατάξεις του ΚΟΚ είναι υπερβολικές, θα γίνουν προσαρμογές, δεν θα πειραχτεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής
Φλωρίδης: Κάποιες από τις διατάξεις του ΚΟΚ είναι υπερβολικές, θα γίνουν προσαρμογές, δεν θα πειραχτεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής
Ποια παραδείγματα επικαλέστηκε ο Γιώργος Φλωρίδης - Τι είπε για τις κλειστές συγκεντρώσεις και το σχέδιο εθελουσίας εξόδου δικαστών
Στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο αλλαγών στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κάνοντας λόγο για «κάποιες διατάξεις που ενδεχομένως να είναι υπερβολικές» ενώ συμπλήρωσε ότι «προσαρμογές από διατάξεις που οδηγούν σε υπερβολικά αποτελέσματα αυτές πιθανότατα θα γίνουν».
«Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι απολύτως επιτυχής και έχει φέρει αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ένας από τους κρίσιμους συντελεστές αξιολόγησης του ΚΟΚ είναι η Ελληνική Αστυνομία και κυρίως η υπηρεσία της Τροχαίας. Η Τροχαία έχει καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα που οδηγούν ότι κάποιες διατάξεις ενδεχομένως είναι υπερβολικές ή κάποιες οι οποίες οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι τα επιδιωκόμενα. Για παράδειγμα οδηγεί κάποιος επαγγελματίας οδηγός πχ ένας οδηγός ταξί, οδηγεί ένα μηχανάκι που δεν έχει άδεια για το μηχανάκι, του παίρνουν το δίπλωμα. Επίσης έχουμε πρόστιμα τα οποία πολλές φορές υπερβαίνουν και την αξία του μέσου όπως μιας μηχανής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Στην ερώτηση αν το νέο νομοσχέδιο θα έρθει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο υπουργός Δικαιοσύνης παρέπεμψε στο «εύρος των αλλαγών που θα θελήσει να κάνει το υπουργείο Μεταφορών» χωρίς ωστόσο να πειραχθεί η αποτελεσματικότητα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. «Θεωρώ ότι κάποιες προσαρμογές από διατάξεις που οδηγούν σε υπερβολικά αποτελέσματα αυτές πιθανότατα θα γίνουν. Ο Κώδικας είναι αποτελεσματικός στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, αυτό δεν θα πειραχτεί, στα άλλα ζητήματα εκεί όπου η Τροχαία εντοπίζει υπερβολές το υπουργείο Μεταφορών θα τις δει» είπε χαρακτηριστικά.
Με αφορμή όσα συνέβησαν πριν από λίγο διάστημα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή κλειστή συγκέντρωση του καταδικασμένου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις σκέψεις όσον αφορά τις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους λέγοντας «γίνεται αξιολόγηση στο νομικό επίπεδο αν οι υφιστάμενες διατάξεις καλύπτουν και το ζήτημα των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, μόλις τελειώσει η νομική αξιολόγηση θα δούμε αν καλύπτεται ήδη αυτό το θέμα αλλιώς αν δεν καλύπτεται θα γίνει η ρύθμιση. Δεν είναι θέμα Κασιδιάρη, είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Πολλά από κάπου ξεκινάνε».
Ο κ. Φλωρίδης είπε, τέλος, ότι «συζητείται» σχέδιο εθελουσίας εξόδου για δικαστές διευκρινίζοντας ότι «είναι για τις περιπτώσεις που έχουμε απόλυτη αδυναμία άσκησης των καθηκόντων για λόγους υγείας».
«Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι απολύτως επιτυχής και έχει φέρει αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ένας από τους κρίσιμους συντελεστές αξιολόγησης του ΚΟΚ είναι η Ελληνική Αστυνομία και κυρίως η υπηρεσία της Τροχαίας. Η Τροχαία έχει καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα που οδηγούν ότι κάποιες διατάξεις ενδεχομένως είναι υπερβολικές ή κάποιες οι οποίες οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι τα επιδιωκόμενα. Για παράδειγμα οδηγεί κάποιος επαγγελματίας οδηγός πχ ένας οδηγός ταξί, οδηγεί ένα μηχανάκι που δεν έχει άδεια για το μηχανάκι, του παίρνουν το δίπλωμα. Επίσης έχουμε πρόστιμα τα οποία πολλές φορές υπερβαίνουν και την αξία του μέσου όπως μιας μηχανής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Στην ερώτηση αν το νέο νομοσχέδιο θα έρθει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο υπουργός Δικαιοσύνης παρέπεμψε στο «εύρος των αλλαγών που θα θελήσει να κάνει το υπουργείο Μεταφορών» χωρίς ωστόσο να πειραχθεί η αποτελεσματικότητα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. «Θεωρώ ότι κάποιες προσαρμογές από διατάξεις που οδηγούν σε υπερβολικά αποτελέσματα αυτές πιθανότατα θα γίνουν. Ο Κώδικας είναι αποτελεσματικός στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, αυτό δεν θα πειραχτεί, στα άλλα ζητήματα εκεί όπου η Τροχαία εντοπίζει υπερβολές το υπουργείο Μεταφορών θα τις δει» είπε χαρακτηριστικά.
Με αφορμή όσα συνέβησαν πριν από λίγο διάστημα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή κλειστή συγκέντρωση του καταδικασμένου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις σκέψεις όσον αφορά τις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους λέγοντας «γίνεται αξιολόγηση στο νομικό επίπεδο αν οι υφιστάμενες διατάξεις καλύπτουν και το ζήτημα των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, μόλις τελειώσει η νομική αξιολόγηση θα δούμε αν καλύπτεται ήδη αυτό το θέμα αλλιώς αν δεν καλύπτεται θα γίνει η ρύθμιση. Δεν είναι θέμα Κασιδιάρη, είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Πολλά από κάπου ξεκινάνε».
Ο κ. Φλωρίδης είπε, τέλος, ότι «συζητείται» σχέδιο εθελουσίας εξόδου για δικαστές διευκρινίζοντας ότι «είναι για τις περιπτώσεις που έχουμε απόλυτη αδυναμία άσκησης των καθηκόντων για λόγους υγείας».
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