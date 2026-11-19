Πλεύρης για την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του: Με τους μασκαράδες θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση
Πλεύρης για την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του: Με τους μασκαράδες θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση
Η απάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μετά την ανάληψη ευθύνης από την αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» – Η ίδια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη και για δύο ακόμη επιθέσεις σε πρόσωπα που συνδέονται με τη ΝΔ
Στην ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του από την αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» απάντησε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δηλώνοντας ότι θα ασχοληθεί με τα μέλη της ομάδας όταν συλληφθούν από την αστυνομία.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης έγραψε στην ανάρτησή του: «Με τους ντυμένους μασκαράδες «πυρήνες της άμεσης δράσης» που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.»
Η τοποθέτηση του υπουργού ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση κειμένου σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, μέσω του οποίου η αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου στο γραφείο του.
Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου βρίσκεται το γραφείο του υπουργού.
Στο ίδιο κείμενο, οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη και για δύο ακόμη επιθέσεις σε χώρους που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Η πρώτη αφορά την επίθεση στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, Μανώλη Ρενιέρη, στη Νέα Φιλοθέη, στις 6 Νοεμβρίου.
Η δεύτερη αφορά την επίθεση στο δικηγορικό γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου, υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα και αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, στις 11 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης έγραψε στην ανάρτησή του: «Με τους ντυμένους μασκαράδες «πυρήνες της άμεσης δράσης» που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.»
Με τους ντυμένους μασκαράδες «πυρήνες της άμεσης δράσης» που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 19, 2026
Η τοποθέτηση του υπουργού ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση κειμένου σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, μέσω του οποίου η αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου στο γραφείο του.
Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου βρίσκεται το γραφείο του υπουργού.
Στο ίδιο κείμενο, οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη και για δύο ακόμη επιθέσεις σε χώρους που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Η πρώτη αφορά την επίθεση στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, Μανώλη Ρενιέρη, στη Νέα Φιλοθέη, στις 6 Νοεμβρίου.
Η δεύτερη αφορά την επίθεση στο δικηγορικό γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου, υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα και αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, στις 11 Νοεμβρίου.
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