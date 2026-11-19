Πλεύρης για την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του: Με τους μασκαράδες θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση

Η απάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μετά την ανάληψη ευθύνης από την αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» – Η ίδια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη και για δύο ακόμη επιθέσεις σε πρόσωπα που συνδέονται με τη ΝΔ