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Ολυμπιακός: Χάνει για δύο μήνες και τον Πουέρτα, τα παιχνίδια που δεν θ' αγωνιστεί
Ολυμπιακός: Χάνει για δύο μήνες και τον Πουέρτα, τα παιχνίδια που δεν θ' αγωνιστεί
Μετά τον Έσε και τον Τσικίνιο ο Ολυμπιακός θα στερηθεί για τους επόμενους δύο μήνες τις υπηρεσίες και του Γκουστάβο Πουέρτα
Τα προβλήματα τραυματισμού έχουν μπει για τα καλά στα ενδότερα του Ολυμπιακού αφού μετά τα προβλήματα που προέκυψαν για Έσε και Πουέρτα, ήρθε να προστεθεί και ο Τσικίνιο, με τους τρεις παίκτες να χρειάζονται σχεδόν τον ίδιο χρόνο αποκατάστασης.
Ο Κολομβιανός έκανε σήμερα μαγνητική και ο Ολυμπιακός θα τον χάσει για δύο μήνες, ενώ το θέμα που έχει στο αριστερό γόνατο είναι ανάλογο με αυτό του Σαντιάγκο Έσε.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσουν:
22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Stoiximan Super League)
26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική League Phase Europa League)
29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Stoiximan Super League)
02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική League Phase Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Stoiximan Super League)
10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική League Phase Europa League)
13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Stoiximan Super League)
20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Stoiximan Super League)
09/01: Καλαμάτα – Ολυμπιακός (16η αγωνιστική Stoiximan Super League)
Είναι οριακό εάν θα το προλάβει
16/01: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (17η αγωνιστική Stoiximan Super League)
Ο Κολομβιανός έκανε σήμερα μαγνητική και ο Ολυμπιακός θα τον χάσει για δύο μήνες, ενώ το θέμα που έχει στο αριστερό γόνατο είναι ανάλογο με αυτό του Σαντιάγκο Έσε.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσουν:
22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Stoiximan Super League)
26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική League Phase Europa League)
29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Stoiximan Super League)
02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική League Phase Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Stoiximan Super League)
10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική League Phase Europa League)
13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Stoiximan Super League)
20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Stoiximan Super League)
09/01: Καλαμάτα – Ολυμπιακός (16η αγωνιστική Stoiximan Super League)
Είναι οριακό εάν θα το προλάβει
16/01: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (17η αγωνιστική Stoiximan Super League)
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