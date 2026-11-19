Απόστολος Πάνας: Ήταν στενός συνεργάτης του Ανδρουλάκη, μετά στήριξε τον Χάρη Δούκα και τώρα οδεύει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Εκλεγόταν με το ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική από το 2019 αλλά εξέφρασε δυσαρέσκεια στο ενδεχόμενο να έχει αντίπαλο τον Χρήστο Πάχτα - Ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής την απόφασή του - Άφησε αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για την επιλογή της αυτόνομης πορείας