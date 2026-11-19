Θέλουμε συνεργασία με την Ελλάδα λέει ο Φιντάν, αλλά στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη και η Λιβύη είναι μέρος του οράματός μας για την Μεσόγειο
Θέλουμε συνεργασία με την Ελλάδα λέει ο Φιντάν, αλλά στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη και η Λιβύη είναι μέρος του οράματός μας για την Μεσόγειο
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επιμένει προκλητικά να αναφέρεται σε τουρκική ομογένεια σε δυτική Θράκη και Δωδεκάνησα και τονίζει πως η Αγκυρα θα τηρεί σταθερή στάση απέναντι σε ενέργειες που θα έθιγαν τα εθνικά της συμφέροντα
Τη θέση της Άγκυρας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι στόχος της τουρκικής πλευράς είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελέσουν περιοχές σταθερότητας και ευημερίας, μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία. Παράλληλα, έστειλε μηνύματα για τη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ αναφέρθηκε στις τουρκικές επιδιώξεις στο Κυπριακό και στη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με τη Λιβύη.
«Σύμφωνα με το όραμα που έχει θέσει ο αξιότιμος πρόεδρός μας, ώστε το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να μην αποτελούν πεδίο διαμάχης, αλλά πεδίο σταθερότητας και ευημερίας, ακολουθούμε μια ειλικρινή προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στον διάλογο και τη συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποιήσαμε στην Άγκυρα την Έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, υπό την προεδρία του αξιότιμου προέδρου μας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Βασικός μας στόχος στις σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι να προχωρήσουμε με πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι ο πλέον κατάλληλος δρόμος για τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε και τη σταθερή μας στάση απέναντι σε ενέργειες που θα έθιγαν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομογενών μας στη Δυτική Θράκη και στα Δωδεκάνησα», είπε ο Χακάν Φιντάν.
Για το Κυπριακό: «συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ώστε το εθνικό μας ζήτημα, το Κυπριακό, να οδηγηθεί σε μια δίκαιη, μόνιμη λύση που θα βασίζεται στις πραγματικότητες του νησιού. Σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε την πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη και υπερασπιζόμαστε σε κάθε φόρουμ τη δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων. Προκειμένου το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να καταστούν μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, έχει σημασία να επικρατήσει μια αντίληψη που θα λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών».
Αναφέροντας ότι η Λιβύη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματός τους για την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο στοχεύει στην εγκαθίδρυση σταθερότητας και ευημερίας, ο Φιντάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειές τους για την αποκατάσταση της πολιτικής ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητας της Λιβύης: «Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας για "ενιαία Λιβύη", προωθούμε δυναμικά τον διάλογό μας με όλες τις πλευρές στη Λιβύη. Το γεγονός ότι το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας, το οποίο ισχύει μεταξύ των χωρών μας από το 2019, εγκρίθηκε ομόφωνα στις 20 Οκτωβρίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης που εδρεύει στην ανατολική περιφέρεια, δείχνει ότι η ακλόνητη πολιτική μας αποδίδει καρπούς».
Ο Φιντάν σημείωσε ότι ανέπτυξαν περαιτέρω τις σχέσεις τους με την Αίγυπτο, οι οποίες προχωρούν σε στρατηγικό επίπεδο, μέσω επαφών υψηλού επιπέδου κατά το 2026 και γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσουν να προωθούν τις σχέσεις με την Αίγυπτο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, κατά τρόπο που θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής.
«Σύμφωνα με το όραμα που έχει θέσει ο αξιότιμος πρόεδρός μας, ώστε το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να μην αποτελούν πεδίο διαμάχης, αλλά πεδίο σταθερότητας και ευημερίας, ακολουθούμε μια ειλικρινή προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στον διάλογο και τη συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποιήσαμε στην Άγκυρα την Έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, υπό την προεδρία του αξιότιμου προέδρου μας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Βασικός μας στόχος στις σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι να προχωρήσουμε με πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι ο πλέον κατάλληλος δρόμος για τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε και τη σταθερή μας στάση απέναντι σε ενέργειες που θα έθιγαν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομογενών μας στη Δυτική Θράκη και στα Δωδεκάνησα», είπε ο Χακάν Φιντάν.
Για το Κυπριακό: «συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ώστε το εθνικό μας ζήτημα, το Κυπριακό, να οδηγηθεί σε μια δίκαιη, μόνιμη λύση που θα βασίζεται στις πραγματικότητες του νησιού. Σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε την πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη και υπερασπιζόμαστε σε κάθε φόρουμ τη δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων. Προκειμένου το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να καταστούν μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, έχει σημασία να επικρατήσει μια αντίληψη που θα λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών».
Αναφέροντας ότι η Λιβύη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματός τους για την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο στοχεύει στην εγκαθίδρυση σταθερότητας και ευημερίας, ο Φιντάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειές τους για την αποκατάσταση της πολιτικής ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητας της Λιβύης: «Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας για "ενιαία Λιβύη", προωθούμε δυναμικά τον διάλογό μας με όλες τις πλευρές στη Λιβύη. Το γεγονός ότι το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας, το οποίο ισχύει μεταξύ των χωρών μας από το 2019, εγκρίθηκε ομόφωνα στις 20 Οκτωβρίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης που εδρεύει στην ανατολική περιφέρεια, δείχνει ότι η ακλόνητη πολιτική μας αποδίδει καρπούς».
Ο Φιντάν σημείωσε ότι ανέπτυξαν περαιτέρω τις σχέσεις τους με την Αίγυπτο, οι οποίες προχωρούν σε στρατηγικό επίπεδο, μέσω επαφών υψηλού επιπέδου κατά το 2026 και γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσουν να προωθούν τις σχέσεις με την Αίγυπτο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, κατά τρόπο που θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής.
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