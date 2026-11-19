Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην δήμαρχος αποκάλεσε «ηλίθιο» τον νυν, δείτε βίντεο

Ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης απομάκρυνε το μικρόφωνό του για να μην ακουστεί η προσβολή, αλλά η φράση καταγράφηκε από άλλο ανοιχτό μικρόφωνο