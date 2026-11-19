Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην δήμαρχος αποκάλεσε «ηλίθιο» τον νυν, δείτε βίντεο
Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην δήμαρχος αποκάλεσε «ηλίθιο» τον νυν, δείτε βίντεο
Ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης απομάκρυνε το μικρόφωνό του για να μην ακουστεί η προσβολή, αλλά η φράση καταγράφηκε από άλλο ανοιχτό μικρόφωνο
Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή για την αντιπαράθεση στάθηκε η πρόθεση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη λήψη αναπτυξιακού δανείου για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής.
Μετά από τρεις ώρες συνεδρίασης ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, είχε έναν έντονο διάλογο με τον πρώην Δήμαρχο Παύλου Μελά και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Δημήτρη Δεμουρτζίδη.
Ο κ. Δεμουρτζίδης, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του, αποκάλεσε τον Δήμαρχο Παύλου Μελά «ηλίθιο». Μάλιστα παραμέρισε το μικρόφωνο που είχε μπροστά του για να μην ακουστεί η φράση που ξεστόμισε. Ωστόσο, η φωνή του καταγράφηκε από το μικρόφωνο του προέδρου, το οποίο ήταν ανοιχτό.
Το βίντεο:
Ακολουθεί αυτούσιος ο διάλογος:
Δήμαρχος: Όπως μου φέρεσαι θα σου φέρομαι. Όπως μου φέρεσαι Δημήτρη.
Δ. Δεμουρτζίδης: Είσαι ηλίθιος.
Δήμαρχος: Βρίζε, βρίζε, βρίζε.
Μετά από τρεις ώρες συνεδρίασης ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, είχε έναν έντονο διάλογο με τον πρώην Δήμαρχο Παύλου Μελά και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Δημήτρη Δεμουρτζίδη.
Ο κ. Δεμουρτζίδης, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του, αποκάλεσε τον Δήμαρχο Παύλου Μελά «ηλίθιο». Μάλιστα παραμέρισε το μικρόφωνο που είχε μπροστά του για να μην ακουστεί η φράση που ξεστόμισε. Ωστόσο, η φωνή του καταγράφηκε από το μικρόφωνο του προέδρου, το οποίο ήταν ανοιχτό.
Το βίντεο:
Ακολουθεί αυτούσιος ο διάλογος:
Δήμαρχος: Όπως μου φέρεσαι θα σου φέρομαι. Όπως μου φέρεσαι Δημήτρη.
Δ. Δεμουρτζίδης: Είσαι ηλίθιος.
Δήμαρχος: Βρίζε, βρίζε, βρίζε.
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