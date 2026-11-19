Παπανδρέου για την επιστροφή Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ: Έχω ακούσει τόσα εναντίον μου, δεν θα σχολιάσω τι λέει ο καθένας
Παπανδρέου για την επιστροφή Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ: Έχω ακούσει τόσα εναντίον μου, δεν θα σχολιάσω τι λέει ο καθένας
Ο πρώην πρωθυπουργός απέκλεισε τη συνεργασία με τη ΝΔ και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ «μπορεί να αντέξει και σε τρίτο γύρο»
Υπέρ της «επιστροφής» στελεχών στο ΠΑΣΟΚ με την προϋπόθεση «να υπηρετούν τις αρχές και τις αξίες του» τάσσεται ο Γιώργος Παπανδρέου, αποφεύγοντας να «σταθεί» σε αρνητικά σχόλια που έγιναν εναντίον του στο παρελθόν.
«Με ξέρετε χρόνια τώρα, δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τι θα πει ο ένας ή άλλος κάθε φορά- έχω άλλωστε ακούσει τόσα εναντίον του», δήλωσε ο κ. Παπανδρέου απαντώντας σε ερώτηση, σχετική με τη διεύρυνση και την επιστροφή στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, όπως της Νίνας Κασιμάτη.
«Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να υπηρετούνται οι αξίες, οι αρχές και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εκεί θα κριθούμε όλοι. Και στις εκλογές», πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου τονίζοντας ότι μπροστά στα διλήμματα για την συγκρότηση κυβέρνησης μετεκλογικά «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντέξει και σε τρίτο γύρο».
Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ραδιόφωνο meganews χαρακτήρισε συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ «ανάχωμα» στις κυβερνητικές πολιτικές «που κάθε άλλο παρά υπηρετούν τους πολίτες», ενώ για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών υποστήριξε ότι μπορεί να γίνουν στη βάση του προγράμματος.
Επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ, υποστήριξε ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει πραγματική αλλαγή», άσκησε σκληρή κριτική στη διακυβέρνηση Τσίπρα και για τα κόκκινα δάνεια και επιδιώκοντας να αναδείξει εκλογικές αντοχές του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς κάλπες δήλωσε ότι «μπορεί να αντέξει και έναν τρίτο γύρο».
Αν δεν καταφέρει, συνέχισε, να συγκροτήσει βάσει του προγράμματός του κυβέρνηση, θα μείνει στην αντιπολίτευση με ισχυρό ρόλο.
Με τη συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα αναφέρθηκε στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ασκούμενη εξωτερική πολιτική, ενώ υποστήριξε ότι στην Ευρώπη και τη χώρα «θα έπρεπε να είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι».
«Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν», είχε γράψει τότε.
Ερωτηθείσα για την ανάρτηση, η κ. Κασιμάτη δήλωσε:
«Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Το έχω βάρος μέσα στην ψυχή μου», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο tweet δεν απευθυνόταν στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά αποτελούσε μέρος μιας σκληρής αντιπαράθεσης με τρίτο πρόσωπο.
Παράλληλα, τόνισε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συνεργαστεί στενά με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ότι οι πολιτικές σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί.
«Με ξέρετε χρόνια τώρα, δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τι θα πει ο ένας ή άλλος κάθε φορά- έχω άλλωστε ακούσει τόσα εναντίον του», δήλωσε ο κ. Παπανδρέου απαντώντας σε ερώτηση, σχετική με τη διεύρυνση και την επιστροφή στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, όπως της Νίνας Κασιμάτη.
«Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να υπηρετούνται οι αξίες, οι αρχές και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εκεί θα κριθούμε όλοι. Και στις εκλογές», πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου τονίζοντας ότι μπροστά στα διλήμματα για την συγκρότηση κυβέρνησης μετεκλογικά «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντέξει και σε τρίτο γύρο».
Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ραδιόφωνο meganews χαρακτήρισε συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ «ανάχωμα» στις κυβερνητικές πολιτικές «που κάθε άλλο παρά υπηρετούν τους πολίτες», ενώ για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών υποστήριξε ότι μπορεί να γίνουν στη βάση του προγράμματος.
Επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ, υποστήριξε ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει πραγματική αλλαγή», άσκησε σκληρή κριτική στη διακυβέρνηση Τσίπρα και για τα κόκκινα δάνεια και επιδιώκοντας να αναδείξει εκλογικές αντοχές του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς κάλπες δήλωσε ότι «μπορεί να αντέξει και έναν τρίτο γύρο».
Αν δεν καταφέρει, συνέχισε, να συγκροτήσει βάσει του προγράμματός του κυβέρνηση, θα μείνει στην αντιπολίτευση με ισχυρό ρόλο.
Με τη συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα αναφέρθηκε στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ασκούμενη εξωτερική πολιτική, ενώ υποστήριξε ότι στην Ευρώπη και τη χώρα «θα έπρεπε να είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι».
Οι δηλώσεις Κασιμάτη για τον Γιώργο ΠαπανδρέουΥπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο OPEN, η Νίνα Κασιμάτη αναφέρθηκε στην επίμαχη ανάρτηση που είχε κάνει το 2013, μετά την τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, με την οποία είχε «φωτογραφίσει» τον Γιώργο Παπανδρέου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
«Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν», είχε γράψει τότε.
Ερωτηθείσα για την ανάρτηση, η κ. Κασιμάτη δήλωσε:
«Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Το έχω βάρος μέσα στην ψυχή μου», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο tweet δεν απευθυνόταν στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά αποτελούσε μέρος μιας σκληρής αντιπαράθεσης με τρίτο πρόσωπο.
Παράλληλα, τόνισε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συνεργαστεί στενά με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ότι οι πολιτικές σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί.
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