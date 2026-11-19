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Συνελήφθη 42χρονος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος που έκλεβε επιβάτες και έκανε ανέπαφες συναλλαγές με τις κάρτες τους
Συνελήφθη 42χρονος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος που έκλεβε επιβάτες και έκανε ανέπαφες συναλλαγές με τις κάρτες τους
Είχε αποσπάσει τσάντες και προσωπικά αντικείμενα από ταξιδιώτες, ενώ χρησιμοποιούσε κλεμμένες τραπεζικές κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές – Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις
Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού, ο οποίος έκλεβε επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.
Ο 42χρονος συνελήφθη το πρωί της 17ης Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά την αφαίρεση τσάντας από επιβάτη, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος πήγαινε συστηματικά στον χώρο του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να είναι ταξιδιώτης. Εκεί εντόπιζε και έβαζε στο στόχαστρο επιβάτες, προσποιούμενος ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα όρασης, προκειμένου να μην κινεί υποψίες.
Με τη μέθοδο αυτή αφαιρούσε τσάντες που περιείχαν χρήματα και αντικείμενα αξίας, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές κάρτες που έβρισκε για να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές.
Κατά την έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν έγγραφα που είχαν αφαιρεθεί από επιβάτες, τραπεζικές κάρτες, καθώς και πλήθος κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί από σωφρονιστικό κατάστημα μόλις τρεις ημέρες πριν από τη διάπραξη της πρώτης κλοπής, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 19 περιπτώσεις κλοπών και τέσσερις περιπτώσεις απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες τραπεζικές κάρτες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και απάτη με υπολογιστή κατ' εξακολούθηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο 42χρονος συνελήφθη το πρωί της 17ης Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά την αφαίρεση τσάντας από επιβάτη, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος πήγαινε συστηματικά στον χώρο του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να είναι ταξιδιώτης. Εκεί εντόπιζε και έβαζε στο στόχαστρο επιβάτες, προσποιούμενος ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα όρασης, προκειμένου να μην κινεί υποψίες.
Με τη μέθοδο αυτή αφαιρούσε τσάντες που περιείχαν χρήματα και αντικείμενα αξίας, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές κάρτες που έβρισκε για να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές.
Κατά την έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν έγγραφα που είχαν αφαιρεθεί από επιβάτες, τραπεζικές κάρτες, καθώς και πλήθος κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί από σωφρονιστικό κατάστημα μόλις τρεις ημέρες πριν από τη διάπραξη της πρώτης κλοπής, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 19 περιπτώσεις κλοπών και τέσσερις περιπτώσεις απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες τραπεζικές κάρτες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και απάτη με υπολογιστή κατ' εξακολούθηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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