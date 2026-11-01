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Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι, ζημιές στην είσοδο του κτιρίου
Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό με δύο γκαζάκια στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου τα ξημερώματα - «Δεν με τρομάζουν», το μήνυμα του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 02:15, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, προκαλώντας υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το γραφείο του υπουργού.
Από την έκρηξη υπέστη φθορές η κεντρική πόρτα του κτιρίου, ενώ έσπασαν και τζάμια, με θραύσματα να καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της έκρηξης
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να εξετάσουν τα υπολείμματα του αυτοσχέδιου μηχανισμού και να συγκεντρώσουν στοιχεία για την επίθεση.
Παράλληλα, στην είσοδο της πολυκατοικίας τοποθετήθηκαν προειδοποιητικά σημειώματα, ώστε να ενημερώνονται όσοι πλησιάζουν το κτίριο για τον κίνδυνο τραυματισμού από τα σπασμένα γυαλιά.
Η αντίδραση του Θάνου ΠλεύρηΜε ανάρτησή του μετά την επίθεση, ο Θάνος Πλεύρης εξαπέλυσε επίθεση κατά των δραστών, τους οποίους χαρακτήρισε «οπαδούς λαθρομεταναστών», συνδέοντας ο ίδιος το περιστατικό με το μεταναστευτικό ζήτημα.
Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο τρόπος τοποθέτησης των μηχανισμών καταδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ενέργεια μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό,— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 1, 2026
Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με… pic.twitter.com/AcMxfe6t1w
«Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από την επίθεση.
Οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα των δραστών αποτελούν αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης.
Μαρινάκης για την επίθεση στο γραφείο Πλεύρη: Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους, η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται
Την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι, καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους. Είναι εκείνοι που θέλουν να «φιμώσουν» τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το «λάθος» να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας. Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό».
Ο Πρόεδρος της Βουλής καταδικάζει την επίθεση στην είσοδο των γραφείων του κ. Θ. Πλεύρη
"Καταδικάζω απόλυτα την θρασύδειλη επίθεση στην είσοδο του γραφείου του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνου Πλεύρη. Η στάση της συντεταγμένης πολιτείας και των λειτουργών της πρέπει να είναι απόλυτη και ξεκάθαρη: Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν μας πτοούν, δυναμώνουν τον αγώνα μας για ενότητα και αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρομοκρατικών στοιχείων που δρουν με ανθρωποκτόνο δόλο.
Η επίθεση αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά ενός εκλεγμένου εκπροσώπου του λαού και υπουργού, αλλά κατά της δημοκρατικής ομαλότητας. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον συνάδελφο κ. Θ. Πλεύρη και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υψώσουν κοινό μέτωπο απέναντι στη βία και στους δράστες τέτοιων ενεργειών.
Αποτελεί ύψιστο καθήκον όλων μας, πολιτείας, κοινωνίας και πολιτικών δυνάμεων, να υπερασπιστούμε την ποιότητα του δημόσιου βίου και τον σεβασμό στους θεσμούς".
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια
Η εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου και Βουλευτή της ΝΔ @thanosplevris, είναι απολύτως καταδικαστέα. Ουδείς εκφοβίζεται.— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2026
Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της…— ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) November 1, 2026
Η ανάρτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου
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