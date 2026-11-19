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Θετικά ανταποκρίνεται η Ευρώπη στην πρόσκληση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία που θα περιλαμβάνει και τους Ευρωπαίους.Οι Ευρωπαίοι από το Βερολίνο, όπου συνεδρίασαν οι πρόθυμοι, αρχίζουν να μιλούν για τετραμερή με ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία και Ευρώπη.Μάλιστα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντιριχ Μερτς υπέδειξε ως πιθανό τόπο διεξαγωγής μιας τετραμερούς συνάντησης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Τα «σχήματα Γιάλτας» δεν φέρνουν ειρήνη, τόνισε ο καγκελάριος Μερτς αναφερόμενος στην σημερινή τριμερή συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας και έκανε λόγο για «».Σημείωσε μάλιστα ότιΕπανέλαβε, ακόμη, τηνκαι τόνισε ότι στόχος είναι μια «διαρκής και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη».Μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο, ο καγκελάριος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενότητα των χωρών που συμμετείχαν και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί». «Σήμερα εδώ δηλώνουμε τη δική μας στάση. Θέλουμε διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», δήλωσε και επανέλαβε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.«Συνεχίζουμε την στήριξη της Ουκρανίας, καθώς», πρόσθεσε ο Μερτς και δήλωσε ευγνώμων για την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και όχι μόνο να συνεχίσουν την στήριξή τους προς την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να μπορεί να αμυνθεί αλλά και να φθάσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από καλύτερη θέση. «Θέλουμε μια κυρίαρχη Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη», επανέλαβε και τόνισε ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη και κατόπιν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κατάσταση στις διατλαντικές σχέσεις για την αρχιτεκτονική ασφάλειας.«Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει ειρήνη», επισήμανε ο καγκελάριος και διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να στηρίζεται στους Ευρωπαίους εταίρους της, όσο οι στόχοι παραμένουν κοινοί, για ειρήνη στην Ουκρανία και ασφάλεια στην Ευρώπη.Σχετικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί, εφόσον προηγουμένως υπάρξει ειρήνη. Ζήτησε επίσης από τη Ρωσία να «δώσει τέλος στα όπλα», καθώς χάνονται χιλιάδες στρατιώτες της.Ο καγκελάριος, τονίζοντας ότι θέλει με αυτό να συμβολίσει ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί οι διχασμοί.