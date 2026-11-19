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Πέθανε ο πατέρας της Σίας Κοσιώνη: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι αυτή τη φορά δεν θα γυρίσεις, αλλά με παρηγορεί που φεύγεις πλήρης και ήρεμος
Πέθανε ο πατέρας της Σίας Κοσιώνη: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι αυτή τη φορά δεν θα γυρίσεις, αλλά με παρηγορεί που φεύγεις πλήρης και ήρεμος
Ώρα καλή πατέρα μου, έγραψε η δημοσιογράφος
Τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή αποχαιρέτησε η Σία Κοσιώνη, εκφράζοντας την παρηγοριά της για το γεγονός ότι άφησε την τελευταία του πνοή πλήρης και ήρεμος.
Η δημοσιογράφος έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ασπρόμαυρη εικόνα του πατέρα της. Αρχικά, αναφέρθηκε στην πορεία του, στις διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του, στις στιγμές που μοιράστηκαν και στις αναμνήσεις που θα κρατήσει από εκείνον.
Παράλληλα, μοιράστηκε τη δυσκολία να αποδεχτεί την απώλειά του, τονίζοντας πως θα παραμείνει ζωντανός μέσα της. Στην ανάρτησή της, η Σία Κοσιώνη περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν άνθρωπο με πολλές δεξιότητες και ενδιαφέροντα, που έζησε μια γεμάτη ζωή, ενώ θυμήθηκε και τις μουσικές στιγμές που μοιράζονταν όταν ήταν παιδί.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram: «Δεν ξέρω αν πίστευες στα αλήθεια ότι ήσουν ο James Bond, όμως εμάς όλους μας είχες πείσει. Έζησες τρεις ζωές σε μια. Από τους αμπελώνες της Νεμέας στην Ιατρική Αθηνών και από εκεί στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και στην αγαπημένη σου Μπουμπουλίνας 18. Κόντρα στα προδιαγεγραμμένα της μοίρας. Επισήμως γιατρός. Και αυτοδίδακτος γεωπόνος, χτίστης, ξυλουργός, μηχανικός, μουσικός, ζωγράφος, ψάλτης και πόσα ακόμη ξεχνάω. Ατρόμητος ταξιδευτής. Αλλαζονικά αυτάρκης και ανεξάρτητος. Επιδεικτικά ολιγαρκής. Σκληρός και ανθεκτικός, όσο και ευαίσθητος. Λιγομίλητος και ουσιαστικός. Πάντα γοητευτικός και αστείος. Όσο αργά κι αν τελείωνες από τους ασθενείς σου θα ερχόσουν στο δωμάτιο μας και θα μας έπαιζες νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα. Η ίδια φυσαρμόνικα που αργότερα πρωταγωνίστησε σε γάμους, βαφτίσεις, τόσες χαρές και τόσες λύπες. Δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι αυτή τη φορά δεν θα γυρίσεις. Αλλά με παρηγορεί που φεύγεις πλήρης, ήρεμος, γεμάτος αγάπη αλλά και επιτεύγματα που θα σε κρατήσουν ζωντανό στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Όσων σε αγάπησαν, όσων βοήθησες και υπηρέτησες μέσα από την επιστήμη σου. Για μένα θα είσαι πάντα ολοζώντανος μέσα μου».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η φωνή σου, το βλέμμα σου, οι σιωπές σου, οι μελωδίες σου, ο αστείος χορός μας με το Sara perche ti amo. Κυρίως το παράδειγμα σου. Πάντα το έλεγες εσύ κάθε φορά που φεύγαμε. Ήρθε δυστυχώς η ώρα να στο πω εγώ. Ώρα καλή πατέρα μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η δημοσιογράφος έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ασπρόμαυρη εικόνα του πατέρα της. Αρχικά, αναφέρθηκε στην πορεία του, στις διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του, στις στιγμές που μοιράστηκαν και στις αναμνήσεις που θα κρατήσει από εκείνον.
Παράλληλα, μοιράστηκε τη δυσκολία να αποδεχτεί την απώλειά του, τονίζοντας πως θα παραμείνει ζωντανός μέσα της. Στην ανάρτησή της, η Σία Κοσιώνη περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν άνθρωπο με πολλές δεξιότητες και ενδιαφέροντα, που έζησε μια γεμάτη ζωή, ενώ θυμήθηκε και τις μουσικές στιγμές που μοιράζονταν όταν ήταν παιδί.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram: «Δεν ξέρω αν πίστευες στα αλήθεια ότι ήσουν ο James Bond, όμως εμάς όλους μας είχες πείσει. Έζησες τρεις ζωές σε μια. Από τους αμπελώνες της Νεμέας στην Ιατρική Αθηνών και από εκεί στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και στην αγαπημένη σου Μπουμπουλίνας 18. Κόντρα στα προδιαγεγραμμένα της μοίρας. Επισήμως γιατρός. Και αυτοδίδακτος γεωπόνος, χτίστης, ξυλουργός, μηχανικός, μουσικός, ζωγράφος, ψάλτης και πόσα ακόμη ξεχνάω. Ατρόμητος ταξιδευτής. Αλλαζονικά αυτάρκης και ανεξάρτητος. Επιδεικτικά ολιγαρκής. Σκληρός και ανθεκτικός, όσο και ευαίσθητος. Λιγομίλητος και ουσιαστικός. Πάντα γοητευτικός και αστείος. Όσο αργά κι αν τελείωνες από τους ασθενείς σου θα ερχόσουν στο δωμάτιο μας και θα μας έπαιζες νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα. Η ίδια φυσαρμόνικα που αργότερα πρωταγωνίστησε σε γάμους, βαφτίσεις, τόσες χαρές και τόσες λύπες. Δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι αυτή τη φορά δεν θα γυρίσεις. Αλλά με παρηγορεί που φεύγεις πλήρης, ήρεμος, γεμάτος αγάπη αλλά και επιτεύγματα που θα σε κρατήσουν ζωντανό στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Όσων σε αγάπησαν, όσων βοήθησες και υπηρέτησες μέσα από την επιστήμη σου. Για μένα θα είσαι πάντα ολοζώντανος μέσα μου».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η φωνή σου, το βλέμμα σου, οι σιωπές σου, οι μελωδίες σου, ο αστείος χορός μας με το Sara perche ti amo. Κυρίως το παράδειγμα σου. Πάντα το έλεγες εσύ κάθε φορά που φεύγαμε. Ήρθε δυστυχώς η ώρα να στο πω εγώ. Ώρα καλή πατέρα μου».
Δείτε την ανάρτησή της
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