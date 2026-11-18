Νέο άλμα στην εξυπηρέτηση με την Καρτέλα Πολίτη, λέει ο Χατζηδάκης

Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και χωρίς περιττή ταλαιπωρία, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης