Η Καρυστιανού διαψεύδει ότι αποχώρησαν 8 μέλη της Συντονιστικής Πειραιά καθώς «δεν έχει οριστεί ακόμη» τέτοια επιτροπή
Η Καρυστιανού διαψεύδει ότι αποχώρησαν 8 μέλη της Συντονιστικής Πειραιά καθώς «δεν έχει οριστεί ακόμη» τέτοια επιτροπή
Υποστηρίζει ότι στον Πειραιά δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή με εκλεγμένα μέλη και ότι μεμονωμένα μέλη καθυστέρησαν τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάδειξής της - Ζητά από τα ΜΜΕ να αποσύρουν τα δημοσιεύματα
Διαψεύδει το Κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» της Μαρίας Καρυστιανού τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μαζικές αποχωρήσεις μελών από τη Συντονιστική Επιτροπή του στον Δήμο Πειραιά υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ακόμη οριστεί τέτοιο όργανο επειδή... καθυστέρησαν κάποια μέλη του κόμματος.
Με επίσημη δήλωση – πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται μάλιστα και στο (αρμόδιο μόνο για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις όπως μαρτυρά και ο τίτλος του) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το Κίνημα αμφισβητεί τη βασιμότητα των πληροφοριών περί αποχώρησης οκτώ από τα συνολικά δώδεκα μέλη της φερόμενης Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, στον Πειραιά δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή με εκλεγμένα μέλη μέσω Γενικής Συνέλευσης, καθώς, όπως αναφέρει, μεμονωμένα μέλη καθυστέρησαν τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάδειξής της, την οποία είχε δρομολογήσει το Κεντρικό Οργανωτικό του Κινήματος.
Το Νομικό Τμήμα του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ζητά από τα Μέσα Ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τη συγκεκριμένη πληροφορία να αποσύρουν τα σχετικά δημοσιεύματα και να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Θέτει, μάλιστα, ζήτημα αξιοπιστίας των δημοσιευμάτων, επειδή όπως υποστηρίζει δεν αναφέρονται τα ονόματα των οκτώ προσώπων που φέρονται να αποχώρησαν.
Αναλυτικά η δήλωση - πρόσκληση του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
«Με αφορμή τα αναληθή δημοσιεύματα των Μέσων Ενημέρωσης για φερόμενη αποχώρηση 8 επί συνόλου 12 μελών φερόμενης Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, με την παρούσα τα καλούμε:
1. Όπως αποσύρουν το εν λόγω αναληθές δημοσίευμά τους, το οποίο συντονισμένα διακίνησαν, διότι στον δήμο Πειραιά δεν υπάρχουν αναδειχθέντα κατόπιν ΓΣ Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής, αφού μεμονωμένα μέλη καθυστέρησαν την Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής, την οποία δρομολόγησε το Κεντρικό Οργανωτικό του Κινήματός μας.
2. Αναδεικνύουμε ότι κατά παράβαση του καθήκοντος τους για έγκυρη ενημέρωση των πολιτών δεν δημοσιεύουν τα ονόματα των 8 Μελών της φερόμενης Συντονιστικής Επιτροπής, παρά ανυπόγραφο κείμενο, δεδομένο, το οποίο δεν αρμόζει στη στοιχειώδη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που αρμόζει σε οιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης.
3. Είναι προφανές ότι το δημοσίευμα που υποκινήθηκε είναι υποβολιμαίο και συκοφαντικό και στοχεύει στην παραπληροφόρηση του κοινού, αλλά και στον εν γνώσει τους διασυρμό του Κινήματος μας.
4. Η γνώση των Μέσων για την αναλήθεια των πληροφοριών που συντονισμένα διακίνησαν αποδεικνύεται όχι μόνο από το ανυπόγραφο του κειμένου, αλλά και από την απουσία του διασταυρωτικού ελέγχου, στην οποία κάθε Μέσο Ενημέρωσης υποχρεούται με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας, με βάση τον νόμο, αλλά και την ηθική τάξη των πραγμάτων, τα οποία άπαντα παρέκαμψαν.
Καλούμε όλα τα υπαίτια Μέσα Ενημέρωσης όπως δημοσιεύσουν αυτούσια την παρούσα Δήλωση του Κινήματός μας σε συσχετισμό με το ψευδές δημοσίευμά τους και όπως προβούν σε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας, επιφυλασσόμενοι παράλληλα παντός δικαιώματός μας κατά παντός κατά τον νόμο υπευθύνου για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για εν γνώσει συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του Κινήματός μας.
Τέλος καλούμε τους πολίτες να αφουγκραστούν τον πόλεμο που δέχεται το Κίνημά μας πανταχόθεν και να φιλτράρουν κάθε διακινούμενη πληροφορία που διαδίδεται ακριβώς διότι το Κίνημά μας είναι ανεξάρτητο, ακηδεμόνευτο και μη ελεγχόμενο και άρα συγκροτεί τη μόνη πραγματική απειλή για τους βολεμένους του επί δεκαετίες διαβρωμένου συστήματος.
Εκ του Νομικού Τμήματος του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα σε ανακοίνωσή τους μέλη της Συντονιστικής Ομάδας της Περιφερειακής Οργάνωσης Πειραιά της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το Κίνημα καταγγέλλοντας «αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό και ηγετική κάστα».
Δείτε την ανακοίνωση:
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
1. Στις 25/10/2026 η Συντονιστική Ομάδα της Περιφερειακής Οργάνωσης Πειραιά του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», συναντήθηκε με την Πρόεδρο κ. Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να συζητήσει την Οργανωτική Πρόταση προς μια 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος. Η κ. Καρυστιανού απέρριψε την πρόταση μας και οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία συγκρότησης από την Βάση (τουλάχιστον έως τις εκλογές), όσον αφορά τις Θέσεις, τον Κανονισμό Λειτουργίας και την ανάδειξη Οργάνων εκπροσώπησης του Κινήματος.
Απέρριψε την από τη Βάση έγκριση Θέσεων, Διαδικασιών και Προσώπων.
2. Ταυτόχρονα με αυτό η κ. Καρυστιανού (όπως επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνέντευξη της στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΟΝΤΡΑ), απέρριψε την στρατηγική της οργάνωσης του Κινήματος των Τεμπών σε Πολιτικό Κίνημα Αλλαγής και διεμβολισμού του σημερινού πολιτικού συστήματος, περιγράφοντας ως μάταιους τους λαϊκούς αγώνες.
3. Μετά από αυτή την συνάντηση και τις θέσεις που εξέφρασε η Πρόεδρος στην Συντονιστική Ομάδα του Πειραιά, οκτώ ( 8 ) από τα δώδεκα (12) μέλη της αποχωρούμε από το Κίνημα της Ελπίδας για την Δημοκρατία, μη θέλοντας να συμμετέχουμε σε έναν αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό της ίδιας και της ηγετικής κάστας που η ίδια διόρισε, από τον οποίο το μόνο που θα μπορούσε να προκύψει, είναι μια καθεστωτική και χρήσιμη για την αναπαραγωγή του σημερινού συστήματος εξουσίας Κοινοβουλευτική Ομάδα και όχι εκπρόσωποι Λαϊκού Κινήματος.
4. Αυτή η λογική ματαιώνει οριστικά την συγκρότηση ενός Πολιτικού Κινήματος «από τα κάτω» με ηγετικό πρόσωπο την ίδια, που θα μπορούσε να συνενώσει τον Ελληνικό Λαό σε μια πλειοψηφική συμμαχία Εθνικής και Κοινωνικής Αναγέννησης και να ανατρέψει το σημερινό χρεοκοπημένο και εχθρικό για αυτόν κατεστημένο διακυβέρνησης της Χώρας.
Η Ελπίδα για την Δημοκρατία εκτιμούμε ότι κάτω από αυτή την λογική της Προέδρου της και της ηγετικής ομάδας που την κατευθύνει πολιτικά, έχει μπει στην τροχιά μεταβολής της σε ένα μόρφωμα που θα έρθει να προστεθεί στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα διαχείρισης της μιζέριας του Ελληνικού Λαού και αποδόμησης της Χώρας μας.
5. Η ηγεσία της Ελπίδας για την Δημοκρατία αποφάσισε να ξεκόψει από κάθε προσπάθεια οργάνωσης του Λαϊκού Κινήματος και αποτελεί πλέον μια αδιάφορη σε εμάς πολιτική δύναμη.
Γιατί αποφάσισε να κάνει σοβαρές πολιτικές υποχωρήσεις στο όνομα του συστημικού «εφικτού», προκειμένου να επιτύχει την είσοδο της στην Βουλή, με μόνο σύνθημα μια «κάθαρση» με αμφισβητούμενη πολιτική στόχευση.
Επιδιώκει την λαϊκή ψήφο στο όνομα της «τιμωρίας πολιτικών προσώπων», χωρίς αυτά τα δύο να αποτελούν μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής ρήξης με το κατεστημένο και αλλαγής διακυβέρνησης υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας που ληστεύεται από αυτό.
6. Η Μ. Καρυστιανού ζητά «ανάθεση διακυβέρνησης» από μια λαϊκή πλειοψηφία, που το μόνο ατομικό δικαίωμα που της αναγνωρίζει είναι το να ψηφίζει στις εκλογές όποιους προτείνονται από τα πάνω, παρακολουθώντας από «τον καναπέ» την χειραγώγησή της.
Με αυτόν το τρόπο ούτε ο πολίτης της συνειδητής «αποχής» θα ακολουθήσει, ούτε ο κόσμος των κινημάτων θα εμπνευστεί και αυτό είναι για εμάς πλέον ορατό και ευδιάκριτο.
7. Μια από τα ίδια με όλους τους υπόλοιπους λοιπόν μας προτείνει η κ. Καρυστιανού, με μόνο αντεπιχείρημα την δική της εντιμότητα λόγω του «λευκού» πολιτικού της παρελθόντος και την ανιδιοτέλεια που προκύπτει από το υπαρκτό προσωπικό δράμα της.
Όμως δεν αρκούν μόνο αυτά για την ανατροπή της σημερινής διεφθαρμένης αντιλαϊκής διακυβέρνησης του Τόπου. Απαιτείται Πολιτικό Σχέδιο, Πολιτική Αρχών και Λαϊκό Κίνημα.
8. Διαφωνούμε κάθετα με την κ. Καρυστιανού και τους πολιτικούς της συμβούλους.
Εμείς θεωρούμε τον ίδιο τον Λαό το πολιτικό υποκείμενο που πρέπει να υπηρετούν οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να τον εκφράσουν και όχι το αντίθετο.
Ένα πολιτικό υποκείμενο που θα επιβάλλει τον θεσμικό του ρόλο μέσα από ουσιαστικές συνταγματικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των Δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών.
9. Εμείς επιθυμούμε ένα Πολιτικό Κίνημα βγαλμένο μέσα από τους ενεργούς Πολίτες, μαζί με τους ενεργούς Πολίτες στους αγώνες για τα αιτήματά τους κι Ελπίδα του Λαού, για την δική του Εξουσία, που θα πηγάζει από τον ίδιο και θα ασκείται από τον ίδιο.
Άλλωστε και η Μαρία Καρυστιανού μέσα από το Κίνημα των Τεμπών αναδείχθηκε ως αναγνωρίσιμη προσωπικότητα και όχι το ανάποδο όπως η ίδια θέλει τώρα να πιστεύει: Ότι δηλαδή εκείνη το δημιούργησε και σήμερα το αποτιμά και υποτιμά ως μια ακόμη «αναποτελεσματική διαμαρτυρία».
10. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στους τίμιους και ανιδιοτελείς έως σήμερα συναγωνιστές μας που όμως θέλουν να «δώσουν μια ακόμη ευκαιρία» και ελπίζουμε να συναντηθούμε μαζί τους ξανά στους αγώνες για μια Ελεύθερη Δημοκρατική Ελλάδα.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7/11/2026
ΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με επίσημη δήλωση – πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται μάλιστα και στο (αρμόδιο μόνο για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις όπως μαρτυρά και ο τίτλος του) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το Κίνημα αμφισβητεί τη βασιμότητα των πληροφοριών περί αποχώρησης οκτώ από τα συνολικά δώδεκα μέλη της φερόμενης Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, στον Πειραιά δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή με εκλεγμένα μέλη μέσω Γενικής Συνέλευσης, καθώς, όπως αναφέρει, μεμονωμένα μέλη καθυστέρησαν τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάδειξής της, την οποία είχε δρομολογήσει το Κεντρικό Οργανωτικό του Κινήματος.
Το Νομικό Τμήμα του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ζητά από τα Μέσα Ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τη συγκεκριμένη πληροφορία να αποσύρουν τα σχετικά δημοσιεύματα και να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Θέτει, μάλιστα, ζήτημα αξιοπιστίας των δημοσιευμάτων, επειδή όπως υποστηρίζει δεν αναφέρονται τα ονόματα των οκτώ προσώπων που φέρονται να αποχώρησαν.
Αναλυτικά η δήλωση - πρόσκληση του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
«Με αφορμή τα αναληθή δημοσιεύματα των Μέσων Ενημέρωσης για φερόμενη αποχώρηση 8 επί συνόλου 12 μελών φερόμενης Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, με την παρούσα τα καλούμε:
1. Όπως αποσύρουν το εν λόγω αναληθές δημοσίευμά τους, το οποίο συντονισμένα διακίνησαν, διότι στον δήμο Πειραιά δεν υπάρχουν αναδειχθέντα κατόπιν ΓΣ Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής, αφού μεμονωμένα μέλη καθυστέρησαν την Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής, την οποία δρομολόγησε το Κεντρικό Οργανωτικό του Κινήματός μας.
2. Αναδεικνύουμε ότι κατά παράβαση του καθήκοντος τους για έγκυρη ενημέρωση των πολιτών δεν δημοσιεύουν τα ονόματα των 8 Μελών της φερόμενης Συντονιστικής Επιτροπής, παρά ανυπόγραφο κείμενο, δεδομένο, το οποίο δεν αρμόζει στη στοιχειώδη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που αρμόζει σε οιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης.
3. Είναι προφανές ότι το δημοσίευμα που υποκινήθηκε είναι υποβολιμαίο και συκοφαντικό και στοχεύει στην παραπληροφόρηση του κοινού, αλλά και στον εν γνώσει τους διασυρμό του Κινήματος μας.
4. Η γνώση των Μέσων για την αναλήθεια των πληροφοριών που συντονισμένα διακίνησαν αποδεικνύεται όχι μόνο από το ανυπόγραφο του κειμένου, αλλά και από την απουσία του διασταυρωτικού ελέγχου, στην οποία κάθε Μέσο Ενημέρωσης υποχρεούται με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας, με βάση τον νόμο, αλλά και την ηθική τάξη των πραγμάτων, τα οποία άπαντα παρέκαμψαν.
Καλούμε όλα τα υπαίτια Μέσα Ενημέρωσης όπως δημοσιεύσουν αυτούσια την παρούσα Δήλωση του Κινήματός μας σε συσχετισμό με το ψευδές δημοσίευμά τους και όπως προβούν σε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας, επιφυλασσόμενοι παράλληλα παντός δικαιώματός μας κατά παντός κατά τον νόμο υπευθύνου για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για εν γνώσει συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του Κινήματός μας.
Τέλος καλούμε τους πολίτες να αφουγκραστούν τον πόλεμο που δέχεται το Κίνημά μας πανταχόθεν και να φιλτράρουν κάθε διακινούμενη πληροφορία που διαδίδεται ακριβώς διότι το Κίνημά μας είναι ανεξάρτητο, ακηδεμόνευτο και μη ελεγχόμενο και άρα συγκροτεί τη μόνη πραγματική απειλή για τους βολεμένους του επί δεκαετίες διαβρωμένου συστήματος.
Εκ του Νομικού Τμήματος του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα σε ανακοίνωσή τους μέλη της Συντονιστικής Ομάδας της Περιφερειακής Οργάνωσης Πειραιά της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το Κίνημα καταγγέλλοντας «αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό και ηγετική κάστα».
Δείτε την ανακοίνωση:
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
1. Στις 25/10/2026 η Συντονιστική Ομάδα της Περιφερειακής Οργάνωσης Πειραιά του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», συναντήθηκε με την Πρόεδρο κ. Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να συζητήσει την Οργανωτική Πρόταση προς μια 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος. Η κ. Καρυστιανού απέρριψε την πρόταση μας και οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία συγκρότησης από την Βάση (τουλάχιστον έως τις εκλογές), όσον αφορά τις Θέσεις, τον Κανονισμό Λειτουργίας και την ανάδειξη Οργάνων εκπροσώπησης του Κινήματος.
Απέρριψε την από τη Βάση έγκριση Θέσεων, Διαδικασιών και Προσώπων.
2. Ταυτόχρονα με αυτό η κ. Καρυστιανού (όπως επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνέντευξη της στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΟΝΤΡΑ), απέρριψε την στρατηγική της οργάνωσης του Κινήματος των Τεμπών σε Πολιτικό Κίνημα Αλλαγής και διεμβολισμού του σημερινού πολιτικού συστήματος, περιγράφοντας ως μάταιους τους λαϊκούς αγώνες.
3. Μετά από αυτή την συνάντηση και τις θέσεις που εξέφρασε η Πρόεδρος στην Συντονιστική Ομάδα του Πειραιά, οκτώ ( 8 ) από τα δώδεκα (12) μέλη της αποχωρούμε από το Κίνημα της Ελπίδας για την Δημοκρατία, μη θέλοντας να συμμετέχουμε σε έναν αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό της ίδιας και της ηγετικής κάστας που η ίδια διόρισε, από τον οποίο το μόνο που θα μπορούσε να προκύψει, είναι μια καθεστωτική και χρήσιμη για την αναπαραγωγή του σημερινού συστήματος εξουσίας Κοινοβουλευτική Ομάδα και όχι εκπρόσωποι Λαϊκού Κινήματος.
4. Αυτή η λογική ματαιώνει οριστικά την συγκρότηση ενός Πολιτικού Κινήματος «από τα κάτω» με ηγετικό πρόσωπο την ίδια, που θα μπορούσε να συνενώσει τον Ελληνικό Λαό σε μια πλειοψηφική συμμαχία Εθνικής και Κοινωνικής Αναγέννησης και να ανατρέψει το σημερινό χρεοκοπημένο και εχθρικό για αυτόν κατεστημένο διακυβέρνησης της Χώρας.
Η Ελπίδα για την Δημοκρατία εκτιμούμε ότι κάτω από αυτή την λογική της Προέδρου της και της ηγετικής ομάδας που την κατευθύνει πολιτικά, έχει μπει στην τροχιά μεταβολής της σε ένα μόρφωμα που θα έρθει να προστεθεί στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα διαχείρισης της μιζέριας του Ελληνικού Λαού και αποδόμησης της Χώρας μας.
5. Η ηγεσία της Ελπίδας για την Δημοκρατία αποφάσισε να ξεκόψει από κάθε προσπάθεια οργάνωσης του Λαϊκού Κινήματος και αποτελεί πλέον μια αδιάφορη σε εμάς πολιτική δύναμη.
Γιατί αποφάσισε να κάνει σοβαρές πολιτικές υποχωρήσεις στο όνομα του συστημικού «εφικτού», προκειμένου να επιτύχει την είσοδο της στην Βουλή, με μόνο σύνθημα μια «κάθαρση» με αμφισβητούμενη πολιτική στόχευση.
Επιδιώκει την λαϊκή ψήφο στο όνομα της «τιμωρίας πολιτικών προσώπων», χωρίς αυτά τα δύο να αποτελούν μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής ρήξης με το κατεστημένο και αλλαγής διακυβέρνησης υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας που ληστεύεται από αυτό.
6. Η Μ. Καρυστιανού ζητά «ανάθεση διακυβέρνησης» από μια λαϊκή πλειοψηφία, που το μόνο ατομικό δικαίωμα που της αναγνωρίζει είναι το να ψηφίζει στις εκλογές όποιους προτείνονται από τα πάνω, παρακολουθώντας από «τον καναπέ» την χειραγώγησή της.
Με αυτόν το τρόπο ούτε ο πολίτης της συνειδητής «αποχής» θα ακολουθήσει, ούτε ο κόσμος των κινημάτων θα εμπνευστεί και αυτό είναι για εμάς πλέον ορατό και ευδιάκριτο.
7. Μια από τα ίδια με όλους τους υπόλοιπους λοιπόν μας προτείνει η κ. Καρυστιανού, με μόνο αντεπιχείρημα την δική της εντιμότητα λόγω του «λευκού» πολιτικού της παρελθόντος και την ανιδιοτέλεια που προκύπτει από το υπαρκτό προσωπικό δράμα της.
Όμως δεν αρκούν μόνο αυτά για την ανατροπή της σημερινής διεφθαρμένης αντιλαϊκής διακυβέρνησης του Τόπου. Απαιτείται Πολιτικό Σχέδιο, Πολιτική Αρχών και Λαϊκό Κίνημα.
8. Διαφωνούμε κάθετα με την κ. Καρυστιανού και τους πολιτικούς της συμβούλους.
Εμείς θεωρούμε τον ίδιο τον Λαό το πολιτικό υποκείμενο που πρέπει να υπηρετούν οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να τον εκφράσουν και όχι το αντίθετο.
Ένα πολιτικό υποκείμενο που θα επιβάλλει τον θεσμικό του ρόλο μέσα από ουσιαστικές συνταγματικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των Δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών.
9. Εμείς επιθυμούμε ένα Πολιτικό Κίνημα βγαλμένο μέσα από τους ενεργούς Πολίτες, μαζί με τους ενεργούς Πολίτες στους αγώνες για τα αιτήματά τους κι Ελπίδα του Λαού, για την δική του Εξουσία, που θα πηγάζει από τον ίδιο και θα ασκείται από τον ίδιο.
Άλλωστε και η Μαρία Καρυστιανού μέσα από το Κίνημα των Τεμπών αναδείχθηκε ως αναγνωρίσιμη προσωπικότητα και όχι το ανάποδο όπως η ίδια θέλει τώρα να πιστεύει: Ότι δηλαδή εκείνη το δημιούργησε και σήμερα το αποτιμά και υποτιμά ως μια ακόμη «αναποτελεσματική διαμαρτυρία».
10. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στους τίμιους και ανιδιοτελείς έως σήμερα συναγωνιστές μας που όμως θέλουν να «δώσουν μια ακόμη ευκαιρία» και ελπίζουμε να συναντηθούμε μαζί τους ξανά στους αγώνες για μια Ελεύθερη Δημοκρατική Ελλάδα.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7/11/2026
ΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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