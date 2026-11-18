Η Καρυστιανού διαψεύδει ότι αποχώρησαν 8 μέλη της Συντονιστικής Πειραιά καθώς «δεν έχει οριστεί ακόμη» τέτοια επιτροπή

Υποστηρίζει ότι στον Πειραιά δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή με εκλεγμένα μέλη και ότι μεμονωμένα μέλη καθυστέρησαν τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάδειξής της - Ζητά από τα ΜΜΕ να αποσύρουν τα δημοσιεύματα