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Έως και 10.000 Ροχίνγκια σκοτώθηκαν στη Μιανμάρ το 2017, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Εξετάζεται το ενδεχόμενο γενοκτονίας
Έως και 10.000 Ροχίνγκια σκοτώθηκαν στη Μιανμάρ το 2017, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Εξετάζεται το ενδεχόμενο γενοκτονίας
Οι στρατιώτες της Μιανμάρ σκότωσαν και βίασαν Ροχίνγκια, διέπραξαν βιαιότητες απέναντι σε παιδιά και κατέστρεψαν χωριά των Ρoχίνγκια, ανέφερε το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ
Οι δυνάμεις της Μιανμάρ σκότωσαν χιλιάδες αμάχους Ροχίνγκια το 2017, ανακοίνωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), που εξετάζει τα γεγονότα προκειμένου να αποφανθεί αν οι βιαιότητες που διαπράχθηκαν απέναντι σε αυτήν τη μουσουλμανική μειονότητα συνιστούν γενοκτονία.
Οι στρατιώτες της Μιανμάρ σκότωσαν και βίασαν Ροχίνγκια, διέπραξαν βιαιότητες απέναντι σε παιδιά και κατέστρεψαν χωριά των Ρoχίνγκια, ανέφερε το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ.
«Σκότωσαν χιλιάδες αμάχους Ροχίνγκια, διέπραξαν πράξεις σεξουαλικής βίας σε μεγάλη κλίμακα καθώς και πράξεις ακραίας βίας απέναντι σε παιδιά, και έθεσαν στο στόχαστρο Ροχίνγκια, που έφευγαν σε μεγάλους αριθμούς για να γλιτώσουν προς το Μπανγκλαντές», δήλωσε ο Γιούτζι Ιουσάουα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
Το ΔΠΔ δεν έχει αποφανθεί ακόμη για το αν η Μιανμάρ είναι ένοχη για γενοκτονία. Η ανάγνωση της απόφασης αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.
«Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία 10.000 Ροχίνγκια σκοτώθηκαν σε βιαιότητες στη διάρκεια επιχειρήσεων (το 2017), στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του διεθνούς δικαστηρίου που εδρεύει στη Χάγη.
Οι στρατιώτες της Μιανμάρ σκότωσαν και βίασαν Ροχίνγκια, διέπραξαν βιαιότητες απέναντι σε παιδιά και κατέστρεψαν χωριά των Ρoχίνγκια, ανέφερε το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ.
«Σκότωσαν χιλιάδες αμάχους Ροχίνγκια, διέπραξαν πράξεις σεξουαλικής βίας σε μεγάλη κλίμακα καθώς και πράξεις ακραίας βίας απέναντι σε παιδιά, και έθεσαν στο στόχαστρο Ροχίνγκια, που έφευγαν σε μεγάλους αριθμούς για να γλιτώσουν προς το Μπανγκλαντές», δήλωσε ο Γιούτζι Ιουσάουα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
Το ΔΠΔ δεν έχει αποφανθεί ακόμη για το αν η Μιανμάρ είναι ένοχη για γενοκτονία. Η ανάγνωση της απόφασης αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.
«Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία 10.000 Ροχίνγκια σκοτώθηκαν σε βιαιότητες στη διάρκεια επιχειρήσεων (το 2017), στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του διεθνούς δικαστηρίου που εδρεύει στη Χάγη.
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