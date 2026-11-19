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«Γιάλτα 2.0;»: Το νεύμα του Πούτιν σε ερώτηση Ρώσου δημοσιογράφου κατά την τριμερή με Τραμπ και Σι, δείτε βίντεο
«Γιάλτα 2.0;»: Το νεύμα του Πούτιν σε ερώτηση Ρώσου δημοσιογράφου κατά την τριμερή με Τραμπ και Σι, δείτε βίντεο
Η αναφορά στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική πλευρά επιχειρεί να προσδώσει στην πρώτη κοινή σύνοδο κορυφής των τριών ηγετών χαρακτήρα επανακαθορισμού των παγκόσμιων ισορροπιών
Ένα χαρακτηριστικό παρασκήνιο με έντονο γεωπολιτικό συμβολισμό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης κορυφής στη Σενζέν, όταν ο Αντρέι Κολέσνικοφ, ανταποκριτής της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, φώναξε μια ερώτηση προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ρωτώντας τον: «Μοιάζει αυτό με Γιάλτα 2.0;», προτού οι παρευρισκόμενοι τον επαναφέρουν στην τάξη ζητώντας του να σιωπήσει.
Σύμφωνα με ανάρτηση του ρωσικού μέσου ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν άκουσε την ερώτηση, το σκέφτηκε για λίγο και φάνηκε να γνέφει καταφατικά.
Η αναφορά στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 - όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και της Βρετανίας καθόρισαν τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας και τις σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική πλευρά επιχειρεί να προσδώσει στην πρώτη κοινή σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρα επανακαθορισμού των παγκόσμιων ισορροπιών από τις μεγάλες δυνάμεις.
Σύμφωνα με ανάρτηση του ρωσικού μέσου ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν άκουσε την ερώτηση, το σκέφτηκε για λίγο και φάνηκε να γνέφει καταφατικά.
A reporter from the Russian newspaper Kommersant asked Russian President Vladimir Putin whether the ongoing events could be described as Yalta 2.0. Putin responded by nodding his head in agreement without saying a word. pic.twitter.com/Dbza04yPaO— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 19, 2026
Η αναφορά στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 - όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και της Βρετανίας καθόρισαν τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας και τις σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική πλευρά επιχειρεί να προσδώσει στην πρώτη κοινή σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρα επανακαθορισμού των παγκόσμιων ισορροπιών από τις μεγάλες δυνάμεις.
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