Ένα χαρακτηριστικό παρασκήνιο με έντονο γεωπολιτικό συμβολισμό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης κορυφής στη Σενζέν, όταν ο, ανταποκριτής της ρωσικής εφημερίδας, φώναξε μια ερώτηση προς τον Ρώσο πρόεδρο,ρωτώντας τον: «Μοιάζει αυτό με Γιάλτα 2.0;», προτού οι παρευρισκόμενοι τον επαναφέρουν στην τάξη ζητώντας του να σιωπήσει.Σύμφωνα με ανάρτηση του ρωσικού μέσου ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οάκουσε την ερώτηση, το σκέφτηκε για λίγο και φάνηκε να γνέφει καταφατικά.Η αναφορά στη- όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και της Βρετανίας καθόρισαν τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας και τις σφαίρες επιρροής στηνμετά τον- αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική πλευρά επιχειρεί να προσδώσει στην πρώτη κοινή σύνοδο κορυφής των ηγετών της, τηςκαι τωνχαρακτήρα επανακαθορισμού των παγκόσμιων ισορροπιών από τις μεγάλες δυνάμεις.