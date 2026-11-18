Βουλή: Εγκρίθηκε η εξεταστική για τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια με 137 ψήφους
Βουλή: Εγκρίθηκε η εξεταστική για τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια με 137 ψήφους
Η ΚΟ της ΝΔ ψήφισε «παρών» - Οι εργασίες της επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου δεκαημέρου και θα διαρκέσουν τρεις μήνες
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει την λειτουργία των funds και το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των «κόκκινων δανείων».
Υπέρ της εξεταστικής ψήφισαν 137 βουλευτές της αντιπολίτευσης ενώ η ΚΟ της ΝΔ ψήφισε “παρών”. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία συζήτησης και έγκρισης ακολούθησε τις διατάξεις του Συντάγματος που δίνουν το δικαίωμα στην μειοψηφία να συγκροτεί έως δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο αρκεί να έχουν την θετική ψήφο τουλάχιστον 120 βουλευτών.
Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς και ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, Μπουρχάν Μπαράν.
Τις επόμενες ημέρες οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα διαβιβάσουν στο προεδρείο της Βουλής την λίστα με τους 29 βουλευτές που θα τοποθετηθούν ως μέλη στην εξεταστική. Οι εργασίες της επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου δεκαημέρου και θα διαρκέσουν τρεις μήνες. Στην πρώτη συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή προεδρείου. Ακολούθως, θα αποφασιστεί η χρονική σειρά της έρευνας, αν δηλαδή θα ξεκινήσουν από το 2003 για να φθάσουν στις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των “κόκκινων δανείων” ή το αντίστροφο. Παράλληλα θα καταρτιστεί και η πρώτη λίστα μαρτύρων.
Υπενθυμίζεται πως η πρόταση της Κουμουνδούρου εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις πολιτικές στοχεύεις. Προφανής στόχος είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019) και το πλαίσιο διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων (ν. 5072/2023). Κεντρική επιδίωξη ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί και η άσκηση πίεσης στα όμορα κόμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση της Κουμουνδούρου ζητά πλήρη έλεγχο για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ έστρωσε το δρόμο - όπως υποστηρίζει - για την είσοδο των funds στην Ελλάδα το 2003 (ν. 3156/2003) αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015 να μετατρέψει το “παράθυρο” σε επίσιμη πόρτα εισόδου των servicers.
Υπέρ της εξεταστικής ψήφισαν 137 βουλευτές της αντιπολίτευσης ενώ η ΚΟ της ΝΔ ψήφισε “παρών”. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία συζήτησης και έγκρισης ακολούθησε τις διατάξεις του Συντάγματος που δίνουν το δικαίωμα στην μειοψηφία να συγκροτεί έως δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο αρκεί να έχουν την θετική ψήφο τουλάχιστον 120 βουλευτών.
Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς και ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, Μπουρχάν Μπαράν.
Τις επόμενες ημέρες οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα διαβιβάσουν στο προεδρείο της Βουλής την λίστα με τους 29 βουλευτές που θα τοποθετηθούν ως μέλη στην εξεταστική. Οι εργασίες της επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου δεκαημέρου και θα διαρκέσουν τρεις μήνες. Στην πρώτη συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή προεδρείου. Ακολούθως, θα αποφασιστεί η χρονική σειρά της έρευνας, αν δηλαδή θα ξεκινήσουν από το 2003 για να φθάσουν στις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των “κόκκινων δανείων” ή το αντίστροφο. Παράλληλα θα καταρτιστεί και η πρώτη λίστα μαρτύρων.
Υπενθυμίζεται πως η πρόταση της Κουμουνδούρου εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις πολιτικές στοχεύεις. Προφανής στόχος είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019) και το πλαίσιο διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων (ν. 5072/2023). Κεντρική επιδίωξη ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί και η άσκηση πίεσης στα όμορα κόμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση της Κουμουνδούρου ζητά πλήρη έλεγχο για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ έστρωσε το δρόμο - όπως υποστηρίζει - για την είσοδο των funds στην Ελλάδα το 2003 (ν. 3156/2003) αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015 να μετατρέψει το “παράθυρο” σε επίσιμη πόρτα εισόδου των servicers.
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