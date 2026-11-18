Βουλή: Εγκρίθηκε η εξεταστική για τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια με 137 ψήφους

Η ΚΟ της ΝΔ ψήφισε «παρών» - Οι εργασίες της επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου δεκαημέρου και θα διαρκέσουν τρεις μήνες