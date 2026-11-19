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Στο μικροσκόπιο της Τουρκίας η Sony για τις τιμές των ψηφιακών παιχνιδιών στο PlayStation, έρευνα για υπερβολικές χρεώσεις
Στο μικροσκόπιο της Τουρκίας η Sony για τις τιμές των ψηφιακών παιχνιδιών στο PlayStation, έρευνα για υπερβολικές χρεώσεις
Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν αν οι προμήθειες του PlayStation Store αυξάνουν τις τιμές των ψηφιακών παιχνιδιών και αν η Sony περιορίζει τον ανταγωνισμό αποκλείοντας εναλλακτικά κανάλια πώλησης
Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού της Τουρκίας άνοιξε έρευνα για να διαπιστώσει αν οι όροι, που εφαρμόζει η Sony στις πωλήσεις ψηφιακών παιχνιδιών και περιεχομένου εντός παιχνιδιών στο PlayStation, παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού.
Η τουρκική αρχή θα εξετάσει αν οι προμήθειες του PlayStation Store είναι υπερβολικές και αν οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για τα ψηφιακά παιχνίδια σε σχέση με τις αντίστοιχες εκδόσεις τους σε φυσικό μέσο.
Η έρευνα θα εξετάσει επίσης αν η Sony εμποδίζει τη χρήση εναλλακτικών διαύλων πώλησης και αν περιορίζει τη δυνατότητα των δημιουργών παιχνιδιών να ενημερώνουν τους χρήστες για φθηνότερες επιλογές.
Η τουρκική αρχή θα εξετάσει αν οι προμήθειες του PlayStation Store είναι υπερβολικές και αν οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για τα ψηφιακά παιχνίδια σε σχέση με τις αντίστοιχες εκδόσεις τους σε φυσικό μέσο.
Η έρευνα θα εξετάσει επίσης αν η Sony εμποδίζει τη χρήση εναλλακτικών διαύλων πώλησης και αν περιορίζει τη δυνατότητα των δημιουργών παιχνιδιών να ενημερώνουν τους χρήστες για φθηνότερες επιλογές.
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