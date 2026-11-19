Η Γεροβασίλη υπερψήφισε την Εξεταστική για τα funds με αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ: «Φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο»
Η Γεροβασίλη υπερψήφισε την Εξεταστική για τα funds με αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ: «Φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο»
«Επιχειρείται συμψηφισμός με την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα», καταγγέλλει η βουλευτής Άρτας, επικρίνοντας και την αφιέρωση στον Αλέκο Φλαμπουράρη
Αιχμές κατά των συντακτών της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds αφήνει η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, αν και υπερψήφισε την πρωτοβουλία, εκφράζει έντονες διαφωνίες για το περιεχόμενό της. Η βουλευτής Άρτας υποστηρίζει ότι επιχειρείται συμψηφισμός των πεπραγμένων των κυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια προσέγγιση εξυπηρετεί πολιτικά τον σημερινό πρωθυπουργό.
Στη δήλωσή της, η κ. Γεροβασίλη αναφέρεται στον «εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ» και επικρίνει την επιλογή να συμπεριληφθεί στην υπό εξέταση περίοδο η διακυβέρνηση Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι τότε, παρά τις ισχυρές πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.
Ιδιαίτερη ενόχληση εκφράζει για το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει, η πρόταση κατατέθηκε την ημέρα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, στον οποίο οι συντάκτες της επέλεξαν μάλιστα να την αφιερώσουν.
Ειδικότερα, ζητά να διερευνηθεί γιατί οι τράπεζες επέλεξαν να τιτλοποιούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βάσει του νόμου του 2003 και όχι εκείνου του 2015, καθώς και να αναδειχθεί ο ισχυρισμός της ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα δεν πραγματοποιήθηκε κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το 2019 το σχέδιο «Ηρακλής», υποστηρίζοντας ότι δεν περιλάμβανε προβλέψεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας ή μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η ίδια συνδέει την αύξηση των πλειστηριασμών με την ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου, ενώ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι κατήργησε το 2021, με τον νέο πτωχευτικό νόμο, την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ασκεί επίσης κριτική στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, κάνοντας λόγο για «παταγώδη αποτυχία» ενός εργαλείου που, όπως σημειώνει, η κυβέρνηση παρουσίασε ως πανάκεια. Ζητά, ακόμη, να διερευνηθούν οι αιτίες της σημερινής στεγαστικής κρίσης, κάνοντας λόγο για «λεηλασία σε βάρος της κοινωνίας».
«Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη;», διερωτάται.
Κλείνει, μάλιστα, τη δήλωσή της με αναφορά στον Κωνσταντίνο Καβάφη, παραθέτοντας τους στίχους:
«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις.»
Στη δήλωσή της, η κ. Γεροβασίλη αναφέρεται στον «εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ» και επικρίνει την επιλογή να συμπεριληφθεί στην υπό εξέταση περίοδο η διακυβέρνηση Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι τότε, παρά τις ισχυρές πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.
Ιδιαίτερη ενόχληση εκφράζει για το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει, η πρόταση κατατέθηκε την ημέρα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, στον οποίο οι συντάκτες της επέλεξαν μάλιστα να την αφιερώσουν.
«Υπερψήφισα για να αναδειχθούν οι διαφορές Τσίπρα και Μητσοτάκη»Εξηγώντας την απόφασή της να στηρίξει την πρόταση παρά τις ενστάσεις της, η κ. Γεροβασίλη τονίζει ότι επιθυμεί να εξεταστούν οι διαφορετικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και στην προστασία των δανειοληπτών.
Ειδικότερα, ζητά να διερευνηθεί γιατί οι τράπεζες επέλεξαν να τιτλοποιούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βάσει του νόμου του 2003 και όχι εκείνου του 2015, καθώς και να αναδειχθεί ο ισχυρισμός της ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα δεν πραγματοποιήθηκε κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το 2019 το σχέδιο «Ηρακλής», υποστηρίζοντας ότι δεν περιλάμβανε προβλέψεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας ή μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η ίδια συνδέει την αύξηση των πλειστηριασμών με την ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου, ενώ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι κατήργησε το 2021, με τον νέο πτωχευτικό νόμο, την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ασκεί επίσης κριτική στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, κάνοντας λόγο για «παταγώδη αποτυχία» ενός εργαλείου που, όπως σημειώνει, η κυβέρνηση παρουσίασε ως πανάκεια. Ζητά, ακόμη, να διερευνηθούν οι αιτίες της σημερινής στεγαστικής κρίσης, κάνοντας λόγο για «λεηλασία σε βάρος της κοινωνίας».
«Φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο»Η κ. Γεροβασίλη επανέρχεται, στη συνέχεια, στις πολιτικές προεκτάσεις της πρότασης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για όσους επιχειρούν, κατά την άποψή της, να εξισώσουν τις ευθύνες των δύο κυβερνήσεων.
«Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη;», διερωτάται.
Κλείνει, μάλιστα, τη δήλωσή της με αναφορά στον Κωνσταντίνο Καβάφη, παραθέτοντας τους στίχους:
«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις.»
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