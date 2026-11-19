Μετά την Κύπρο, τις συμφωνίες και τους «σκοπέλους που ξεπεράστηκαν» για το καλώδιο, ο Μητσοτάκης σήμερα στο Βερολίνο για την Ουκρανία
Μετά την Κύπρο, τις συμφωνίες και τους «σκοπέλους που ξεπεράστηκαν» για το καλώδιο, ο Μητσοτάκης σήμερα στο Βερολίνο για την Ουκρανία
Μετά την πρωτεύουσα της Γερμανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή πηγαίνει στην Ηλιούπολη για τη «μάχη των γειτονιών»
Από τις NAVTEX και τις έρευνες βυθού, η σκυτάλη περνά τώρα στα υπουργικά γραφεία, στις τράπεζες και στις επενδυτικές συμφωνίες για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου. Με τους πρώτους «σκοπέλους» να έχουν ξεπεραστεί, όπως διαπίστωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λευκωσία, Αθήνα και Λευκωσία ετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο συνεννοήσεων, με στόχο να μη χαθεί η δυναμική που απέκτησε ξανά το έργο.
Στα σκαριά βρίσκεται ήδη επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στη Λευκωσία, πιθανότατα πριν από το τέλος Νοεμβρίου, για νέο κύκλο επαφών με τον Κύπριο ομόλογό του Μιχάλη Δαμιανό. Οι δύο υπουργοί θα βρεθούν, πάντως, σήμερα και στη Βαρσοβία, όπου συμμετέχουν στις εργασίες της 7ης Υπουργικής Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), με ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητήσουν και εκεί για την ηλεκτρική διασύνδεση.
Έτσι, δεν αποκλείονται ακόμη και δύο επαφές μέσα στον μήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις οικονομικές εκκρεμότητες, στις συμβάσεις, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα της επόμενης φάσης των ερευνών. Γιατί μετά την πολιτική επανεκκίνηση, έρχεται η ώρα των πρακτικών αποφάσεων που θα επιτρέψουν στο έργο να προχωρήσει.
Η αναφορά του, μάλιστα, στους «σκοπέλους» που ξεπεράστηκαν δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς παραπέμπει και στις τουρκικές αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει εμπλοκές στην πορεία του έργου. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι έχουν εξαφανιστεί οι κίνδυνοι ενόψει των επόμενων ερευνών.
Υπάρχει, ωστόσο, και μια εξέλιξη με συγκεκριμένο οικονομικό αντίκρισμα. Η Λευκωσία έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία εκταμίευσης της πρώτης δόσης των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά τις υποχρεώσεις της για το 2025. Η καταβολή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά η δρομολόγησή της βοηθά να κλείσει μια οικονομική εκκρεμότητα που είχε προκαλέσει τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Η συγκεκριμένη δόση εντάσσεται στη συμφωνία για την κυπριακή συμμετοχή στις δαπάνες κατασκευής, με ανώτατο όριο τα 125 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2025–2029.
Σε αυτό το σημείο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και η προσωπική εμπλοκή του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε χθες στον διαρκή συντονισμό του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο πρόεδρο και την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών, αναδεικνύοντας το πολιτικό βάρος που εξακολουθεί να έχει το έργο για τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Το βλέμμα παραμένει στραμμένο και στις Βρυξέλλες. Πέρα από τα 657 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκεται η προοπτική πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ερώτημα είναι πότε και με ποιον τρόπο θα ενεργοποιηθεί ένα επόμενο πακέτο, καθώς το καλώδιο έχει ήδη ενταχθεί στα ευρωπαϊκά Energy Highways, αποκτώντας θέση μεταξύ των έργων που η Επιτροπή επιδιώκει να επιταχύνει.
Πρόκειται για μια διατύπωση που αποκτά ευρύτερη σημασία με φόντο δύο ανοιχτά μέτωπα με την Άγκυρα. Από τη μία, τις τουρκικές αμφισβητήσεις που συνοδεύουν τις έρευνες για το καλώδιο και, από την άλλη, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στα σκαριά βρίσκεται ήδη επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στη Λευκωσία, πιθανότατα πριν από το τέλος Νοεμβρίου, για νέο κύκλο επαφών με τον Κύπριο ομόλογό του Μιχάλη Δαμιανό. Οι δύο υπουργοί θα βρεθούν, πάντως, σήμερα και στη Βαρσοβία, όπου συμμετέχουν στις εργασίες της 7ης Υπουργικής Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), με ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητήσουν και εκεί για την ηλεκτρική διασύνδεση.
Έτσι, δεν αποκλείονται ακόμη και δύο επαφές μέσα στον μήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις οικονομικές εκκρεμότητες, στις συμβάσεις, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα της επόμενης φάσης των ερευνών. Γιατί μετά την πολιτική επανεκκίνηση, έρχεται η ώρα των πρακτικών αποφάσεων που θα επιτρέψουν στο έργο να προχωρήσει.
Τα 25 εκατομμύριαΤο έδαφος είναι πλέον πιο ευνοϊκό, όπως φάνηκε και στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη–Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία. Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την επανέναρξη των ερευνών βυθού, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο προχωρά «ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει του αρχικού σχεδιασμού».
Η αναφορά του, μάλιστα, στους «σκοπέλους» που ξεπεράστηκαν δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς παραπέμπει και στις τουρκικές αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει εμπλοκές στην πορεία του έργου. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι έχουν εξαφανιστεί οι κίνδυνοι ενόψει των επόμενων ερευνών.
Υπάρχει, ωστόσο, και μια εξέλιξη με συγκεκριμένο οικονομικό αντίκρισμα. Η Λευκωσία έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία εκταμίευσης της πρώτης δόσης των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά τις υποχρεώσεις της για το 2025. Η καταβολή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά η δρομολόγησή της βοηθά να κλείσει μια οικονομική εκκρεμότητα που είχε προκαλέσει τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Η συγκεκριμένη δόση εντάσσεται στη συμφωνία για την κυπριακή συμμετοχή στις δαπάνες κατασκευής, με ανώτατο όριο τα 125 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2025–2029.
Το γαλλικό κλειδίΤο επόμενο κομμάτι του οικονομικού παζλ έχει έντονο γαλλικό χρώμα. Πρόκειται για την εκκρεμή συμφωνία εισόδου της Meridiam στο εταιρικό σχήμα του Great Sea Interconnector, με ποσοστό 66%, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το κεφάλαιο των δανειακών συμβάσεων, με τις σχετικές συζητήσεις να περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα.
Σε αυτό το σημείο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και η προσωπική εμπλοκή του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε χθες στον διαρκή συντονισμό του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο πρόεδρο και την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών, αναδεικνύοντας το πολιτικό βάρος που εξακολουθεί να έχει το έργο για τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Το βλέμμα παραμένει στραμμένο και στις Βρυξέλλες. Πέρα από τα 657 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκεται η προοπτική πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ερώτημα είναι πότε και με ποιον τρόπο θα ενεργοποιηθεί ένα επόμενο πακέτο, καθώς το καλώδιο έχει ήδη ενταχθεί στα ευρωπαϊκά Energy Highways, αποκτώντας θέση μεταξύ των έργων που η Επιτροπή επιδιώκει να επιταχύνει.
Η διπλή ανάγνωσηΠίσω από τους οικονομικούς λογαριασμούς, πάντως, παραμένει ανοιχτή και η γεωπολιτική εξίσωση. Μπορεί το καλώδιο να μην κατονομάζεται στο Κοινό Ανακοινωθέν της χθεσινής Διακυβερνητικής Συνόδου, Αθήνα και Λευκωσία όμως επαναβεβαιώνουν τον στενό συντονισμό τους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία.
Πρόκειται για μια διατύπωση που αποκτά ευρύτερη σημασία με φόντο δύο ανοιχτά μέτωπα με την Άγκυρα. Από τη μία, τις τουρκικές αμφισβητήσεις που συνοδεύουν τις έρευνες για το καλώδιο και, από την άλλη, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής στην Ανατολική Μεσόγειο.
Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επαναλάβει τον Οκτώβριο ότι το τουρκολιβυκό παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν παράγει έννομες συνέπειες για τρίτες χώρες. Χωρίς, επομένως, να κατονομάζεται κάποιο από τα δύο ζητήματα, η κοινή αναφορά στο διεθνές δίκαιο αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος στην παρούσα συγκυρία.
Η παρουσία στη γερμανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προσδίδει πρόσθετο βάρος στις διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και η επόμενη ημέρα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η συνάντηση πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία του Δουβλίνου για τη φόρμουλα ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις συνομιλίες. Έπειτα από διαφωνίες και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, οι Ευρωπαίοι κατέληξαν στο σχήμα Ε5, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η λύση αυτή κινείται στην κατεύθυνση της πρότασης που είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ιρλανδική πρωτεύουσα.
«Πάντα πίστευα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αντιπροσωπεύονται και θα μπορούσαν να συνεπικουρούνται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες», είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την ανάγκη να έχει η Ευρώπη ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη δική της ασφάλεια.
Με το ζήτημα της εκπροσώπησης να έχει βρει πλέον πολιτική λύση, το στοίχημα στο Βερολίνο είναι η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις επόμενες διπλωματικές κινήσεις. Η Αθήνα προσέρχεται με τη σταθερή θέση ότι η επιδίωξη ειρήνης δεν μπορεί να οδηγήσει στη νομιμοποίηση εδαφικών τετελεσμένων.
Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής δεν είναι πολιτικά αδιάφορη. Η Ηλιούπολη αποτελεί έναν μεγάλο αστικό δήμο του Νότιου Τομέα, με ισχυρές κεντροαριστερές αναφορές και εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας χαμηλότερες από τον μέσο όρο της περιφέρειας. Τον Ιούνιο του 2023 το κυβερνών κόμμα είχε συγκεντρώσει 37,74%, έναντι 42,31% συνολικά στον Νότιο Τομέα, ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 το ποσοστό του στην Ηλιούπολη περιορίστηκε στο 25,08%.
Η φόρμουλα του ΔουβλίνουΑπό τη Λευκωσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει σήμερα το βλέμμα στο Βερολίνο, όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, με οικοδεσπότες τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.
Η παρουσία στη γερμανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προσδίδει πρόσθετο βάρος στις διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και η επόμενη ημέρα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η συνάντηση πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία του Δουβλίνου για τη φόρμουλα ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις συνομιλίες. Έπειτα από διαφωνίες και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, οι Ευρωπαίοι κατέληξαν στο σχήμα Ε5, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η λύση αυτή κινείται στην κατεύθυνση της πρότασης που είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ιρλανδική πρωτεύουσα.
«Πάντα πίστευα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αντιπροσωπεύονται και θα μπορούσαν να συνεπικουρούνται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες», είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την ανάγκη να έχει η Ευρώπη ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη δική της ασφάλεια.
Με το ζήτημα της εκπροσώπησης να έχει βρει πλέον πολιτική λύση, το στοίχημα στο Βερολίνο είναι η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις επόμενες διπλωματικές κινήσεις. Η Αθήνα προσέρχεται με τη σταθερή θέση ότι η επιδίωξη ειρήνης δεν μπορεί να οδηγήσει στη νομιμοποίηση εδαφικών τετελεσμένων.
Η μάχη των γειτονιώνΑπό τα μεγάλα διπλωματικά τραπέζια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει αύριο, Παρασκευή, στις γειτονιές της Αττικής. Επόμενος σταθμός η Ηλιούπολη, όπου στις 17.30 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με πολίτες στη λεωφόρο Ειρήνης, συνεχίζοντας το μοντέλο των σύντομων, στοχευμένων εξορμήσεων που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα.
Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής δεν είναι πολιτικά αδιάφορη. Η Ηλιούπολη αποτελεί έναν μεγάλο αστικό δήμο του Νότιου Τομέα, με ισχυρές κεντροαριστερές αναφορές και εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας χαμηλότερες από τον μέσο όρο της περιφέρειας. Τον Ιούνιο του 2023 το κυβερνών κόμμα είχε συγκεντρώσει 37,74%, έναντι 42,31% συνολικά στον Νότιο Τομέα, ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 το ποσοστό του στην Ηλιούπολη περιορίστηκε στο 25,08%.
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