Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Φαρ Ουέστ στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με πυροβολισμούς και καταδίωξη, ένας τραυματίας
Φαρ Ουέστ στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με πυροβολισμούς και καταδίωξη, ένας τραυματίας
Στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες επέβαιναν σεσημασμένοι Ρομά - Το όχημα έφτασε μέχρι την είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών και στη συνέχεια διέφυγε έχοντας εμβολίσει μηχανή της ΕΛΑΣ
Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν κατά τη διάρκεια καταδίωξης, αυτοκίνητο στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν σεσημασμένοι Ρομά, μπήκε στο πάρκινγκ του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο οδηγός εμβόλισε μοτοσυκλέτα της αστυνομίας, ενώ οι αστυνομικοί που καταδίωκαν το αυτοκίνητο, πυροβόλησαν προς τα λάστιχα με στόχο να το ακινητοποιήσουν. Στην εξέλιξη του περιστατικού τραυματίσθηκε ελαφρά ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.
Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από την οδό Δομπόλη και συνεχίστηκε μέσα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με το αυτοκίνητο να κινείται στα πάρκινγκ και να φτάνει μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.
Ττο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε και ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να προχωρήσει σε συλλήψεις. Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, εμβολίζοντας την αστυνομική μοτοσικλέτα και παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα. Τότε, τραυματίσθηκε ελαφρά ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν πυροβολισμοί, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους και επισκέπτες, με υπαλλήλους να βγαίνουν από τα γραφεία τους για να δουν τι είχε συμβεί.
Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από την οδό Δομπόλη και συνεχίστηκε μέσα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με το αυτοκίνητο να κινείται στα πάρκινγκ και να φτάνει μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.
Ττο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε και ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να προχωρήσει σε συλλήψεις. Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, εμβολίζοντας την αστυνομική μοτοσικλέτα και παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα. Τότε, τραυματίσθηκε ελαφρά ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν πυροβολισμοί, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους και επισκέπτες, με υπαλλήλους να βγαίνουν από τα γραφεία τους για να δουν τι είχε συμβεί.
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