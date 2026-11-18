Τρεις συμφωνίες Ελλάδας και Κύπρου για υγεία, αστυνομία και ακτοφυλακή
Τρεις συμφωνίες Ελλάδας και Κύπρου για υγεία, αστυνομία και ακτοφυλακή
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη
Τρεις συμφωνίες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου υπεγράφησαν στη Λευκωσία, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου των δύο χωρών.
Οι συμφωνίες αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων, της αστυνομικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης προσωπικού ακτοφυλακής, θέτοντας τις βάσεις για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο κρατών.
Ειδικότερα, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων και δήλωση προθέσεων για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην αστυνομική εκπαίδευση, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα φοίτησης Κυπρίων σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η τρίτη συμφωνία αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας στην εκπαίδευση προσωπικού ακτοφυλακής, μέσω της φοίτησης Κυπρίων σπουδαστών στις Ναυτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.
Στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανέναρξη των συνομιλιών για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, ενώ υπογράμμισε την προσήλωση Αθήνας και Λευκωσίας στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Οι συμφωνίες αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων, της αστυνομικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης προσωπικού ακτοφυλακής, θέτοντας τις βάσεις για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο κρατών.
Ειδικότερα, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων και δήλωση προθέσεων για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην αστυνομική εκπαίδευση, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα φοίτησης Κυπρίων σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η τρίτη συμφωνία αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας στην εκπαίδευση προσωπικού ακτοφυλακής, μέσω της φοίτησης Κυπρίων σπουδαστών στις Ναυτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.
Στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανέναρξη των συνομιλιών για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, ενώ υπογράμμισε την προσήλωση Αθήνας και Λευκωσίας στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα