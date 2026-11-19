Συνελήφθη 30χρονη που πούλησε αλκοόλ σε 12χρονη στο Βόλο
Συνελήφθη 30χρονη που πούλησε αλκοόλ σε 12χρονη στο Βόλο
Το κορίτσι φέρεται να ήπιε εννιά βότκες - Κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Στη σύλληψη μίας 30χρονης προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Νότιου Πηλίου, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης της 12χρονης μαθήτριας που μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ στην Αργαλαστή.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η 30χρονη εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ της περιοχής και φέρεται να πούλησε στην ανήλικη ένα μπουκάλι βότκα, καθώς και ενεργειακά ποτά. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η 12χρονη προμηθεύτηκε αλκοόλ.
Η 12χρονη φέρεται να ήπιε τουλάχιστον εννέα βότκες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της. Τα παιδιά παρά τον πανικό τους μετέφεραν την 12χρονη στο κέντρο υγείας Αργαλαστής όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να γίνει κατεπείγουσα διακομιδή στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών την υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις και ξεκίνησαν τη χορήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η 30χρονη εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ της περιοχής και φέρεται να πούλησε στην ανήλικη ένα μπουκάλι βότκα, καθώς και ενεργειακά ποτά. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η 12χρονη προμηθεύτηκε αλκοόλ.
Η 12χρονη φέρεται να ήπιε τουλάχιστον εννέα βότκες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της. Τα παιδιά παρά τον πανικό τους μετέφεραν την 12χρονη στο κέντρο υγείας Αργαλαστής όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να γίνει κατεπείγουσα διακομιδή στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών την υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις και ξεκίνησαν τη χορήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα