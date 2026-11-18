Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ ετοιμάζονται για μια κρίσιμη τριμερή συνάντηση στη Σενζέν της Κίνας, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις πυρηνικές ισορροπίες και την εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας

χειραψία και λίγα λόγια στο επίσημο δείπνο υποδοχής στη Σενζέν της Κίνας. Αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, θα καθίσουν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι με τον Κινέζο πρόεδρο



Ο Σι είχε μεταβεί νωρίτερα στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανταποδίδοντας τη χειρονομία του Σεπτεμβρίου, όταν ο Τραμπ τον περίμενε στην αεροπορική βάση Άντριους, έξω από την Ουάσιγκτον. Λίγες ώρες αργότερα, ο Κινέζος πρόεδρος και η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν, υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους τους στο δείπνο. Κατά την είσοδο του Τραμπ, ένα σύνολο εγχόρδων και πνευστών έπαιξε το «America the Beautiful». Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε για λίγο να ακούσει, χειροκρότησε διακριτικά και ύψωσε τη γροθιά του προτού στραφεί προς τις κάμερες.



BREAKING: The first meeting of Trump, Xi, and Putin at the APEC summit in China. Trump and Putin shook hands in Xi’s presence. https://t.co/GEKs504P9D — Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2026 Για την αυριανή τριμερή, η Ουάσιγκτον, η Μόσχα και το Πεκίνο δεν έχουν ανακοινώσει αναλυτική ημερήσια διάταξη. Ο Τραμπ έχει ήδη πει δημοσίως ότι θέλει να συζητήσει με τον Σι και τον Πούτιν τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το Πεκίνο έχει περιοριστεί σε μια γενική αναφορά στην ειρήνη και τη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Για τον Πούτιν, ο οποίος είχε σήμερα χωριστή συνάντηση με τον Σι, η παρουσία του στην τριμερή έχει από μόνη της πολιτική αξία. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος έχει απέναντί του τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και έναν Αμερικανό πρόεδρο πρόθυμο να συζητήσει μαζί του πώς θα τελειώσει ο πόλεμος.



Η υποδοχή του Τραμπ:





Γιατί ο Σι επέλεξε τη Σενζέν Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, δύσκολα θα επέλεγε κανείς την περιοχή απέναντι από το Χονγκ Κονγκ για να παρουσιάσει σε ξένους ηγέτες τα επιτεύγματα της κινεζικής οικονομίας. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, όμως, ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ επέλεξε τη Σενζέν για να δοκιμάσει το άνοιγμα της Κίνας στα ξένα κεφάλαια. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η πόλη των περίπου 18 εκατομμυρίων κατοίκων έχει περισσότερους ουρανοξύστες από τη Νέα Υόρκη, φιλοξενεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινεζικές επιχειρήσεις τεχνολογίας και διαθέτει ακόμη και δίκτυα διανομής φαγητού με drones.



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Στην αυριανή συνάντηση με τον Τραμπ η συζήτηση θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Τον Σεπτέμβριο, στην Ουάσιγκτον, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να παρατείνουν κατά δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει σήμερα ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να περιορίζει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και ζητά να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Οι σπάνιες γαίες ενδιαφέρουν άμεσα την αμερικανική βιομηχανία. Οι αγορές αγροτικών προϊόντων ενδιαφέρουν εξίσου τον Τραμπ, δύο εβδομάδες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.



Το Πεκίνο απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις για τις σπάνιες γαίες και έχει τις δικές του ενστάσεις για όσα αποφασίστηκαν στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες. Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί αφορούν και τις κινεζικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως προηγμένους επεξεργαστές εγκατεστημένους σε κέντρα δεδομένων εκτός Κίνας. Μια κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ ενός κέντρου στη Σιγκαπούρη χωρίς ούτε ένα αμερικανικό τσιπ να περάσει τα κινεζικά σύνορα. Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα επιχειρούν να περιορίσουν οι ΗΠΑ. Σε αυτό το σημείο η διμερής συζήτηση στη Σενζέν συναντά την υπόθεση της Nvidia και την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τις δραστηριότητες της Megaspeed στη Σιγκαπούρη.



Η Ουκρανία μπήκε στην ατζέντα από τον ίδιο τον Τραμπ Πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την Ασία, συνεργάτες του ενημέρωναν τους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία δεν περιλαμβανόταν στα θέματα της τριμερούς. Την Τρίτη ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε διαφορετική εικόνα. Δήλωσε ότι βλέπει περιθώριο για τον τερματισμό του πολέμου και συνέδεσε την εκτίμησή του με τις απώλειες που υφίσταται κάθε μήνα ο ρωσικός στρατός. Από τη Μόσχα, πάντως, δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τη σημερινή άφιξή του στην Κίνα κάποια μεταβολή στους όρους που θέτει ο Πούτιν.



Λίγο πριν από την ομαδική φωτογραφία των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ο Βλαντίμιρ Πούτιν πλησίασε τον Ντόναλντ Τραμπ . Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξανκαι λίγα λόγια στο επίσημο δείπνο υποδοχής στη Σενζέν της Κίνας. Αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, θα καθίσουν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ . Θα έχει προηγηθεί η συνάντηση Τραμπ - Σι, η τρίτη των δύο ηγετών μέσα στο 2026.Ο Σι είχε μεταβεί νωρίτερα στο αεροδρόμιο για νατον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανταποδίδοντας τη χειρονομία του Σεπτεμβρίου, όταν ο Τραμπ τον περίμενε στην αεροπορική βάση Άντριους, έξω από την Ουάσιγκτον. Λίγες ώρες αργότερα, ο Κινέζος πρόεδρος και η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν, υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους τους στο δείπνο. Κατά την είσοδο του Τραμπ, ένα σύνολο εγχόρδων και πνευστών έπαιξε το «». Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε για λίγο να ακούσει, χειροκρότησε διακριτικά και ύψωσε τη γροθιά του προτού στραφεί προς τις κάμερες.Για την αυριανή τριμερή, η Ουάσιγκτον, η Μόσχα και το Πεκίνο δεν έχουν ανακοινώσει αναλυτική ημερήσια διάταξη. Ο Τραμπ έχει ήδη πει δημοσίως ότι θέλει να συζητήσει με τον Σι και τον Πούτιν τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το Πεκίνο έχει περιοριστεί σε μια γενική αναφορά στην ειρήνη και τη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Για τον Πούτιν, ο οποίος είχε σήμερα χωριστή συνάντηση με τον Σι, η παρουσία του στην τριμερή έχει από μόνη της πολιτική αξία. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος έχει απέναντί του τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και έναν Αμερικανό πρόεδρο πρόθυμο να συζητήσει μαζί του πώς θα τελειώσει ο πόλεμος.Η υποδοχή του Τραμπ:Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, δύσκολα θα επέλεγε κανείς την περιοχή απέναντι από το Χονγκ Κονγκ για να παρουσιάσει σε ξένους ηγέτες τα επιτεύγματα της κινεζικής οικονομίας. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, όμως, ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ επέλεξε τη Σενζέν για να δοκιμάσει το άνοιγμα της Κίνας στα ξένα κεφάλαια. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η πόλη των περίπου 18 εκατομμυρίων κατοίκων έχει περισσότερους ουρανοξύστες από τη Νέα Υόρκη, φιλοξενεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινεζικές επιχειρήσεις τεχνολογίας και διαθέτει ακόμη και δίκτυα διανομής φαγητού με drones.Για τον Σι, η πόλη προσφέρεται για να εξηγήσει τη θέση που διατύπωσε σήμερα ενώπιον επιχειρηματιών από τις χώρες του Ειρηνικού. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τους δασμούς και περιορίζουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία, ο Κινέζος πρόεδρος υπερασπίστηκε το ελεύθερο εμπόριο σε μια πόλη που οφείλει σε αυτό μεγάλο μέρος του πλούτου της. Στο ίδιο ακροατήριο, ο Πούτιν επέλεξε να μιλήσει για τις δυτικές κυρώσεις. Οι δύο παρεμβάσεις είχαν προφανή αποδέκτη την Ουάσιγκτον. Ο Σι, ωστόσο, απευθυνόταν εξίσου στις ασιατικές οικονομίες που συναλλάσσονται τόσο με την Κίνα όσο και με τις ΗΠΑ και πληρώνουν ήδη το κόστος της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.Στην αυριανή συνάντηση με τον Τραμπ η συζήτηση θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Τον Σεπτέμβριο, στην Ουάσιγκτον, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να παρατείνουν κατά δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει σήμερα ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να περιορίζει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και ζητά να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Οι σπάνιες γαίες ενδιαφέρουν άμεσα την αμερικανική βιομηχανία. Οι αγορές αγροτικών προϊόντων ενδιαφέρουν εξίσου τον Τραμπ, δύο εβδομάδες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.Το Πεκίνο απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις για τις σπάνιες γαίες και έχει τις δικές του ενστάσεις για όσα αποφασίστηκαν στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες. Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί αφορούν και τις κινεζικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως προηγμένους επεξεργαστές εγκατεστημένους σε κέντρα δεδομένων εκτός Κίνας. Μια κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ ενός κέντρου στη Σιγκαπούρη χωρίς ούτε ένα αμερικανικό τσιπ να περάσει τα κινεζικά σύνορα. Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα επιχειρούν να περιορίσουν οι ΗΠΑ. Σε αυτό το σημείο η διμερής συζήτηση στη Σενζέν συναντά την υπόθεση της Nvidia και την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τις δραστηριότητες της Megaspeed στη Σιγκαπούρη.Πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την Ασία, συνεργάτες του ενημέρωναν τους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία δεν περιλαμβανόταν στα θέματα της τριμερούς. Την Τρίτη ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε διαφορετική εικόνα. Δήλωσε ότι βλέπει περιθώριο για τον τερματισμό του πολέμου και συνέδεσε την εκτίμησή του με τις απώλειες που υφίσταται κάθε μήνα ο ρωσικός στρατός. Από τη Μόσχα, πάντως, δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τη σημερινή άφιξή του στην Κίνα κάποια μεταβολή στους όρους που θέτει ο Πούτιν.

Η προοπτική και μόνο μιας συζήτησης για την Ουκρανία εξηγεί γιατί επανήλθε, κυρίως στη Ρωσία, η αναφορά σε μια «νέα Γιάλτα». Οι συνθήκες απέχουν πολύ από εκείνες του 1945. Η ανησυχία στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν ο Τραμπ ζητήσει αύριο από τον Πούτιν να εξηγήσει υπό ποιες προϋποθέσεις θα σταματούσε τον πόλεμο, ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις εδαφικές και τις πολιτικές του απαιτήσεις παρουσία του Σι. Από το τραπέζι θα απουσιάζει η Ουκρανία, της οποίας τα εδάφη αφορούν αυτές οι απαιτήσεις, όπως και οι Ευρωπαίοι που θα κληθούν να στηρίξουν μια ενδεχόμενη συμφωνία.



Για το Πεκίνο, πάλι, η σύγκριση με τη Γιάλτα έχει μικρή χρησιμότητα. Ο Σι θέλει να δείξει ότι η Κίνα μπορεί να φέρει στην ίδια αίθουσα τον Αμερικανό και τον Ρώσο πρόεδρο. Έχει όμως κάθε λόγο να είναι προσεκτικός απέναντι στην εντύπωση ότι οι τρεις τους διεκδικούν το δικαίωμα να αποφασίζουν και για άλλες χώρες. Στην ίδια σύνοδο βρίσκονται οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι οικονομιών του Ειρηνικού, τους οποίους το Πεκίνο επιχειρεί να πείσει ότι μπορούν να το εμπιστευθούν.



Τι μπορεί να συμφωνηθεί για τα πυρηνικά Για τον Τραμπ, η πιο φιλόδοξη επιδίωξη της επίσκεψης είναι να δεχθούν η Ρωσία και η Κίνα να αρχίσουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά τους οπλοστάσια. Τον περασμένο Φεβρουάριο έληξε η New START, η τελευταία συνθήκη που έθετε όρια στα αναπτυγμένα στρατηγικά πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Οι δύο χώρες έχουν πίσω τους δεκαετίες διαπραγματεύσεων και γνωρίζουν τι απαιτείται ακόμη και για να συμφωνήσουν πώς θα ελέγχει η μία αν η άλλη τηρεί τις δεσμεύσεις της.



Με την Κίνα η συζήτηση ξεκινά από διαφορετικό σημείο. Το πυρηνικό της οπλοστάσιο αυξάνεται, παραμένει όμως αισθητά μικρότερο τόσο από το αμερικανικό όσο και από το ρωσικό. Το Πεκίνο επικαλείται ακριβώς αυτή τη διαφορά όταν απορρίπτει τις προτάσεις να αποδεχθεί περιορισμούς. Η Ρόουζ Γκότεμελερ, η οποία διαπραγματεύθηκε τη New START για λογαριασμό των ΗΠΑ, εκτιμά ότι ακόμη και μια κοινή δήλωση των τριών υπέρ της έναρξης συνομιλιών θα ήταν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα επέτρεπε στην Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση χωριστά με τη Μόσχα και με το Πεκίνο. Αυτό δίνει και ένα μέτρο για τις προσδοκίες της Πέμπτης. Ακόμη εκκρεμεί η συναίνεση των τριών για να αρχίσει μια τέτοια διαδικασία.



Τα Στενά του Ορμούζ και η ανησυχία στην Ταϊπέι Στο Ιράν υπάρχει τουλάχιστον ένα ζήτημα για το οποίο τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου συμπίπτουν. Η αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ενδιαφέρει άμεσα την Κίνα λόγω του κόστους της ενέργειας και τις ΗΠΑ λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με την Τεχεράνη. Το Πεκίνο διαθέτει διαύλους επικοινωνίας με την ιρανική ηγεσία, όπως και η Μόσχα. Αυτό που παραμένει ανοιχτό για τον Τραμπ είναι αν ο Σι ή ο Πούτιν θα δεχθούν να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη και τι ενδέχεται να ζητήσουν από τις ΗΠΑ για να το κάνουν.



Από την Ταϊπέι, η προεδρία της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την Ουάσιγκτον ενόψει των συναντήσεων. Η δήλωση έγινε την ίδια εβδομάδα που δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πέταξαν κατά μήκος της ανατολικής ακτής του νησιού. Για την Ταϊβάν έχει σημασία τι θα πει ο Τραμπ στον Σι κατ’ ιδίαν, αλλά και αν θα επαναλάβει την αμερικανική θέση όταν στην αίθουσα θα βρίσκεται και ο Πούτιν.



Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν οι ΗΠΑ επιδίωξαν την προσέγγιση με την Κίνα, η βαθιά δυσπιστία ανάμεσα στο Πεκίνο και τη Μόσχα έδινε στην Ουάσιγκτον σημαντικό διπλωματικό πλεονέκτημα. Ο Τραμπ θα καθίσει αύριο απέναντι σε δύο ηγέτες που έχουν οικοδομήσει στενή σχέση και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις θέσεις τους πριν από τη συνάντηση μαζί του. Ο Πούτιν έχει ήδη εξασφαλίσει ότι η φωνή της Μόσχας θα ακουστεί για την Ουκρανία. Ο Σι θα έχει συζητήσει απευθείας με τον Τραμπ για το εμπόριο και την τεχνολογία. Για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, που πριν ακόμη φτάσει στη Σενζέν μίλησε για το τέλος ενός πολέμου και για περιορισμό των πυρηνικών όπλων, το δυσκολότερο μέρος της επίσκεψης αρχίζει μετά τη χειραψία.