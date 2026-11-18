Ένοχοι κρίθηκαν από δικαστήριο του Λονδίνου ο Μπαριαλάι Ραχίμι και ο Μιρεμπαντουραχμάν Σαντάτ που κακοποίησαν διαδοχικά τη 14χρονη στο ταξίδι - «Κανείς δεν βοήθησε, ήταν όλοι στα κινητά τους», κατέθεσε η ανήλικη





Σύμφωνα με τη







Δείτε το βίντεο









Πώς προσέγγισαν τη 14χρονη στον σταθμό Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι δύο άνδρες πλησίασαν τη 14χρονη στον σταθμό Sturry, κοντά στο Καντέρμπουρι του Κεντ.



Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι του και ταξίδευε μόνο του. Περίπου στις 3 το μεσημέρι, οι τρεις τους επιβιβάστηκαν σε αμαξοστοιχία με προορισμό το Λονδίνο.



Κλείσιμο



Λίγο αργότερα, ο 25χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο και άφησε τη 14χρονη μόνη με τον Σαντάτ, ο οποίος επίσης την κακοποίησε σεξουαλικά.



Καθ' όλη τη διάρκεια της επίθεσης, το κορίτσι έλεγε επανειλημμένα «όχι», χωρίς οι δύο άνδρες να σταματήσουν.



Όταν το τρένο έφτασε στον σταθμό London Bridge, οι κατηγορούμενοι ακολούθησαν την ανήλικη σε άλλη αμαξοστοιχία με προορισμό το Πίτερμπορο. Ο Ραχίμι αποβιβάστηκε στον σταθμό St Pancras και ο Σαντάτ στον σταθμό Finsbury Park.

Ένοχοι για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 14χρονης με αυτισμό μέσα σε επιβατική αμαξοστοιχία στη Βρετανία κρίθηκαν δύο Αφγανοί, οι οποίοι προσέγγισαν την ανήλικη σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κεντ και την ακολούθησαν σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο.Σύμφωνα με τη Daily Mail , πρόκειται για τον 25χρονο Μπαριαλάι Ραχίμι και τον 29χρονο Μιρεμπαντουραχμάν Σαντάτ, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, κακοποίησαν διαδοχικά τη 14χρονη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσουν.Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις των δύο ανδρών μέσα στο βαγόνι, καθώς ο ένας απομακρυνόταν αφήνοντας την ανήλικη μόνη με τον άλλον.Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου, έπειτα από δίκη δύο εβδομάδων, οι ένορκοι έκριναν τους κατηγορουμένους ενόχους για συνολικά εννέα αδικήματα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι δύο άνδρες πλησίασαν τη 14χρονη στον σταθμό Sturry, κοντά στο Καντέρμπουρι του Κεντ.Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι του και ταξίδευε μόνο του. Περίπου στις 3 το μεσημέρι, οι τρεις τους επιβιβάστηκαν σε αμαξοστοιχία με προορισμό το Λονδίνο.Ο Ραχίμι ήταν ο πρώτος που προσέγγισε σωματικά την ανήλικη, προχωρώντας σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές ενέργειες. Στη συνέχεια, την οδήγησε σε μία από τις τουαλέτες του τρένου, όπου τη βίασε.Λίγο αργότερα, ο 25χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο και άφησε τη 14χρονη μόνη με τον Σαντάτ, ο οποίος επίσης την κακοποίησε σεξουαλικά.Καθ' όλη τη διάρκεια της επίθεσης, το κορίτσι έλεγε επανειλημμένα «όχι», χωρίς οι δύο άνδρες να σταματήσουν.Όταν το τρένο έφτασε στον σταθμό London Bridge, οι κατηγορούμενοι ακολούθησαν την ανήλικη σε άλλη αμαξοστοιχία με προορισμό το Πίτερμπορο. Ο Ραχίμι αποβιβάστηκε στον σταθμό St Pancras και ο Σαντάτ στον σταθμό Finsbury Park.



«Κανείς δεν μας κοιτούσε, όλοι ήταν στα κινητά τους» Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η μαρτυρία της 14χρονης για την παρουσία άλλων επιβατών μέσα στο τρένο.



Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στην αστυνομία, η οποία παρουσιάστηκε στους ενόρκους, ρωτήθηκε τι έκαναν οι υπόλοιποι επιβάτες την ώρα της επίθεσης.



«Κανείς δεν μας κοιτούσε ιδιαίτερα. Όλοι ήταν απλώς στα κινητά τους», απάντησε.



Η ανήλικη ανέφερε ακόμη ότι ο Ραχίμι γέλασε όταν του αποκάλυψε πως ήταν μόλις 14 ετών.



Περιγράφοντας την πρώτη επαφή της με τον 25χρονο, ο οποίος της είχε συστηθεί ως «Σαντίν», είπε ότι αρχικά πίστεψε πως της φερόταν φιλικά.



«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ευγενικός, αλλά μετά συνέχισε να το κάνει. Σκέφτηκα ότι άρχιζε να ξεπερνά τα όρια», ανέφερε.



Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Ραχίμι προσπάθησε να την παρασύρει σε άλλο σημείο όσο περίμεναν το τρένο και στη συνέχεια τη φίλησε με τη βία.



«Στεκόταν από πάνω μου και προσπαθούσα να πω όχι. Ένιωσα ότι το φιλί ήταν υπερβολικό», περιέγραψε.



Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν εάν ήθελε να την αγκαλιάσει, απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα», διευκρινίζοντας ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ ξανά κανέναν από τους δύο άνδρες.



«Όταν άρχισε να γίνεται πιο διαχυτικός, φοβήθηκα λίγο. Αλλά δεν μου αρέσει να δείχνω στους άλλους ότι φοβάμαι, γιατί θέλω να είμαι καλή με όλους», πρόσθεσε.



«Είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος από εμένα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα» Η 14χρονη κατέθεσε ότι περίπου πέντε λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου, ο Ραχίμι της ζήτησε να καθίσει στα γόνατά του.



Όταν ρωτήθηκε γιατί δέχτηκε, εξήγησε ότι φοβόταν την αντίδρασή του.



«Δεν ξέρω. Μου είναι λίγο δύσκολο να λέω όχι στους άνδρες. Είναι μεγαλύτερος από εμένα, πιο δυνατός και δεν μπορώ να κάνω τίποτα», είπε.



«Προτιμώ να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι, ώστε να μη βρεθώ σε επικίνδυνη κατάσταση», συμπλήρωσε.



Στην ερώτηση τι πίστευε ότι θα μπορούσε να συμβεί εάν αρνούνταν, απάντησε: «Θα θύμωναν. Μπορεί να μου έκαναν κακό».



Η ανήλικη περιέγραψε ότι ο Ραχίμι τη φίλησε και την κακοποίησε σεξουαλικά ενώ καθόταν στα γόνατά του.



«Δεν με ρώτησε αν μπορούσε να με αγγίξει ή να με φιλήσει. Δεν ήξερα πώς να πω όχι, οπότε απλώς καθόμουν εκεί και τον άφηνα να το κάνει», κατέθεσε.



Όταν ο 25χρονος της πρότεινε να πάνε στην τουαλέτα του τρένου, η 14χρονη προσπάθησε να αρνηθεί.



«Προσπαθούσα να του πω όχι», ανέφερε, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης άρχισε να αναστατώνεται επειδή πονούσε «πάρα, πάρα πολύ».



Μετά τον βιασμό, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Ραχίμι έπλυνε τα χέρια του και της είπε να περιμένει δύο λεπτά στην τουαλέτα προτού τον ακολουθήσει έξω.



Πώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο άνδρες Όταν η 14χρονη έφτασε στον σταθμό του Πίτερμπορο, απευθύνθηκε στην αστυνομία και αποκάλυψε όσα είχε υποστεί.



Οι αστυνομικοί της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (British Transport Police – BTP) ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό των δύο δραστών.



Αξιοποιώντας την κατάθεση της ανήλικης και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των τρένων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους Ραχίμι και Σαντάτ.



Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο δυτικό Λονδίνο στις 10 Φεβρουαρίου, πέντε ημέρες μετά την επίθεση.



Ο Ραχίμι, κάτοικος Σάουθολ στο δυτικό Λονδίνο, κρίθηκε ένοχος για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και τρεις κατηγορίες σεξουαλικών πράξεων με ανήλικο.



Ο Σαντάτ, κάτοικος Κρίκλγουντ, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση, σεξουαλική πράξη με ανήλικο και δύο κατηγορίες εξαναγκασμού ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα.



Η Daily Mail αναφέρει ότι έχει ζητήσει από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών πληροφορίες σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς των δύο ανδρών και το εάν οι Αρχές προτίθενται να κινήσουν διαδικασίες απέλασής τους.



«Ήξεραν ότι ήταν 14 ετών και ευάλωτη, αλλά δεν σταμάτησαν» Η επικεφαλής των ερευνών δήλωσε ότι οι δύο άνδρες προκάλεσαν ανεπανόρθωτη βλάβη στο ανήλικο θύμα.



«Ο Μπαριαλάι Ραχίμι και ο Μιρεμπαντουραχμάν Σαντάτ προκάλεσαν ανεπανόρθωτη βλάβη σε ένα παιδί», ανέφερε.



«Την έβαλαν σκόπιμα στο στόχαστρο επειδή ταξίδευε μόνη της και στη συνέχεια ενήργησαν συντονισμένα, ώστε ο Ραχίμι να τη βιάσει και ο Σαντάτ να την κακοποιήσει σεξουαλικά».



Όπως τόνισε, «γνώριζαν την ηλικία της, γνώριζαν ότι ήταν ευάλωτη και την άκουσαν να λέει όχι. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν τους εμπόδισε να την υποβάλουν σε μια αποτρόπαιη και παρατεταμένη επίθεση».



Η αστυνομικός εξήρε επίσης το θάρρος της 14χρονης να καταγγείλει όσα συνέβησαν.



«Σήμερα, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται δικαίως σε αυτούς τους δύο απεχθείς άνδρες. Ωστόσο, θέλω να αναγνωρίσω το εξαιρετικό θάρρος που επέδειξε το θύμα καταγγέλλοντας όσα της έκαναν», δήλωσε.



«Η μαρτυρία της μάς επέτρεψε να εντοπίσουμε, να συλλάβουμε και να εξασφαλίσουμε την καταδίκη δύο επικίνδυνων σεξουαλικών δραστών, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μπορούν πλέον να αποτελούν απειλή για νεαρά κορίτσια», πρόσθεσε.



Η Λίτλγουντ υπογράμμισε ότι η αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε καταγγελία αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και ότι τα θύματα λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη.



Η ποινή των δύο καταδικασθέντων αναμένεται να ανακοινωθεί στις 18 Δεκεμβρίου.