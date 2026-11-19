Με... μαύρα κοράκια και συντροφικά μαχαιρώματα κατά Τσίπρα πέρασε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για τα funds, τα επόμενα βήματα στη Βουλή
Με... μαύρα κοράκια και συντροφικά μαχαιρώματα κατά Τσίπρα πέρασε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για τα funds, τα επόμενα βήματα στη Βουλή
Υπέρ της εξεταστικής που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 137 βουλευτές της αντιπολίτευσης ενώ η ΚΟ της ΝΔ ψήφισε «παρών»
Σε συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα funds, τους servicers και τα «κόκκινα δάνεια» προχωρά η Βουλή μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση στην Ολομέλεια που περιελάμβανε… μαύρα κοράκια και πισώπλατα συντροφικά μαχαιρώματα.
Από την έναρξη της συζήτησης της πρότασης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ διαφάνηκε διακομματική συμφωνία για την ανάγκη ελέγχου των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τσίπρα που προκάλεσαν ζημιά σε δανειολήπτες και τραπεζικό σύστημα επιτρέποντας παράλληλα για πρώτη φορά σε funds και servicers να διαχειρίζονται τα «κόκκινα δάνεια».
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εισηγητής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας σημείωσε πως «οι επιπτώσεις της περιόδου 2015-2019 ήταν καταστροφικές», ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος του ΠΑΣΟΚ είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας «υποσχέθηκε σεισάχθεια για να φέρει τα funds και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» ενώ ακόμα και ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι «την περίοδο 2015-2019 έγιναν λάθη».
Ακολούθησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπουλου η οποία συνόδευσε την ομιλία της με ένα χάρτινο μαύρο κοράκι. Παρουσιάζοντας από το βήμα της Ολομέλειας την χειροτεχνία που όπως είπε της την δώρισε η Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών είπε «Θα σας δείξω το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες τους» δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια θεατρική διάσταση στην παρέμβασή της.
Τις επόμενες ημέρες οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα διαβιβάσουν στο προεδρείο της Βουλής την λίστα με τους 29 βουλευτές που θα τοποθετηθούν ως μέλη στην εξεταστική. Οι εργασίες της επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου δεκαημέρου και θα διαρκέσουν τρεις μήνες. Στην πρώτη συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή προεδρείου. Ακολούθως, θα αποφασιστεί η χρονική σειρά της έρευνας, αν δηλαδή θα ξεκινήσουν από το 2003 για να φθάσουν στις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των «κόκκινων δανείων» ή το αντίστροφο. Παράλληλα θα καταρτιστεί και η πρώτη λίστα μαρτύρων.
Υπενθυμίζεται πως η πρόταση της Κουμουνδούρου εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις πολιτικές στοχεύεις. Προφανής στόχος είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» (ν. 4649/2019) και το πλαίσιο διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων (ν. 5072/2023). Κεντρική επιδίωξη ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί και η άσκηση πίεσης στα όμορα κόμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.
Η πρόταση της Κουμουνδούρου ζητά πλήρη έλεγχο για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ έστρωσε το δρόμο - όπως υποστηρίζει - για την είσοδο των funds στην Ελλάδα το 2003 (ν. 3156/2003) αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015 να μετατρέψει το “παράθυρο” σε επίσιμη πόρτα εισόδου των servicers.
Από την έναρξη της συζήτησης της πρότασης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ διαφάνηκε διακομματική συμφωνία για την ανάγκη ελέγχου των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τσίπρα που προκάλεσαν ζημιά σε δανειολήπτες και τραπεζικό σύστημα επιτρέποντας παράλληλα για πρώτη φορά σε funds και servicers να διαχειρίζονται τα «κόκκινα δάνεια».
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εισηγητής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας σημείωσε πως «οι επιπτώσεις της περιόδου 2015-2019 ήταν καταστροφικές», ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος του ΠΑΣΟΚ είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας «υποσχέθηκε σεισάχθεια για να φέρει τα funds και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» ενώ ακόμα και ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι «την περίοδο 2015-2019 έγιναν λάθη».
Ακολούθησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπουλου η οποία συνόδευσε την ομιλία της με ένα χάρτινο μαύρο κοράκι. Παρουσιάζοντας από το βήμα της Ολομέλειας την χειροτεχνία που όπως είπε της την δώρισε η Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών είπε «Θα σας δείξω το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες τους» δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια θεατρική διάσταση στην παρέμβασή της.
Οι αριθμοίΥπέρ της εξεταστικής που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 137 βουλευτές της αντιπολίτευσης ενώ η ΚΟ της ΝΔ ψήφισε «παρών». Να σημειωθεί ότι η διαδικασία συζήτησης και έγκρισης ακολούθησε τις διατάξεις του Συντάγματος που δίνουν το δικαίωμα στην μειοψηφία να συγκροτεί έως δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο αρκεί να έχουν την θετική ψήφο τουλάχιστον 120 βουλευτών.
Τις επόμενες ημέρες οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα διαβιβάσουν στο προεδρείο της Βουλής την λίστα με τους 29 βουλευτές που θα τοποθετηθούν ως μέλη στην εξεταστική. Οι εργασίες της επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου δεκαημέρου και θα διαρκέσουν τρεις μήνες. Στην πρώτη συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή προεδρείου. Ακολούθως, θα αποφασιστεί η χρονική σειρά της έρευνας, αν δηλαδή θα ξεκινήσουν από το 2003 για να φθάσουν στις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των «κόκκινων δανείων» ή το αντίστροφο. Παράλληλα θα καταρτιστεί και η πρώτη λίστα μαρτύρων.
Υπενθυμίζεται πως η πρόταση της Κουμουνδούρου εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις πολιτικές στοχεύεις. Προφανής στόχος είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» (ν. 4649/2019) και το πλαίσιο διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων (ν. 5072/2023). Κεντρική επιδίωξη ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί και η άσκηση πίεσης στα όμορα κόμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.
Η πρόταση της Κουμουνδούρου ζητά πλήρη έλεγχο για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ έστρωσε το δρόμο - όπως υποστηρίζει - για την είσοδο των funds στην Ελλάδα το 2003 (ν. 3156/2003) αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015 να μετατρέψει το “παράθυρο” σε επίσιμη πόρτα εισόδου των servicers.
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