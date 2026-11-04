Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης αμερικανικές εκλογές ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ

Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο

Για τα 440 εκατ. δολάρια που δαπάνησε ο μεγιστάνας  και το κενό εποπτείας στην ΑΙ, μίλησε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση με τον φωτογράφο Platon, στο Μουσείο Μπενάκη

Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
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Τα 440 εκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε ο Έλον Μασκ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει εκλογική αναμέτρηση στο Τέξας έφερε ως παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την πολιτική ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών και το κενό εποπτείας στην τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι», σχολίασε στη συζήτησή του με τον φωτογράφο Platon, στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power».

Ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε σε ποιον λογοδοτούν άνθρωποι με τέτοια οικονομική ισχύ και αν η παρέμβασή τους στη δημόσια ζωή γίνεται για ιδεολογικούς λόγους ή για να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική. «Πιθανότατα το δεύτερο», εκτίμησε, αναφέροντας ως πιθανό κίνητρο την επιδίωξη λιγότερων περιορισμών. Αναγνώρισε ότι στις ΗΠΑ τέτοιες κινήσεις είναι νόμιμες και διαφανείς, έθεσε όμως το ερώτημα αν διασφαλίζουν ισότιμους όρους στον δημοκρατικό διάλογο.

Δείτε την εκδήλωση

Συζήτηση με τον φωτογράφο Platon, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power»

Το κενό ελέγχου
Η συζήτηση πέρασε από την πολιτική επιρροή στην τεχνητή νοημοσύνη και στην απουσία μηχανισμών ελέγχου της. Ο Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε την ανάπτυξή της με την αεροπορία: τα αεροσκάφη πιστοποιούνται και περνούν από αλλεπάλληλες δοκιμές, ενώ υπάρχει αρχή που μπορεί να τα καθηλώσει αν προκύψει πρόβλημα.

«Έχουμε κάτι αντίστοιχο για την τεχνητή νοημοσύνη; Απολύτως τίποτα», είπε. «Αναπτύσσουμε την ισχυρότερη τεχνολογία στον κόσμο χωρίς καμία εποπτεία και εμπιστευόμαστε ότι άνθρωποι όπως ο Ίλον Μασκ κάνουν το σωστό. Έχω τις αμφιβολίες μου ότι αυτό θα συμβεί».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τον προβληματίζει πως δεν είναι πλήρως κατανοητό πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, ενώ οι κίνδυνοι μπορεί να είναι καταστροφικοί. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί παράγοντας μετασχηματισμού για την Ελλάδα, βοηθώντας να γίνει το κράτος αποτελεσματικότερο. Για το ρυθμιστικό πλαίσιο σημείωσε ότι απομένουν πολλά ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης.

Πριν από τη συζήτηση με τον Platon ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση από τον διάσημο φωτογράφο και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη Γιώργο Μαγγίνη.

Δείτε φωτογραφίες

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Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι, δείτε βίντεο
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
125 ΣΧΟΛΙΑ
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