H UEFA θυμήθηκε την ιστορική νίκη του Ολυμπιακού επί της Μίλαν, δείτε βίντεο

Με αφορμή την ερχόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης», η UEFA γύρισε τον χρόνο στο 2018, τότε που στο ίδιο γήπεδο οι Πειραιώτες σημείωσαν μία από τις πιο σημαντικές νίκες στην ιστορία τους