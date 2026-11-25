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H UEFA θυμήθηκε την ιστορική νίκη του Ολυμπιακού επί της Μίλαν, δείτε βίντεο
H UEFA θυμήθηκε την ιστορική νίκη του Ολυμπιακού επί της Μίλαν, δείτε βίντεο
Με αφορμή την ερχόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης», η UEFA γύρισε τον χρόνο στο 2018, τότε που στο ίδιο γήπεδο οι Πειραιώτες σημείωσαν μία από τις πιο σημαντικές νίκες στην ιστορία τους
Ένα από τα πιο ξεχωριστά ευρωπαϊκά βράδια της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού επανέρχεται στο προσκήνιο, ενόψει της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» με τη Μίλαν την Πέμπτη (26/11, 19:45).
Η επικείμενη μονομαχία των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική του Europa League ξυπνά μνήμες από τον Δεκέμβριο του 2018, όταν οι Πειραιώτες είχαν πετύχει μία σπουδαία νίκη με 3-1 απέναντι στους «ροσονέρι», εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Μάλιστα, το επίσημο σάιτ του Europa League δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, κάνοντας αναφορά σε εκείνη τη μαγική βραδιά και θυμίζοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να αποκλείσει την ιταλική ομάδα.
Το έργο της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς μόνο εύκολο δεν ήταν. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονταν νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά, ώστε να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης από τον όμιλο και το έκαναν με τρόπο εντυπωσιακό.
Όλα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Πάπε Αμπού Σισέ έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, πριν ο Γκιγιέρμε πετύχει το δεύτερο γκολ και βάλει φωτιά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αγωνία κορυφώθηκε, μέχρι ο Κώστας Φορτούνης να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα και να διαμορφώσει το τελικό 3-1, στέλνοντας τους Πειραιώτες στους «32» του Europa League.
Οκτώ χρόνια αργότερα, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Ολυμπιακό να θέλει να προσθέσει ακόμη μία μεγάλη βραδιά στην ευρωπαϊκή του ιστορία.
Η επικείμενη μονομαχία των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική του Europa League ξυπνά μνήμες από τον Δεκέμβριο του 2018, όταν οι Πειραιώτες είχαν πετύχει μία σπουδαία νίκη με 3-1 απέναντι στους «ροσονέρι», εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Corner taken quickly 👀 #UEL | @olympiacosfc https://t.co/HgmEzwNesd— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 24, 2026
Μάλιστα, το επίσημο σάιτ του Europa League δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, κάνοντας αναφορά σε εκείνη τη μαγική βραδιά και θυμίζοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να αποκλείσει την ιταλική ομάδα.
Το έργο της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς μόνο εύκολο δεν ήταν. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονταν νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά, ώστε να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης από τον όμιλο και το έκαναν με τρόπο εντυπωσιακό.
Όλα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Πάπε Αμπού Σισέ έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, πριν ο Γκιγιέρμε πετύχει το δεύτερο γκολ και βάλει φωτιά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αγωνία κορυφώθηκε, μέχρι ο Κώστας Φορτούνης να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα και να διαμορφώσει το τελικό 3-1, στέλνοντας τους Πειραιώτες στους «32» του Europa League.
Οκτώ χρόνια αργότερα, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Ολυμπιακό να θέλει να προσθέσει ακόμη μία μεγάλη βραδιά στην ευρωπαϊκή του ιστορία.
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