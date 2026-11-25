Ο πολιτικός από τη Γαλικία αυτοπροβάλλεται ως ένας χαμηλών τόνων, σοβαρός διαχειριστής σε πλήρη αντίθεση με τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ - Οι επαφές με βαρόνο ναρκωτικών και το επιθετικό προφίλ που υιοθετεί μετά, το φιάσκο του 2023

Politico, το γκραν φαβορί των ισπανικών εκλογών.



Απευθυνόμενος σε ένα οικείο κοινό στην πόλη προσκυνήματος Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου έχτισε την πολιτική του σταδιοδρομία, ο Φεϊχό απηύθυνε έκκληση στη βάση του να του δώσει μια τελευταία ώθηση ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, ώστε να ολοκληρώσει τη δική του οδύσσεια των 600 χιλιομέτρων μέχρι την πρωθυπουργική κατοικία στη Μαδρίτη.



«Βοηθήστε με να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι και δεν θα σας απογοητεύσω», δήλωσε στις 14 Νοεμβρίου ο συντηρητικός ηγέτης της αντιπολίτευσης στους υποστηρικτές του Λαϊκού Κόμματος (PP). «Παραμένω ο ίδιος: με περισσότερα γκρίζα μαλλιά, περισσότερη εμπειρία, περισσότερες ουλές, αλλά με την ίδια αφοσίωση. Η Ισπανία… χρειάζεται εμπειρία, και εγώ την έχω - λέγεται Γαλικία!», συνέχισε.



Φεϊχό είναι ότι αποτελεί έναν χαμηλών τόνων, σοβαρό διαχειριστή που καλλιέργησε σταθερά τις πρακτικές του δεξιότητες στον βορειοδυτικό τόπο καταγωγής του, ως πρόεδρος της περιφέρειας από το 2009 έως το 2022, και έφτιαξε ένα προφίλ τελείως διαφορετικό από αυτό του επικοινωνιακού showman Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.



Ενώ ο Σάντσεθ μιλά άπταιστα αγγλικά, ο Φεϊχό δεν γνωρίζει (όπως παραδέχεται ο ίδιος) ούτε λέξη. Ενώ ο Σάντσεθ έγινε πρωθυπουργός στα 46 του, ο Φεϊχό είναι 65 ετών και θα γίνει ο γηραιότερος άνδρας που αναλαμβάνει την πρωθυπουργία από την επιστροφή της χώρας στη Δημοκρατία τη δεκαετία του 1970. Όπως το έθεσε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico: «Δεν είμαστε κόμμα των influencers ούτε κόμμα των τάσεων… Παραμένω ένας αναλογικός πολιτικός».



Στη Γαλικία, ο Φεϊχό έχτισε τη φήμη ενός μετριοπαθούς πολιτικού που κερδίζει εκλογές. Όμως, υπό την έντονη πίεση της Μαδρίτης, όπου ηγείται του PP από το 2022, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ σκληρότερες δοκιμασίες και, κατά καιρούς, δυσκολεύτηκε.







Προς το παρόν τουλάχιστον, η συνταγή του φαίνεται να αποδίδει. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PP οδεύει προς τη νίκη, με ελαφρύ προβάδισμα έναντι των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ - αν και θα χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox για να σχηματίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία.



Από το Ος Πεάρες στη Μαδρίτη Με καταγωγή από τη μικρή κοινότητα Ος Πεάρες στην αγροτική επαρχία Ουρένσε, ο Φεϊχό εργάστηκε αρχικά ως δημόσιος υπάλληλος, προτού αναλάβει, σε ηλικία 29 ετών, ανώτερη θέση στο τμήμα γεωργίας της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας.



«Ήταν ένα διαμάντι που δεν μπορούσαμε να αφήσουμε να μας ξεφύγει», είχε δηλώσει στην εφημερίδα El Mundo ο Χοσέ Μανουέλ Ρομάι Μπεκαρία, κορυφαίο στέλεχος της πτέρυγας της Λαϊκής Συμμαχίας (του προκατόχου του PP) στη Γαλικία, ο οποίος έμελλε να γίνει ο πολιτικός μέντορας του Φεϊχό.



Κλείσιμο Μανουέλ Φράγκα, του επί μακρόν προέδρου της περιφέρειας.



Πολλοί από όσους έχουν παρακολουθήσει την πορεία του Φεϊχό επισημαίνουν ότι έθετε πάντα τον πραγματισμό πάνω από την ιδεολογία. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί μάλιστα ότι τη δεκαετία του 1980 ψήφισε τον Φελίπε Γκονθάλεθ, δηλώνοντας ότι ο Σοσιαλιστής ηγέτης «ήταν αυτό που χρειαζόταν η Ισπανία εκείνη την εποχή».



Ο ανιψιός του Φράγκα, Πέδρο Πούι, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Φεϊχό για περισσότερο από μία δεκαετία ως εκπρόσωπος του PP στο κοινοβούλιο της Γαλικίας, ανέφερε ότι οι πολιτικές του αξίες διαμορφώθηκαν από την εποχή στην οποία μεγάλωσε. «Ανήκει σε μια γενιά που σπούδασε και ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοκρατικής μετάβασης» που ακολούθησε τη δικτατορία, σημείωσε ο Πούι. «Γαλουχήθηκε με τις αξίες του συντάγματος, της δημοκρατίας και, πάνω απ’ όλα, με τον τρόπο που επιτεύχθηκε αυτή η δημοκρατία: μέσω της συναίνεσης και της συμφωνίας».



Ο Φεϊχό έγινε πρόεδρος της Γαλικίας το 2009, κερδίζοντας την πρώτη από τις τέσσερις διαδοχικές θητείες του, καθεμία με απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία - ένα σπάνιο επίτευγμα στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας. «Το πέτυχε κάνοντας δύο πράγματα», εξήγησε ο Πούι, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα χρόνια της θητείας του Φεϊχό συνέπεσαν με την κρίση της ευρωζώνης. «Πρώτον, μέσω της χρηστής διοίκησης, αξιοποιώντας πόρους που ολοένα και λιγόστευαν· δεύτερον, μέσω των εξηγήσεων. Έπαιρνε δύσκολες αποφάσεις, αλλά πάντα τις εξηγούσε, εξηγούσε το πλαίσιο».



Παιδί της υπαίθρου - όπως ο ίδιος προβάλει τον εαυτό του - και προερχόμενος από την καταπράσινη, παραθαλάσσια περιφέρεια της Γαλικίας στον Ατλαντικό, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό είναι, σύμφωνα με το, το γκραν φαβορί των ισπανικών εκλογών.Απευθυνόμενος σε ένα οικείο κοινό στην πόλη προσκυνήματος Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου έχτισε την πολιτική του σταδιοδρομία, οαπηύθυνε έκκληση στη βάση του να του δώσει μια τελευταία ώθηση ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, ώστε να ολοκληρώσει τη δική του οδύσσεια των 600 χιλιομέτρων μέχρι την πρωθυπουργική κατοικία στη Μαδρίτη.«Βοηθήστε με να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι και δεν θα σας απογοητεύσω», δήλωσε στις 14 Νοεμβρίου ο συντηρητικός ηγέτης της αντιπολίτευσης στους υποστηρικτές του«Παραμένω ο ίδιος: με περισσότερα γκρίζα μαλλιά, περισσότερη εμπειρία, περισσότερες ουλές, αλλά με την ίδια αφοσίωση. Η Ισπανία… χρειάζεται εμπειρία, και εγώ την έχω - λέγεται Γαλικία!», συνέχισε.Το βασικό αφήγημα τουείναι ότι αποτελεί έναν χαμηλών τόνων, σοβαρό διαχειριστή που καλλιέργησε σταθερά τις πρακτικές του δεξιότητες στον βορειοδυτικό τόπο καταγωγής του, ως πρόεδρος της περιφέρειας από το 2009 έως το 2022, και έφτιαξε ένα προφίλ τελείως διαφορετικό από αυτό του επικοινωνιακού showman Σοσιαλιστή πρωθυπουργούΕνώ ο Σάντσεθ μιλά άπταιστα αγγλικά, ο Φεϊχό δεν γνωρίζει (όπως παραδέχεται ο ίδιος) ούτε λέξη. Ενώ ο Σάντσεθ έγινε πρωθυπουργός στατου, ο Φεϊχό είναικαι θα γίνει ο γηραιότερος άνδρας που αναλαμβάνει την πρωθυπουργία από την επιστροφή της χώρας στη Δημοκρατία τη δεκαετία του. Όπως το έθεσε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο: «Δεν είμαστε κόμμα των influencers ούτε κόμμα των τάσεων… Παραμένω ένας αναλογικός πολιτικός».Στη Γαλικία, ο Φεϊχό έχτισε τη φήμη ενός μετριοπαθούς πολιτικού που κερδίζει εκλογές. Όμως, υπό την έντονη πίεση της Μαδρίτης, όπου ηγείται τουαπό το, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ σκληρότερες δοκιμασίες και, κατά καιρούς, δυσκολεύτηκε.Πλέον, οδεύει σε αυτές τις εκλογές προβάλλοντας το προφίλ ενός ανθρώπου που διδάχθηκε από τα χτυπήματα που δέχθηκε και ο οποίος δεσμεύεται τώρα να «καθαρίσει» την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς που έχουν πλήξει βαριά τους Σοσιαλιστές.Προς το παρόν τουλάχιστον, η συνταγή του φαίνεται να αποδίδει. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PP οδεύει προς τη νίκη, με ελαφρύ προβάδισμα έναντι των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ - αν και θα χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματοςγια να σχηματίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία.Με καταγωγή από τη μικρή κοινότητα Ος Πεάρες στην αγροτική επαρχία Ουρένσε, οεργάστηκε αρχικά ως δημόσιος υπάλληλος, προτού αναλάβει, σε ηλικία 29 ετών, ανώτερη θέση στο τμήμα γεωργίας της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας.«Ήταν ένα διαμάντι που δεν μπορούσαμε να αφήσουμε να μας ξεφύγει», είχε δηλώσει στην εφημερίδα, κορυφαίο στέλεχος της πτέρυγας της Λαϊκής Συμμαχίας (του προκατόχου του PP) στη Γαλικία, ο οποίος έμελλε να γίνει ο πολιτικός μέντορας τουΣτη συνέχεια μετακινήθηκε στο περιφερειακό τμήμα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, προτού εισέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του υπουργείου Υγείας στη Μαδρίτη, όπου αργότερα ανέλαβε γενικός διευθυντής των κρατικών ταχυδρομείων. Το 2003 επέστρεψε στη Γαλικία και τελικά αναδείχθηκε σε διάδοχο τουτου επί μακρόν προέδρου της περιφέρειας.Πολλοί από όσους έχουν παρακολουθήσει την πορεία του Φεϊχό επισημαίνουν ότι έθετε πάντα τον πραγματισμό πάνω από την ιδεολογία. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί μάλιστα ότι τη δεκαετία του 1980 ψήφισε τονδηλώνοντας ότι ο Σοσιαλιστής ηγέτης «ήταν αυτό που χρειαζόταν η Ισπανία εκείνη την εποχή».Ο ανιψιός του Φράγκα,ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Φεϊχό για περισσότερο από μία δεκαετία ως εκπρόσωπος του PP στο κοινοβούλιο της Γαλικίας, ανέφερε ότι οι πολιτικές του αξίες διαμορφώθηκαν από την εποχή στην οποία μεγάλωσε. «Ανήκει σε μια γενιά που σπούδασε και ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοκρατικής μετάβασης» που ακολούθησε τη δικτατορία, σημείωσε ο Πούι. «Γαλουχήθηκε με τις αξίες του συντάγματος, της δημοκρατίας και, πάνω απ’ όλα, με τον τρόπο που επιτεύχθηκε αυτή η δημοκρατία: μέσω της συναίνεσης και της συμφωνίας».Ο Φεϊχό έγινε πρόεδρος της Γαλικίας το 2009, κερδίζοντας την πρώτη από τις τέσσερις διαδοχικές θητείες του, καθεμία με απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία - ένα σπάνιο επίτευγμα στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας. «Το πέτυχε κάνοντας δύο πράγματα», εξήγησε ο Πούι, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα χρόνια της θητείας του Φεϊχό συνέπεσαν με την κρίση της ευρωζώνης. «Πρώτον, μέσω της χρηστής διοίκησης, αξιοποιώντας πόρους που ολοένα και λιγόστευαν· δεύτερον, μέσω των εξηγήσεων. Έπαιρνε δύσκολες αποφάσεις, αλλά πάντα τις εξηγούσε, εξηγούσε το πλαίσιο».

Ωστόσο, απαιτείται και το ευρύτερο πλαίσιο για να εξηγηθούν οι πολλαπλές εκλογικές νίκες του Φεϊχό, δεδομένου ότι η Γαλικία αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των συντηρητικών, όπου η Δεξιά κυβερνά τα 37 από τα τελευταία 45 χρόνια. Η ισχύς του PP εκεί ήταν τέτοια, ώστε ακόμη και ο καταβεβλημένος, 82χρονος τότε Φράγκα κέρδισε τις εκλογές του 2005, αν και δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση.



«Το εκλογικό σώμα της Γαλικίας είναι συντηρητικό, με την έννοια της διατήρησης των κεκτημένων», ανέφερε στο Politico η Πιλάρ Μέρα, πολιτική επιστήμονας από το εθνικό πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης UNED, με καταγωγή από την περιοχή. Όπως λέει, το προφίλ των ψηφοφόρων εκεί ταίριαζε γάντι στον νεαρό Φεϊχό.



«Στη Γαλικία, το PP ήταν παραδοσιακά πιο μετριοπαθές, τοποθετώντας εαυτόν πιο κοντά στον περιφερειακό εθνικισμό, με μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική», πρόσθεσε. «Ήταν σχετικά εύκολο για τον Φεϊχό να καλλιεργήσει αυτή την (κεντρώα) εικόνα, η οποία πιθανότατα του βγαίνει πιο φυσικά από ένα πιο επιθετικό προφίλ».



Κατά περιόδους, όπως όταν το PP ενεπλάκη σε πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς σε άλλα μέρη της χώρας, αποστασιοποιήθηκε από τη Μαδρίτη και, όπως το έθεσε ο Πούι, «οι προεκλογικές εκστρατείες επικεντρώνονταν στον ίδιο (παρά στο κόμμα) ως το βασικό πλεονέκτημα για τους ψηφοφόρους».



Δημοσιογράφοι που εργάστηκαν στη Γαλικία κατά τη διάρκεια της θητείας του Φεϊχό θυμούνται επίσης ότι το PP κρατούσε σε στενό κλοιό την ειδησεογραφική κάλυψη, καθώς πολλά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τις επιχορηγήσεις της περιφερειακής κυβέρνησης. «Το γεγονός ότι ήλεγχε τα μέσα ενημέρωσης σήμαινε ότι μπορούσε να ελέγχει όχι μόνο το μήνυμά του, αλλά και την εικόνα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό», δήλωσε η Άιντα Πένα, η οποία κάλυπτε το ρεπορτάζ στην περιοχή για τον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER έως το 2022.



Η Πένα θυμάται το κόμμα του Φεϊχό να καταφεύγει σε αμφιλεγόμενες τακτικές κατά την πρώτη του νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία το 2009 - μεταξύ αυτών, την ψευδή κατηγορία κατά του αντιπροέδρου της περιφέρειας, Άνσο Κιντάνα, ότι κακοποιούσε την πρώην σύντροφό του.



Σε σκάφος με έναν βαρόνο ναρκωτικών Υπήρξαν, όμως, και άλλες αντιπαραθέσεις. Αριστερά κόμματα κατηγόρησαν τον Φεϊχό για αθέμιτη άσκηση επιρροής μέσω της ανάθεσης συμβάσεων στον όμιλο υπηρεσιών Grupo Eulen, τμήμα του οποίου διευθύνει η αδελφή του, Μικαέλα. Κατά τη θητεία του στην προεδρία της Γαλικίας, η κυβέρνησή του ανέθεσε στην Eulen συμβάσεις ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Público, που επικαλέστηκε επίσημα περιφερειακά αρχεία. Το 2024, δικαστής στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα έθεσε στο αρχείο την έρευνα για την υπόθεση.



Δυνητικά μεγαλύτερη απειλή αποτέλεσε η δημοσίευση, το 2013, φωτογραφιών από τη δεκαετία του 1990 που έδειχναν τον Φεϊχό πάνω σε ένα σκάφος μαζί με τον Μαρθιάλ Ντοράδο, έναν γνωστό λαθρέμπορο της Γαλικίας ο οποίος αργότερα φυλακίστηκε για διακίνηση ναρκωτικών. Ακολούθησαν και άλλες φωτογραφίες των δύο ανδρών να κάνουν μαζί διακοπές.



Στη βιογραφία του για τον Φεϊχό, ο δημοσιογράφος Φραν Μπαλάδο υποστηρίζει ότι τέτοιες φιλίες ήταν συνηθισμένες στη Γαλικία εκείνη την εποχή, γράφοντας ότι τον πολιτικό σύστησε στον κακοποιό ο Μανουέλ Κρουθ, «ένας άνθρωπος προσκείμενος στον βαρόνο ναρκωτικών και επίσημος οδηγός αρκετών περιφερειακών υπουργών (του PP)».



Ο Φεϊχό υποβάθμισε τη σχέση του με τον Ντοράδο καθώς και τις φωτογραφίες, τις οποίες ο Μπαλάδο εικάζει ότι διέρρευσαν συνάδελφοί του στο PP της Μαδρίτης που έβλεπαν τον πολιτικό από τη Γαλικία ως πιθανό αντίπαλο.



Κατά τη φετινή προεκλογική εκστρατεία, ο Φεϊχό έσπευσε να βάλει στη ζυγαριά τις κατηγορίες περί ανάρμοστων διασυνδέσεων με τα σκάνδαλα των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ, υπερασπιζόμενος τη δική του φήμη. «Έχω κάνει λάθη; Βεβαίως. Τώρα, υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκώσει το χέρι και να μου πει ότι είμαι ανήθικος ή διεφθαρμένος ή ότι έχω αναθέσει συμβάσεις με αντάλλαγμα δωροδοκίες ή μίζες; Ας μου το πει», δήλωσε στο podcast «El sentido de la birra».



Αποτυχία στην «πρώτη κατηγορία» Οι αντιπαραθέσεις στις οποίες πρωταγωνίστησε, ελάχιστα τον έβλαψαν δημοσκοπικά. Ούτε εμπόδισαν την άνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή το 2022, όταν ένα κύμα εσωκομματικών συγκρούσεων στο PP της Μαδρίτης οδήγησε στη συναίνεση ότι ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να βγάλει το κόμμα από την αντιπολίτευση. Ο Φεϊχό εξελέγη στην ηγεσία χωρίς αντίπαλο.



«Δεν ήρθα για να προσβάλω τον Πέδρο Σάντσεθ· ήρθα για να νικήσω τον Πέδρο Σάντσεθ», διακήρυξε τότε, επιδιώκοντας προφανώς να εισαγάγει έναν τόνο ηρεμίας στο τοξικό κλίμα της κεντρικής πολιτικής σκηνής.



Ωστόσο, φτάνοντας στη Μαδρίτη, ο Φεϊχό δυσκολεύτηκε να φέρει άμεσα τον «θόρυβο» που ήλπιζε το κόμμα του. Αν και το PP κέρδισε τις γενικές εκλογές του 2023, όπως αναμενόταν ευρέως, η νίκη δεν ήταν αρκετά αποφασιστική ώστε να του επιτρέψει να σχηματίσει κυβέρνηση. «Η δουλειά του ήταν να κερδίσει μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρούνταν σίγουρη, και απέτυχε», δήλωσε ο Πάμπλο Σιμόν, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ' της Μαδρίτης. «Η άνοδος στην πρώτη κατηγορία τον έβλαψε. Επειδή ξαφνικά οι δημοσιογράφοι σού κάνουν άβολες ερωτήσεις, καθώς δεν έχεις τα μέσα ενημέρωσης στο τσεπάκι σου. Και μετά πρέπει να κάνεις συμφωνίες με άλλα κόμματα. Αναγκάστηκε να μάθει στην πράξη».



Πολλοί απέδωσαν το εκλογικό φιάσκο του 2023 στην αμηχανία του Φεϊχό ως προς τον τρόπο διαχείρισης του Vox, το οποίο δεν είχε παρουσία στη Γαλικία αλλά εισήλθε σε αρκετές περιφερειακές κυβερνήσεις σε συνασπισμό με το PP αφότου ο ίδιος ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος.



Παράλληλα, άλλες πιέσεις που δέχεται ένας συντηρητικός ηγέτης στην πρωτεύουσα - συμπεριλαμβανομένων αυτών από σκληροπυρηνικά στελέχη του κόμματος, όπως η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, αλλά και των αμείλικτων δεξιών μέσων ενημέρωσης — τον απομάκρυναν από τη γνώριμη μετριοπάθειά του, ωθώντας τον προς μια πιο επιθετική ρητορική.



Στην εκστρατεία του 2023, η βασική πρόταση του Φεϊχό ήταν να «καταργήσει τον Σαντσισμό» (Sanchismo), έναν υποτιμητικό χαρακτηρισμό για την κυβέρνηση του Σάντσεθ, ενώ συντάχθηκε με άλλες φωνές της Δεξιάς ανασύροντας το φάντασμα της διαλυμένης αυτονομιστικής οργάνωσης ETA, προκειμένου να επικρίνει τον Σάντσεθ για τη συνεργασία του με τους Βάσκους εθνικιστές του EH Bildu.



Πιο πρόσφατα, επιτέθηκε στον Σάντσεθ και σε πιο προσωπικό επίπεδο, εστιάζοντας για παράδειγμα σε δημοσιεύματα ότι ο εκλιπών πεθερός του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού διατηρούσε επιχείρηση με σάουνες, και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι συμμετείχε «στην αποτρόπαιη επιχείρηση της πορνείας». Ο Σάντσεθ απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, δηλώνοντας ότι οι εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες «δεν ήταν παράνομες».



«Το PP στη Μαδρίτη, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, βρίσκεται πιο δεξιά από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα», εξήγησε στο Politico η πολιτική επιστήμονας Μέρα, σκιαγραφώντας μια τάση που εντάθηκε κατά τη διχαστική θητεία του Σάντσεθ. «Τα πάντα είναι προσανατολισμένα στην ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης, οπότε κάθε μετριοπαθής χειρονομία ή κίνηση που δεν τείνει προς αυτή την κατεύθυνση εκλαμβάνεται ως υποχώρηση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Φεϊχό «προσαρμόστηκε σε αυτό το κλίμα».



Πιστός στις ρίζες του Σε άλλες απόψεις του, ωστόσο, ο Φεϊχό δεν έχει αλλάξει. Ο Πούι εξήγησε ότι η ιδιοσυγκρασία του ταιριάζει στο δυσανάγνωστο αρχέτυπο της ιδιαίτερης πατρίδας του. «Οι Γαλικιανοί τείνουν να είναι λιγότερο ευθείς άνθρωποι σε σχέση με όσους προέρχονται από άλλες περιοχές της Ισπανίας, με μια αίσθηση του χιούμορ που είναι έμμεση, παρά κάτι που προκαλεί τρανταχτά γέλια», είπε.



Αντιμέτωπος με την πρόκληση ότι δεν γνωρίζει αγγλικά - κάτι που αποτελεί πρόβλημα σε κρίσιμες διεθνείς διπλωματικές συναντήσεις, όπως οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -, ο γαλικιόφωνος Φεϊχό κατέφυγε ξανά στον ρόλο του ταπεινού λειτουργού που ήταν υπερβολικά απασχολημένος με την επίλυση των προβλημάτων της Ισπανίας για να προλάβει να μάθει αγγλικά.



«Συμφωνώ ότι ένας Ισπανός πρωθυπουργός πρέπει να μιλά αγγλικά», δήλωσε στον podcaster Τζόρντι Γουάιλντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Παραδέχομαι ότι δεν έχω καταβάλει καμία προσπάθεια γι’ αυτό. Ενδιαφέρομαι περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, για τα προβλήματα της χώρας μου παρά για το να γνωρίζω μια ξένη γλώσσα».



Είναι επίσης επιρρεπής σε μικρά λεκτικά ολισθήματα, όπως όταν αποκάλεσε τον Μπρους Σπρίνγκστιν «Μπρους Σπρίντερ», ενώ η ιδιότυπη δυσκολία του να προφέρει τη λέξη «anatomía» («ανατομία») έγινε viral ως meme.



Στην τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία, η έκκλησή του προς τους Ισπανούς να κάνουν «θυσίες» υπό τη μελλοντική του κυβέρνηση φάνηκε ως πιθανή γκάφα, πυροδοτώντας σενάρια ότι σχεδιάζει περικοπές δαπανών.



Ωστόσο, στην τηλεοπτική αναμέτρηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σάντσεθ την περασμένη εβδομάδα, τέτοια αβίαστα λάθη απουσίαζαν από μια εμφάνιση γεμάτη αυτοπεποίθηση. «Έχετε περισσότερους ανθρώπους υπό δικαστική έρευνα απ’ ό,τι βουλευτές», είπε στον αντίπαλό του, σε μία από τις αρκετές επιθέσεις που αιφνιδίασαν τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό.



Ο χαμηλών τόνων πολιτικός από τη Γαλικία φαίνεται, πλέον, να βρίσκεται στα πρόθυρα να δικαιώσει την προσδοκία ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα επαναφέρει τους Ισπανούς συντηρητικούς στην εξουσία. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα αντιδράσει εάν αναδειχθεί νικητής.



«Θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε κάποιου είδους σύνθεση με την κυβέρνησή του, μια κυβέρνηση συνασπισμού μάλιστα, στην οποία ο ήσσων εταίρος [το Vox] είναι πιο σκληροπυρηνικός από τον ίδιο», δήλωσε στο Politico ο Σιμόν από το Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ' και συμπλήρωσε: «Το μεγάλο ερώτημα όσον αφορά τον Φεϊχό είναι: Τι είδους πολιτική κουλτούρα θα εισαγάγει;».