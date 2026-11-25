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Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποβλήθηκε από τη δίκη Σκρέκα το Ελληνικό Δημόσιο, δεν θα παρασταθεί για την υποστήριξη της κατηγορίας
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποβλήθηκε από τη δίκη Σκρέκα το Ελληνικό Δημόσιο, δεν θα παρασταθεί για την υποστήριξη της κατηγορίας
Η δίκη του βουλευτή της ΝΔ και πέντε ακόμη κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με την υποβολή ενστάσεων από την υπεράσπιση
Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα, ο οποίος αντιμετωπίζει το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πέντε ακόμα κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πριν από λίγο το δικαστήριο αποφάσισε να αποβάλλει από τη δίκη και την υποστήριξη της κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο με τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτος που το εκπροσωπεί να αντιδρά και να προσφεύγει κατά της απόφασης περί αποβολής. «Φαλκιδεύετε το δικαίωμα του Δημοσίου να ακουστεί στην παρούσα δίκη. Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου.
Εν τέλει, το δικαστήριο με απόφασή του -έπειτα και από σχετική πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπη Παπανδρέου- απέρριψε την προσφυγή του Δημοσίου κατά της απόφασης για την αποβολή του από την υποστήριξη της κατηγορίας.
Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δικάσιμο το ελληνικό Δημόσιο δια Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο. Στη σχετική τοποθέτηση του δε, ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου είχε επικαλεστεί το δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η παραπάνω κίνηση του Ελληνικού Δημοσίου είχε προκαλέσει πάντως την αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία αντέτεινε ότι τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Τότε η κυρία Παπανδρέου είχε ζητήσει να μην γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, σημειώνοντας στην πρότασή της ότι η άμεση ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.
Πλέον μετά και την απόφαση του δικαστηρίου περί αποβολής του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή ενστάσεων από την υπεράσπιση. Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί ένσταση ακυρότητας του κατηγορητηρίου και ένταση αοριστίας.
Πριν από λίγο το δικαστήριο αποφάσισε να αποβάλλει από τη δίκη και την υποστήριξη της κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο με τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτος που το εκπροσωπεί να αντιδρά και να προσφεύγει κατά της απόφασης περί αποβολής. «Φαλκιδεύετε το δικαίωμα του Δημοσίου να ακουστεί στην παρούσα δίκη. Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου.
Εν τέλει, το δικαστήριο με απόφασή του -έπειτα και από σχετική πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπη Παπανδρέου- απέρριψε την προσφυγή του Δημοσίου κατά της απόφασης για την αποβολή του από την υποστήριξη της κατηγορίας.
Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δικάσιμο το ελληνικό Δημόσιο δια Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο. Στη σχετική τοποθέτηση του δε, ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου είχε επικαλεστεί το δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η παραπάνω κίνηση του Ελληνικού Δημοσίου είχε προκαλέσει πάντως την αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία αντέτεινε ότι τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Τότε η κυρία Παπανδρέου είχε ζητήσει να μην γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, σημειώνοντας στην πρότασή της ότι η άμεση ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.
Πλέον μετά και την απόφαση του δικαστηρίου περί αποβολής του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή ενστάσεων από την υπεράσπιση. Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί ένσταση ακυρότητας του κατηγορητηρίου και ένταση αοριστίας.
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