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Μερτς: Η Ρωσία δεν θα αρκεστεί στην Ουκρανία, στηρίζοντας το Κίεβο προστατεύουμε τους εαυτούς μας
Μερτς: Η Ρωσία δεν θα αρκεστεί στην Ουκρανία, στηρίζοντας το Κίεβο προστατεύουμε τους εαυτούς μας
Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο Διάστημα
Την προειδοποίηση ότι οι επιδιώξεις της Ρωσίας δεν περιορίζονται στην Ουκρανία απηύθυνε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στην Μπούντεσταγκ στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και διατήρησης της στήριξης προς το Κίεβο.
«Η Ρωσία γνωρίζει ακριβώς τι θέλει και η Ρωσία θέλει περισσότερα από την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είτε δεν κατανοεί τον κόσμο όπως πραγματικά είναι είτε υπηρετεί μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, η οποία αντιτίθεται στην ελευθερία, την εξωστρέφεια και τις φιλελεύθερες αξίες της χώρας μας», πρόσθεσε.
Ο Μερτς κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο Διάστημα.
«Κλιμακώνει την ένταση σε τεράστια κλίμακα, ακόμη και εντός των δικών μας συνόρων, ακόμη και με κόστος ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και γι' αυτό εμείς, ως Ευρωπαίοι, πρέπει να θέσουμε -και θα θέσουμε- σαφή όρια στη Ρωσία», τόνισε.
Αναφερόμενος στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία φάνηκε να εκπλήσσεται από τον βαθμό ενότητας των Ευρωπαίων στο ουκρανικό ζήτημα.
«Ακριβώς αυτή η αποφασιστικότητα μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την προοπτική της ειρήνης, μιας πραγματικής ειρήνης», δήλωσε.
Ο Μερτς επανέλαβε ότι η υποστήριξη προς το Κίεβο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης. «Στηρίζοντας την Ουκρανία, στηρίζουμε και προστατεύουμε τους εαυτούς μας» επισήμανε, προσθέτοντας ότι η σημασία αυτής της στήριξης ενδεχομένως δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητή από πολλούς πολίτες στη Γερμανία.
Ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινά την Πέμπτη, αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε την εντύπωση ότι θεωρεί υπερβολικά υψηλές τις οικονομικές συνεισφορές της Γερμανίας στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι επιδιώκει τον περιορισμό των δαπανών και την επικέντρωσή τους σε δύο βασικές προτεραιότητες: την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα.
Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από αυτή την προσέγγιση μπορεί η Ευρώπη να διασφαλίσει ότι «δεν θα γίνει απλώς ένα παιχνίδι στα χέρια αυτού του κόσμου, αλλά θα συμβάλλει στη διαμόρφωσή του».
Στην ομιλία του, ο Μερτς αναγνώρισε ότι η Γερμανία έχει παραμελήσει για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την άμυνα, τις υποδομές, το δημογραφικό και την οικονομία, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής τους.
Καταλήγοντας, επισήμανε ότι ένας μόνο προϋπολογισμός δεν αρκεί για την επίλυση προβλημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Γερμανία έχει αρχίσει να αλλάζει πορεία, σημειώνοντας ότι οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια βελτίωσης.
«Η Ρωσία γνωρίζει ακριβώς τι θέλει και η Ρωσία θέλει περισσότερα από την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είτε δεν κατανοεί τον κόσμο όπως πραγματικά είναι είτε υπηρετεί μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, η οποία αντιτίθεται στην ελευθερία, την εξωστρέφεια και τις φιλελεύθερες αξίες της χώρας μας», πρόσθεσε.
Ο Μερτς κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο Διάστημα.
«Κλιμακώνει την ένταση σε τεράστια κλίμακα, ακόμη και εντός των δικών μας συνόρων, ακόμη και με κόστος ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και γι' αυτό εμείς, ως Ευρωπαίοι, πρέπει να θέσουμε -και θα θέσουμε- σαφή όρια στη Ρωσία», τόνισε.
Αναφερόμενος στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία φάνηκε να εκπλήσσεται από τον βαθμό ενότητας των Ευρωπαίων στο ουκρανικό ζήτημα.
«Στηρίζοντας την Ουκρανία, προστατεύουμε τους εαυτούς μας»
«Ακριβώς αυτή η αποφασιστικότητα μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την προοπτική της ειρήνης, μιας πραγματικής ειρήνης», δήλωσε.
Ο Μερτς επανέλαβε ότι η υποστήριξη προς το Κίεβο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης. «Στηρίζοντας την Ουκρανία, στηρίζουμε και προστατεύουμε τους εαυτούς μας» επισήμανε, προσθέτοντας ότι η σημασία αυτής της στήριξης ενδεχομένως δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητή από πολλούς πολίτες στη Γερμανία.
Ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινά την Πέμπτη, αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε την εντύπωση ότι θεωρεί υπερβολικά υψηλές τις οικονομικές συνεισφορές της Γερμανίας στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι επιδιώκει τον περιορισμό των δαπανών και την επικέντρωσή τους σε δύο βασικές προτεραιότητες: την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα.
Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από αυτή την προσέγγιση μπορεί η Ευρώπη να διασφαλίσει ότι «δεν θα γίνει απλώς ένα παιχνίδι στα χέρια αυτού του κόσμου, αλλά θα συμβάλλει στη διαμόρφωσή του».
Στην ομιλία του, ο Μερτς αναγνώρισε ότι η Γερμανία έχει παραμελήσει για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την άμυνα, τις υποδομές, το δημογραφικό και την οικονομία, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής τους.
Καταλήγοντας, επισήμανε ότι ένας μόνο προϋπολογισμός δεν αρκεί για την επίλυση προβλημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Γερμανία έχει αρχίσει να αλλάζει πορεία, σημειώνοντας ότι οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια βελτίωσης.
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