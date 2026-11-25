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Η Ντενίζ Τσακίρ από το «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά και πορνεία
Η Ντενίζ Τσακίρ από το «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά και πορνεία
Η ηθοποιός ήταν ανάμεσα στα 24 άτομα που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη
Η Τουρκάλα ηθοποιός Ντενίζ Τσακίρ γνωστή από τη σειρά «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» βρίσκεται ανάμεσα στα 24 άτομα που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με την πορνεία και τα ναρκωτικά.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης είχε εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 35 υπόπτους, εκ των οποίων οι 24 έχουν τεθεί υπό κράτηση. Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επίσης, ο τραγουδιστής και ηθοποιός Οζτζάν Ντενίζ και η ηθοποιός Μπουρτζού Οζμπέρκ.
Η έρευνα αφορά σε αδικήματα όπως η πορνεία, η διακίνηση ή η προμήθεια ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και η χρήση ή κατοχή ναρκωτικών.
Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στις καταθέσεις των υπόπτων και μαρτύρων, σε αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών αρχείων που κατασχέθηκαν, καθώς και σε μαρτυρίες προστατευόμενων μαρτύρων. Όπως επισημάνθηκε, οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις έπειτα από ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε γίνει χρήση ή κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες κατηγορίες σε βάρος της Ντενίζ Τσακίρ.
Η Ντενίζ Τσακίρ γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1981 στην Άγκυρα. Έχει σπουδάσει υποκριτική στο Κρατικό Ωδείο της Άγκυρας, στο Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δημοφιλή τουρκική σειρά «Τα Φύλλα που Πέφτουν» (Yaprak Dökümü), ενώ στο ελληνικό κοινό είναι γνωστή κυρίως από τον ρόλο της Σαχ Σουλτάν στη σειρά «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής». Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις σειρές İffet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz και Masumiyet.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης είχε εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 35 υπόπτους, εκ των οποίων οι 24 έχουν τεθεί υπό κράτηση. Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επίσης, ο τραγουδιστής και ηθοποιός Οζτζάν Ντενίζ και η ηθοποιός Μπουρτζού Οζμπέρκ.
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Özcan Deniz, Murat Ceylan ve Deniz Çakır da dahil 35 gözaltı kararı https://t.co/O0trozBDft pic.twitter.com/koiTplwaMy— CNN TÜRK (@cnnturk) November 25, 2026
Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στις καταθέσεις των υπόπτων και μαρτύρων, σε αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών αρχείων που κατασχέθηκαν, καθώς και σε μαρτυρίες προστατευόμενων μαρτύρων. Όπως επισημάνθηκε, οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις έπειτα από ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε γίνει χρήση ή κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες κατηγορίες σε βάρος της Ντενίζ Τσακίρ.
Η Ντενίζ Τσακίρ γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1981 στην Άγκυρα. Έχει σπουδάσει υποκριτική στο Κρατικό Ωδείο της Άγκυρας, στο Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δημοφιλή τουρκική σειρά «Τα Φύλλα που Πέφτουν» (Yaprak Dökümü), ενώ στο ελληνικό κοινό είναι γνωστή κυρίως από τον ρόλο της Σαχ Σουλτάν στη σειρά «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής». Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις σειρές İffet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz και Masumiyet.
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