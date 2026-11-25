Μαρία Μαζωνάκη: Νιώθω χάλια, νόμιζα ότι ο αδελφός μου δεν υπέφερε
Μαρία Μαζωνάκη: Νιώθω χάλια, νόμιζα ότι ο αδελφός μου δεν υπέφερε
Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή
Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, καθώς πίστευε ότι ο ίδιος δεν υπέφερε πριν φύγει από τη ζωή, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι αλήθεια.
Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό», όπως προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έξω από το σπίτι του αδελφού της, όπου πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για να μαζέψει τα πράγματά του. Λίγη ώρα αργότερα, η κάμερα την κατέγραψε να συναντά εκεί την οικιακή βοηθό του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις δύο γυναίκες να αγκαλιάζονται σφιχτά και να ξεσπούν σε κλάματα.
Αρχικά, η Μαρία Μαζωνάκη εξομολογήθηκε πώς αισθάνεται: «Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χάλια νιώθω, γιατί νόμιζα ότι δεν υπέφερε ο αδερφός μου και τελικά υπέφερε. Έτσι όπως φαίνεται. Και αυτό με γονατίζει», είπε.
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Όσον αφορά στην ολοκλήρωση της μετακόμισης, η Μαρία Μαζωνάκη επισήμανε: «Δεν γνωρίζω καθόλου πότε θα ολοκληρωθεί η μετακόμιση, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε και τον άλλο χώρο, οπότε καταλαβαίνεις», ενώ για το αντικείμενο του τραγουδιστή που επέλεξε να κρατήσει, ανέφερε: «Ε, το έχουμε πει. Το κομποσκοίνι».
Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό», όπως προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έξω από το σπίτι του αδελφού της, όπου πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για να μαζέψει τα πράγματά του. Λίγη ώρα αργότερα, η κάμερα την κατέγραψε να συναντά εκεί την οικιακή βοηθό του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις δύο γυναίκες να αγκαλιάζονται σφιχτά και να ξεσπούν σε κλάματα.
Αρχικά, η Μαρία Μαζωνάκη εξομολογήθηκε πώς αισθάνεται: «Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χάλια νιώθω, γιατί νόμιζα ότι δεν υπέφερε ο αδερφός μου και τελικά υπέφερε. Έτσι όπως φαίνεται. Και αυτό με γονατίζει», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην ολοκλήρωση της μετακόμισης, η Μαρία Μαζωνάκη επισήμανε: «Δεν γνωρίζω καθόλου πότε θα ολοκληρωθεί η μετακόμιση, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε και τον άλλο χώρο, οπότε καταλαβαίνεις», ενώ για το αντικείμενο του τραγουδιστή που επέλεξε να κρατήσει, ανέφερε: «Ε, το έχουμε πει. Το κομποσκοίνι».
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