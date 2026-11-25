Στραβελάκης - Παπακωστοπούλου για το βίντεο από τον καυγά τους: Κανιβαλίστηκε ακόμη και η αγκαλιά μας, δεν δεχόμαστε μαθήματα ηθικής

Σκληρή απάντηση σε όσους διακίνησαν το βίντεο και σχολίασαν τον καβγά τους έδωσαν οι δύο δημοσιογράφοι ενώ έκαναν γνωστό πως θα κινηθούν νομικά απέναντι σε όποιον κατέγραψε το περιστατικό και σε όποιον το διακίνησε - «Όποιος το έκανε θα εντοπιστεί και φαντάζομαι ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να τιμωρηθεί»