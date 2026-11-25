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Στραβελάκης - Παπακωστοπούλου για το βίντεο από τον καυγά τους: Κανιβαλίστηκε ακόμη και η αγκαλιά μας, δεν δεχόμαστε μαθήματα ηθικής
Στραβελάκης - Παπακωστοπούλου για το βίντεο από τον καυγά τους: Κανιβαλίστηκε ακόμη και η αγκαλιά μας, δεν δεχόμαστε μαθήματα ηθικής
Σκληρή απάντηση σε όσους διακίνησαν το βίντεο και σχολίασαν τον καβγά τους έδωσαν οι δύο δημοσιογράφοι ενώ έκαναν γνωστό πως θα κινηθούν νομικά απέναντι σε όποιον κατέγραψε το περιστατικό και σε όποιον το διακίνησε - «Όποιος το έκανε θα εντοπιστεί και φαντάζομαι ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να τιμωρηθεί»
Για σχεδόν δέκα λεπτά ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απαντούσαν από τον αέρα της εκπομπής τους «10 παντού» στο Open, για τα όσα ειπώθηκαν και για την κυκλοφορία του επίμαχου βίντεο που τους εμφανίζει να διαπληκτίζονται με ένταση στο πλατό της εκπομπής κατά την διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος την περασμένη Παρασκευή.
Οι δύο δημοσιογράφοι από την έναρξη της εκπομπής έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις, ερμηνείες και εξηγήσεις για όλα όσα συνέβησαν όχι μόνο στη δική τους εκπομπή, αλλά και όλες αυτές τις ημέρες σε πρωινές εκπομπές, ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα στις οποίες φιλοξενήθηκαν σχόλια για τον καβγά τους και καταδίκασαν το γεγονός της κυκλοφορίας ενός βίντεο το οποίο τραβήχτηκε από το κοντρόλ του σταθμού και καταγράφει όλα όσα ειπώθηκαν την επίμαχη στιγμή στην εκπομπή μεταξύ των δύο παρουσιαστών. Στο βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού και 42 δευτερολέπτων, που δημοσιοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ακούγονται βαριές εκφράσεις που ωστόσο έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια διαλείμματος.
Δείτε το βίντεο
Ο σταθμός από το βράδυ της Τρίτης απέστειλε εξώδικα προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην κάνουν χρήση του υλικού που δεν μεταδόθηκε στον αέρα, από το ιδιαίτερα έντονο φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους.
Τον λόγο πήρε ο Νίκος Στραβελάκης ο οποίος από την έναρξη της εκπομπής κι αφού ευχήθηκε στην συμπαρουσιάστριά του για την ονομαστική εορτή της, ξεκίνησε την μακροσκελή του απάντηση σε όλους όσοι σχολίασαν τον καβγά τους αλλά και την αγκαλιά που ακολούθησε χθες στο πλαίσιο μιας απάντησης - συμφιλίωσης: «Επειδή χθες ένιωσες την ανάγκη να μου δώσεις αυθόρμητα μια αγκαλιά… Τι πιο ανθρώπινο; Είμαστε όλη μέρα μαζί, είμαστε συνεργάτες. Πιο πολύ βλεπόμαστε εμείς παρά οι οικογένειές μας. Και μου έδωσες μια αγκαλιά και ακόμα και αυτή η αγκαλιά Κατερίνα μου, κανιβαλίστηκε. Δηλαδή είπαν ότι εμείς στήσαμε, που εγώ το ένιωσα και ανταποκρίθηκα αυθόρμητα. Κανιβαλίστηκε μια αγκαλιά, που ένιωσες να μου δώσεις, διότι λέει αυτό ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα τρομερό κλίμα που υπάρχει ανάμεσά μας, μετά από ένα τρομερό επεισόδιο το οποίο έγινε και θέλω να πω για αυτό το επεισόδιο κάτι και θέλω να ακούσω και σένα. Γιατί ξέρεις ως εδώ. Εδώ, εδώ είμαστε σε ένα στούντιο. Δεν έγινε τίποτα δημόσια, δεν έγινε τίποτα μπροστά από τις κάμερες. Θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο. Είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια.
Ήταν έντονο, ναι, διήρκησε ενάμιση λεπτό. Ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει… σαράντα χρόνια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα τέτοια και πολύ πιο έντονα έχω ζήσει; Σε συσκέψεις, σε εκπομπές. Και αυτοί που τώρα παριστάνουν τους έκπληκτους ότι «πω, πω έγινε, είναι αυτοί που έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύ πιο έντονα επεισόδια, με ύβρεις, με χαρακτηρισμούς προσωπικούς.
Εδώ, ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι εμείς δεν θίξαμε ούτε κανένα κόμμα, ούτε κανέναν επιχειρηματία. Είπαμε τίποτα για κάποιο κόμμα ότι κάτι συμβαίνει, για επιχειρηματία, για κάτι επιλήψιμο. Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος εσύ κι εγώ περισσότερο από τον καθένα. Πάθος για τη δουλειά μας. Αυτό ήταν όλο δύο λεπτά. Πες μου γιατί θέλω να πω και για το βίντεο το οποίο είδα.
Ότι φτάσαμε στο σημείο να δούμε ένα βίντεο το οποίο κάποιος κακόβουλος κατέγραψε από μέσα από το κανάλι και ο οποίος θα εντοπιστεί. Και έχουμε προσφύγει και έχουμε λάβει και νομικά μέτρα για το βίντεο αυτό. Διότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ άδικο, κάποιος από εδώ που δε σέβεται τη δική του δουλειά και τη δική μας δουλειά να εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη στιγμή που είχαμε οι δυο μας, ανθρώπινη στιγμή, όπως έχει κάθε οικογένεια και να καταγράφει βίντεο και να το μοιράζεται».
Από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είπε: «Με τον Νίκο Στραβελάκη είχαμε μία στιγμή που διαφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνήσει στο σπίτι, στο γραφείο, στην καφετέρια. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε και προχωρήσαμε. Και το δείξαμε και την Δευτέρα και την Τρίτη. Αν σχολιάσατε την αγκαλιά, επειδή οι αγκαλιές είναι να γίνονται και οι άνθρωποι είναι για να μαλώνουν, να συζητούν και να το λύνουν, να προχωρούν. Το να δεχόμαστε από τα άλλα κανάλια κριτική, δεν δεχόμαστε να παραδίδετε μαθήματα ηθικής όταν κι άλλοι συνάδελφοι έχετε δείξει στο παρελθόν την δική σας συμπεριφορά… Είμαστε μια εκπομπή που δεν κάνουμε κουτσομπολιό και δεν ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Ασχολούμαστε μόνο με την είδηση».
Ο Νίκος Στραβελάκης σχολίασε την στάση των συναδέλφων της πρωινής ζώνης τονίζοντας πως: «Η πιο έντονη κριτική έγινε από εκπομπές που είναι στην ζώνη. Εμείς έχουμε το 1/20 του budget και των ανθρώπων ππυ έχουν, εγώ τις οποίες τιμώ όπως τιμώ όλους τους συναδέλφους μου για όποια δουλειά κάνουν. Όμως υπάρχει μία υστεροβουλία. Καταλαβαίνω ότι ενοχλούμε. Ταράξαμε τα νερά. Φέραμε όλη την ζώνη στο ενημερωτικό κομμάτι και ωθήσαμε κι άλλες εκπομπές να έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εμάς, για να μας ανταγωνιστούν γιατί πολλές φορές είμαστε πρώτοι, με περιεχόμενο πολύ δυνατό και αιχμηρό. Από αυτή την εκπομπή έχασαν την θέση τους Υπουργοί. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί πρώτον αυτό, δεύτερον η επιτυχία και τρίτον ότι με πολύ μικρότερα μέσα κερδίζουμε τους ανταγωνιστές. Και κάτι ακόμα, επειδή γνωριζόμαστε όλοι. Μην υποκρινόμαστε . Μην κάνουμε σόου για να κερδίζουμε τηλεθέαση, κανιβαλίζοντας τους συναδέλφους μας. Και τώρα ακόμα απαντούμε με πολλή ευγένεια».
Από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έκανε σαφές ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όλους όσοι εμπλέκονται στην δημοσίευση και αναπαραγωγή του βίντεο λέγοντας πως «ευτυχώς όμως τα αντανακλαστικά του σταθμού και τα δικά μας είναι πολύ γρήγορα. Όποιος έκανε αυτή την κακόβουλη πράξη, η οποία είναι ποινικά κολάσιμη, θα εντοπιστεί και φαντάζομαι ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να τιμωρηθεί. Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης ή η δράστιδα ή οι δράστες. Λοιπόν, οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Έχουμε ήδη στεναχωρήσει και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι τρομερό ότι στο TikTok το επίμαχο βίντεο το είδε το παιδί μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, ο προϊστάμενός μου, ο διευθυντής μου, οι συνάδελφοί μου και όλοι οι υπόλοιποι. Τέτοιες πράξεις για όποιον τις κάνει δεν τιμά κανέναν. Η αναπαραγωγή δεν ωφέλησε κανέναν. Η επιχείρηση έχει προβεί στα δέοντα ώστε να μη γίνει αναπαραγωγή».
Οι δύο δημοσιογράφοι από την έναρξη της εκπομπής έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις, ερμηνείες και εξηγήσεις για όλα όσα συνέβησαν όχι μόνο στη δική τους εκπομπή, αλλά και όλες αυτές τις ημέρες σε πρωινές εκπομπές, ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα στις οποίες φιλοξενήθηκαν σχόλια για τον καβγά τους και καταδίκασαν το γεγονός της κυκλοφορίας ενός βίντεο το οποίο τραβήχτηκε από το κοντρόλ του σταθμού και καταγράφει όλα όσα ειπώθηκαν την επίμαχη στιγμή στην εκπομπή μεταξύ των δύο παρουσιαστών. Στο βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού και 42 δευτερολέπτων, που δημοσιοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ακούγονται βαριές εκφράσεις που ωστόσο έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια διαλείμματος.
Δείτε το βίντεο
Ο σταθμός από το βράδυ της Τρίτης απέστειλε εξώδικα προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην κάνουν χρήση του υλικού που δεν μεταδόθηκε στον αέρα, από το ιδιαίτερα έντονο φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους.
Τον λόγο πήρε ο Νίκος Στραβελάκης ο οποίος από την έναρξη της εκπομπής κι αφού ευχήθηκε στην συμπαρουσιάστριά του για την ονομαστική εορτή της, ξεκίνησε την μακροσκελή του απάντηση σε όλους όσοι σχολίασαν τον καβγά τους αλλά και την αγκαλιά που ακολούθησε χθες στο πλαίσιο μιας απάντησης - συμφιλίωσης: «Επειδή χθες ένιωσες την ανάγκη να μου δώσεις αυθόρμητα μια αγκαλιά… Τι πιο ανθρώπινο; Είμαστε όλη μέρα μαζί, είμαστε συνεργάτες. Πιο πολύ βλεπόμαστε εμείς παρά οι οικογένειές μας. Και μου έδωσες μια αγκαλιά και ακόμα και αυτή η αγκαλιά Κατερίνα μου, κανιβαλίστηκε. Δηλαδή είπαν ότι εμείς στήσαμε, που εγώ το ένιωσα και ανταποκρίθηκα αυθόρμητα. Κανιβαλίστηκε μια αγκαλιά, που ένιωσες να μου δώσεις, διότι λέει αυτό ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα τρομερό κλίμα που υπάρχει ανάμεσά μας, μετά από ένα τρομερό επεισόδιο το οποίο έγινε και θέλω να πω για αυτό το επεισόδιο κάτι και θέλω να ακούσω και σένα. Γιατί ξέρεις ως εδώ. Εδώ, εδώ είμαστε σε ένα στούντιο. Δεν έγινε τίποτα δημόσια, δεν έγινε τίποτα μπροστά από τις κάμερες. Θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο. Είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια.
Ήταν έντονο, ναι, διήρκησε ενάμιση λεπτό. Ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει… σαράντα χρόνια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα τέτοια και πολύ πιο έντονα έχω ζήσει; Σε συσκέψεις, σε εκπομπές. Και αυτοί που τώρα παριστάνουν τους έκπληκτους ότι «πω, πω έγινε, είναι αυτοί που έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύ πιο έντονα επεισόδια, με ύβρεις, με χαρακτηρισμούς προσωπικούς.
Εδώ, ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι εμείς δεν θίξαμε ούτε κανένα κόμμα, ούτε κανέναν επιχειρηματία. Είπαμε τίποτα για κάποιο κόμμα ότι κάτι συμβαίνει, για επιχειρηματία, για κάτι επιλήψιμο. Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος εσύ κι εγώ περισσότερο από τον καθένα. Πάθος για τη δουλειά μας. Αυτό ήταν όλο δύο λεπτά. Πες μου γιατί θέλω να πω και για το βίντεο το οποίο είδα.
Ότι φτάσαμε στο σημείο να δούμε ένα βίντεο το οποίο κάποιος κακόβουλος κατέγραψε από μέσα από το κανάλι και ο οποίος θα εντοπιστεί. Και έχουμε προσφύγει και έχουμε λάβει και νομικά μέτρα για το βίντεο αυτό. Διότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ άδικο, κάποιος από εδώ που δε σέβεται τη δική του δουλειά και τη δική μας δουλειά να εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη στιγμή που είχαμε οι δυο μας, ανθρώπινη στιγμή, όπως έχει κάθε οικογένεια και να καταγράφει βίντεο και να το μοιράζεται».
Από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είπε: «Με τον Νίκο Στραβελάκη είχαμε μία στιγμή που διαφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνήσει στο σπίτι, στο γραφείο, στην καφετέρια. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε και προχωρήσαμε. Και το δείξαμε και την Δευτέρα και την Τρίτη. Αν σχολιάσατε την αγκαλιά, επειδή οι αγκαλιές είναι να γίνονται και οι άνθρωποι είναι για να μαλώνουν, να συζητούν και να το λύνουν, να προχωρούν. Το να δεχόμαστε από τα άλλα κανάλια κριτική, δεν δεχόμαστε να παραδίδετε μαθήματα ηθικής όταν κι άλλοι συνάδελφοι έχετε δείξει στο παρελθόν την δική σας συμπεριφορά… Είμαστε μια εκπομπή που δεν κάνουμε κουτσομπολιό και δεν ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Ασχολούμαστε μόνο με την είδηση».
Ο Νίκος Στραβελάκης σχολίασε την στάση των συναδέλφων της πρωινής ζώνης τονίζοντας πως: «Η πιο έντονη κριτική έγινε από εκπομπές που είναι στην ζώνη. Εμείς έχουμε το 1/20 του budget και των ανθρώπων ππυ έχουν, εγώ τις οποίες τιμώ όπως τιμώ όλους τους συναδέλφους μου για όποια δουλειά κάνουν. Όμως υπάρχει μία υστεροβουλία. Καταλαβαίνω ότι ενοχλούμε. Ταράξαμε τα νερά. Φέραμε όλη την ζώνη στο ενημερωτικό κομμάτι και ωθήσαμε κι άλλες εκπομπές να έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εμάς, για να μας ανταγωνιστούν γιατί πολλές φορές είμαστε πρώτοι, με περιεχόμενο πολύ δυνατό και αιχμηρό. Από αυτή την εκπομπή έχασαν την θέση τους Υπουργοί. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί πρώτον αυτό, δεύτερον η επιτυχία και τρίτον ότι με πολύ μικρότερα μέσα κερδίζουμε τους ανταγωνιστές. Και κάτι ακόμα, επειδή γνωριζόμαστε όλοι. Μην υποκρινόμαστε . Μην κάνουμε σόου για να κερδίζουμε τηλεθέαση, κανιβαλίζοντας τους συναδέλφους μας. Και τώρα ακόμα απαντούμε με πολλή ευγένεια».
Από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έκανε σαφές ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όλους όσοι εμπλέκονται στην δημοσίευση και αναπαραγωγή του βίντεο λέγοντας πως «ευτυχώς όμως τα αντανακλαστικά του σταθμού και τα δικά μας είναι πολύ γρήγορα. Όποιος έκανε αυτή την κακόβουλη πράξη, η οποία είναι ποινικά κολάσιμη, θα εντοπιστεί και φαντάζομαι ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να τιμωρηθεί. Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης ή η δράστιδα ή οι δράστες. Λοιπόν, οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Έχουμε ήδη στεναχωρήσει και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι τρομερό ότι στο TikTok το επίμαχο βίντεο το είδε το παιδί μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, ο προϊστάμενός μου, ο διευθυντής μου, οι συνάδελφοί μου και όλοι οι υπόλοιποι. Τέτοιες πράξεις για όποιον τις κάνει δεν τιμά κανέναν. Η αναπαραγωγή δεν ωφέλησε κανέναν. Η επιχείρηση έχει προβεί στα δέοντα ώστε να μη γίνει αναπαραγωγή».
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