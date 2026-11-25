Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας γνώριζε για τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών Χατζηγιαννάκη; Οφείλονται απαντήσεις για τα γραφεία της ΕΛΑΣ

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου οι συμβάσεις άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, οι επιχειρηματικές σχέσεις του γραμματέα της ΕΛΑΣ με τον δήμαρχο και η παραχώρηση των γραφείων του κόμματος στην οδό Φιλελλήνων