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Η επιχειρηματίας Δήμητρα Κατσαφάδου, στο πλαίσιο της πολυετούς φιλανθρωπικής της δράσης, βραβεύθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αθλητών με Αναπηρία, ως αναγνώριση της σημαντικής δωρεάς της προς την Ομοσπονδία και της έμπρακτης στήριξής της στους αθλητές.Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η ίδια: «Η δύναμη αυτών των ανθρώπων μάς εμπνέει. Η προσπάθεια, η αποφασιστικότητα και η θέλησή τους αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Υπόσχομαι να βρίσκομαι δίπλα τους κάθε χρόνο».Η κοινωνική ευαισθησία της Δήμητρας Κατσαφάδου και της La Vie en Rose αποτυπώνεται διαχρονικά μέσα από ουσιαστικές πράξεις προσφοράς και αλληλεγγύης.Κάθε χρόνο, στηρίζει εκατοντάδες συνανθρώπους μας με αναπηρία, συμβάλλοντας στην απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων, τεχνητών μελών και άλλων απαραίτητων βοηθημάτων, το υψηλό κόστος των οποίων καθιστά συχνά αδύνατη την απόκτησή τους από ανθρώπους με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.Στόχος της είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην αυτονομία και στην ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνία.Τις προσεχείς ημέρες, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας αναμένεται να συναντηθεί με τη Δήμητρα Κατσαφάδου και τη διοίκηση της La Vie en Rose, προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και ενίσχυσης του σημαντικού έργου της Ομοσπονδίας.Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί ακόμη μία αναγνώριση της διαρκούς κοινωνικής προσφοράς της επιχειρηματία, η οποία επιλέγει να μετατρέπει την επιχειρηματική της επιτυχία σε πράξεις αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης των συνανθρώπων μας.