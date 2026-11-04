Μετά το «μη γίνεσαι Λαφαζάνης» του Πιερρακάκη στον Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει διατάξεις για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών



Πιερρακάκης: Να δούμε ποιες προτάσεις σας στηρίζουν τους πολίτες και ποιες τινάζουν την μπάνκα

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Πιερρακάκης: Η ιστορία των funds έχει την προσωπική υπογραφή Τσίπρα και δεν ξαναγράφεται, ούτε διαγράφεται

Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε τελικά ότι θα στηρίξει πολλές από τις κυβερνητικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών, μετά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση των Κυριάκου Πιερρακάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην γίνεται Λαφαζάνης για να τη βγει από αριστερά στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών και την αυστηροποίηση της εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι οι βουλευτές του θα στηρίξουν τις παρεμβάσεις Πιερρακάκη για το σταθερό επιτόκιο 3% και για την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά τα funds.Από την άλλη πλευρά ο Υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη και διαβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να υιοθετήσει κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης που στηρίζει την κοινωνία “αλλά δεν τινάζει την μπάνκα στον αέρα”. “Με ένα κομμάτι της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ που είναι καλό προφανώς συμφωνούμε, γι' αυτό και σας κάλεσα σε συναίνεση. Αλλά για ένα άλλο κομμάτι των προτάσεων σας, σας είπα ότι τινάζετε την μπάνκα στον αέρα. Εντάξει υπάρχει ο Τσίπρας. Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να τους βγείτε απ τα αριστερά” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το κόμμα του ήταν πάντα υπέρ της θεσμικής και δημοσιονομικής προσήλωσης ενώ έσπευσε να αφήσει προσωπικές αιχμές για τον κ. Πιερρακάκη. «Μας κατηγορήσατε ότι τινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Είπατε ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά την εποχή των ανέξοδων υποσχέσεων. Μόνο που η εποχή εκείνη ήταν της ΝΔ που οδήγησε την χώρα να έχει 15,5% έλλειμα τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί να μην το θυμάστε γιατί τότε ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε χαρακτηριστικά.Εξίσου αιχμηρή ήταν και η απάντηση του υπουργού: «Όλα τα χρόνια που αλληλεπιδρούμε μου κάνετε την ίδια εμπαθή επίθεση. Χαίρομαι που πάνω από 10 χρόνια ανήκω στην ΝΔ σε μια ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική παράταξη που έχει το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο παρελθόν και διεκδικεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την τρίτη θητεία. Αν αναρωτιέστε γιατί εσείς διεκδικείτε την 2η ή 3η θέση μην κοιτάτε εμένα. Αναζητήστε την απάντηση στον κοντινότερο καθρέφτη».“Γίναμε και Λαφαζάνηδες σήμερα; Μάλιστα. Θυμηθείτε ποιοι πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή και θα δείτε ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Έχουμε θεσμική μνήμη” ανταπάντησε ο κ. Ανδρουλάκης αρνούμενος να αποδεχθεί τον χαρακτηρισμό “Λαφαζάνης”.Πάντως, ο κ. Πιερρακάκης επιμένοντας στην ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου με ευρύτερη πλειοψηφία προκειμένου να σταλεί σαφές μήνυμα στήριξης προς τους συνεπείς οφειλέτες και ισχυρό μήνυμα προς τα funds είπε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ “η συναινετική διαδικασία απαιτεί ουσιαστικό διάλογο και όχι ποδοσφαιρική ορολογία. Μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δούμε ποιες από τις προτάσεις σας στηρίζουν πραγματικά τους πολίτες και ποιες τινάζουν την μπάνκα”. Παράλληλα, εξήγησε ότι η διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού που θέσπισε η κυβέρνηση είναι ευνοϊκότερη από την αναγκαστική πτώχευση του οφειλέτη που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη. Ο ίδιος σημείωσε παράλληλα πως η πρόταση για εξαγορά των δανείων από τους πολίτες στην ίδια τιμή που τα αγοράζει το funds θα οδηγούσε σε πλλήρη απώλεια της τραπεζικής πίστης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθώς κανείς δανειολήπτης δεν θα πλήρωνε τα χρέη του. Τέλος, ο υπουργός τόνισε πως το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ενσωματώνει πολλές από τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κι άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τους προηγούμενες μήνες. “Έχετε καταθέσεις ερωτήσεις και τροπολογίες από το 2025 που ζητάτε έλεγχο των servicers και τακτική ενημέωρση των δανειοληπτών. Ε, λοιπόν αυτά τα υιοθετήσαμε και τα φέραμε. Θα είναι αντιφατικό να μην τα ψηφίσετε” είπε.«Μιλήσατε για συναίνεση. Εμείς λέμε ότι στηρίζουμε όσα βοηθάνε την κοινωνία. Πρόστιμα στα funds και κανόνες. Ενημέρωση δανειολήπτη. Τα είχαμε πει και πρέπει να γίνουν. Εξωδικαστικός στο 3%. Λέμε ναι» αντέδρασε ο κ. Ανδρουλάκης καλώντας παράλληλα τον κ. Πιερρακάκη να υιοθετήσει το σύνολο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης κατά την κεντρική του τοποθέτηση χαρακτήρισε υποκριτική την στάση της κυβέρνησης υποστηρίζοντας ότι επι 7 χρόνια άφησε απροστάτευτους τους δανειολήπτες. “Τους θυμηθήκατε λίγο πριν τις εκλογές” είπε για να προσθέσει “Αν νιώθατε λίγο την αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών που είναι όμηροι αυτής της κατάστασης, θα είχατε πάρει μέτρα πολύ νωρίτερα”Ο ίδιος ανέφερε ότι σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται το Μέγαρο Μαξίμου η κατάσταση έχει χειροτερεύσει με εκτίναξη των πλειστηριασμών. “Το 2021 καταγράφηκαν 4.500 πλειστηριασμοί ακινήτων και το 2025 πήγαμε στους 25.500. Πενταπλάσιοι! Συγχαρητήρια, κ. Πιερρακάκη, πράγματι βελτιώσατε την κατάσταση, όχι όμως για τους δανειολήπτες αλλά για τους δανειστές” σημείωσε ενώ εξίσου επικριτικός ήταν για το άρθρο 23. “Το άρθρο 23 είναι δική σας επιλογή με τη συναίνεση του Πρωθυπουργού για να ενισχύσετε τα προνόμια των funds. Αντί να απολογηθείτε, έχετε το θράσος να μας κατηγορείτε κιόλας ότι, αν δεν ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, θα είμαστε «νεροκουβαλητές των funds». Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς. Είστε η κυβέρνηση που επέτρεψε σε αυτούς να έχουν ρεκόρ κερδών σε όλη την ΕΕ.” ανέφερε.