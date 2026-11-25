Η Κνεσέτ ανοίγει τον δρόμο για ανεξάρτητη έρευνα στο Ισραήλ σχετικά με την 7η Οκτωβρίου, στο επίκεντρο οι ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς
Η Κνεσέτ ανοίγει τον δρόμο για ανεξάρτητη έρευνα στο Ισραήλ σχετικά με την 7η Οκτωβρίου, στο επίκεντρο οι ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς
Το κρίσιμο στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της προτεινόμενης επιτροπής, καθώς τα πέντε μέλη της θα επιλέγονται από τη δικαστική εξουσία και όχι από την κυβέρνηση -Ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής
Με 65 ψήφους υπέρ και 50 κατά, η ισραηλινή Βουλή ενέκρινε σε προκαταρκτική ψηφοφορία νομοσχέδιο για τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τις αποτυχίες των μηχανισμών ασφαλείας και της πολιτικής ηγεσίας πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και τη διαχείριση του πολέμου που ακολούθησε.
Η πρόταση, την οποία κατέθεσε η βουλευτής του κόμματος Yashar, Ορίτ Φαρκάς-Χακόεν, πέρασε το πρώτο κοινοβουλευτικό εμπόδιο, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκτήσει ισχύ νόμου. Θα ακολουθήσει επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές και τρεις επιπλέον ψηφοφορίες στην Ολομέλεια.
Το κρίσιμο στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της προτεινόμενης επιτροπής, καθώς τα πέντε μέλη της θα επιλέγονται από τη δικαστική εξουσία και όχι από την κυβέρνηση. Παράλληλα, θα διαθέτει αρμοδιότητες υποχρεωτικής κλήτευσης μαρτύρων και συλλογής αποδεικτικού υλικού.
Η έρευνα προβλέπεται να καλύψει μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίοδο, από το τέλος του πολέμου στη Γάζα το 2014 έως την επιστροφή των λειψάνων του τελευταίου ομήρου, τον Ιανουάριο του 2026. Η επιτροπή θα υποχρεούται να δημοσιοποιήσει ενδιάμεσο πόρισμα εντός ενός έτους από τη συγκρότησή της.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η διαφωνία αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο επιλογής των προσώπων που θα αναλάβουν να διερευνήσουν τις ευθύνες.
Η κοινοβουλευτική εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς μια επιτροπή με πραγματική ανεξαρτησία και δυνατότητα υποχρεωτικής εξέτασης μαρτύρων θα μπορούσε να ερευνήσει όχι μόνο τις επιχειρησιακές αστοχίες του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις που διαμόρφωσαν την ισραηλινή στρατηγική έναντι της Χαμάς την προηγούμενη δεκαετία.
Η ψηφοφορία, πάντως, δεν συνεπάγεται ότι η επιτροπή έχει ήδη συσταθεί. Η τελική μορφή και οι εξουσίες της θα εξαρτηθούν από την περαιτέρω κοινοβουλευτική διαδικασία.
Η πρόταση, την οποία κατέθεσε η βουλευτής του κόμματος Yashar, Ορίτ Φαρκάς-Χακόεν, πέρασε το πρώτο κοινοβουλευτικό εμπόδιο, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκτήσει ισχύ νόμου. Θα ακολουθήσει επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές και τρεις επιπλέον ψηφοφορίες στην Ολομέλεια.
Το κρίσιμο στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της προτεινόμενης επιτροπής, καθώς τα πέντε μέλη της θα επιλέγονται από τη δικαστική εξουσία και όχι από την κυβέρνηση. Παράλληλα, θα διαθέτει αρμοδιότητες υποχρεωτικής κλήτευσης μαρτύρων και συλλογής αποδεικτικού υλικού.
Η έρευνα προβλέπεται να καλύψει μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίοδο, από το τέλος του πολέμου στη Γάζα το 2014 έως την επιστροφή των λειψάνων του τελευταίου ομήρου, τον Ιανουάριο του 2026. Η επιτροπή θα υποχρεούται να δημοσιοποιήσει ενδιάμεσο πόρισμα εντός ενός έτους από τη συγκρότησή της.
Η πολιτική διάσταση και η στάση ΝετανιάχουΗ δημιουργία μιας ανεξάρτητης κρατικής επιτροπής αποτελεί πάγιο αίτημα πολλών οικογενειών των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίες ζητούν να αποσαφηνιστεί πώς η Χαμάς κατάφερε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επίθεση εναντίον του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, παρά τις δυνατότητες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η διαφωνία αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο επιλογής των προσώπων που θα αναλάβουν να διερευνήσουν τις ευθύνες.
Η κοινοβουλευτική εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς μια επιτροπή με πραγματική ανεξαρτησία και δυνατότητα υποχρεωτικής εξέτασης μαρτύρων θα μπορούσε να ερευνήσει όχι μόνο τις επιχειρησιακές αστοχίες του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις που διαμόρφωσαν την ισραηλινή στρατηγική έναντι της Χαμάς την προηγούμενη δεκαετία.
Η ψηφοφορία, πάντως, δεν συνεπάγεται ότι η επιτροπή έχει ήδη συσταθεί. Η τελική μορφή και οι εξουσίες της θα εξαρτηθούν από την περαιτέρω κοινοβουλευτική διαδικασία.
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