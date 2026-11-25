Η Κνεσέτ ανοίγει τον δρόμο για ανεξάρτητη έρευνα στο Ισραήλ σχετικά με την 7η Οκτωβρίου, στο επίκεντρο οι ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς

Το κρίσιμο στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της προτεινόμενης επιτροπής, καθώς τα πέντε μέλη της θα επιλέγονται από τη δικαστική εξουσία και όχι από την κυβέρνηση -Ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής